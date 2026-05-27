وست هام يبقي على مدربه إسبيريتو سانتو رغم الهبوط من «البريميرليغ»

أعلن نادي وست هام يونايتد، الأربعاء، أنه قرر الإبقاء على مدربه نونو إسبيريتو سانتو على رأس القيادة الفنية للفريق، على الرغم من هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الجولة الأخيرة من هذا الموسم. واحتل وست هام المركز 18 في الترتيب، ليهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ عام 2011. وقال النادي في بيان: «على الرغم من أن النتيجة النهائية، يوم الأحد الماضي، كانت مؤلمة، فإن مجلس الإدارة يعتقد أن هناك مؤشرات على التحسن والتطور في الأشهر الأخيرة، ونرغب في أن يواصل نونو العمل للبناء على هذا التطور». وأنهى وست هام الموسم محققاً 19 هزيمة و10 انتصارات، متأخراً بفارق نقطتين عن غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، رغم فوزه في مباراته الأخيرة 3 - 0 على ليدز يونايتد، يوم الأحد الماضي، في حين فاز توتنهام على إيفرتون 1 - 0 ليضمن البقاء في الدوري. وكان مصير وست هام محسوماً عندما خسر 3 مباريات متتالية في وقت سابق من هذا الشهر أمام برنتفورد وآرسنال ونيوكاسل يونايتد، تاركاً توتنهام يتحكم في مصيره في الجولة الأخيرة. وقال النادي إنه عقد اجتماعات مع إسبيريتو سانتو في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكد المدرب البرتغالي التزامه الشديد تجاه النادي الذي انضم إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب عقد مدته 3 سنوات عقب إقالة المدرب السابق غراهام بوتر. وأوضح مجلس الإدارة أنه لاحظ «تحسناً واضحاً في عقلية الفريق وتماسكه» منذ يناير (كانون الثاني) الماضي؛ ما يجعل المدرب البالغ من العمر 52 عاماً المرشح المثالي ليقود مسيرة الفريق للصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل. وقال النادي: «أوضح نونو تماماً أنه متحمس للغاية لمواجهة التحدي المتمثل في إعادة وست هام يونايتد إلى دوري الأضواء من المحاولة الأولى. يجب أن يكون هذا هو الهدف الأساسي للفريق الذي لا جدال فيه للموسم المقبل». وأضاف: «سبق لنونو أن قضى عاماً واحداً في دوري الدرجة الثانية، وحقق حينها نجاحاً مبهراً؛ إذ حصد 99 نقطة، وفاز باللقب مع وولفرهامبتون واندرارز في عام 2018». وأعلن وست هام أنه سيخفض أسعار التذاكر الموسمية بنسبة تصل إلى 30 في المائة عقب هبوطه.
- دول في الأخبار
-
- الشرق الأوسط
- العالم
- الرأي
- الاقتصاد
- ثقافة وفنون
- صحة وعلوم
- تكنولوجيا
- يوميات الشرق
- الرياضة
- في العمق
- فيديو
- بودكاست
- ألعاب
وست هام يبقي على مدربه إسبيريتو سانتو رغم الهبوط من «البريميرليغ» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5277732-%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%BA
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة