غيراسي: الكراهية عبر الإنترنت قد تُبعد المواهب الشابة عن كرة القدم

حذر سيرهو غيراسي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، من أن خطاب الكراهية والإساءات عبر الإنترنت قد يكون له تأثير سلبي كبير على اللاعبين الشباب، وقد يدفع بعضهم إلى الابتعاد عن كرة القدم. وقال في مقابلة مع مجلة «بوندسليغا» في عددها الذي سيصدر غداً (الخميس): «بالنسبة لي، الإهانات المجهولة من أشخاص لا أعرفهم ليست مهمة، لذلك لم أعد أهتم بها الآن».

ولكن اللاعب الغيني الدولي، أضاف: «عديد من اللاعبين الموهوبين يختفون من عالم الاحتراف بعد فترات صعبة».

وأضاف: «عندما أرى الناس على منصات إلكترونية مثل (إكس) يوجهون الإهانات إلى اللاعبين، أشعر بالأسف على هؤلاء الزملاء لأنه لا أحد منهم يستحق شيئاً مثل هذا. نحن مجرد بشر عاديين. النقد مقبول، أما الإهانة فليست كذلك».

ودعا غيراسي أيضاً إلى اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع الإساءة عبر الإنترنت.

وقال: «أتساءل أحياناً: لماذا يُسمح لبعض الأشخاص باستخدام هذه المنصات من الأساس. أي شخص يسيء إلى الآخرين يجب أن يتم حظره بشكل فوري».