واهي مهاجم كوت ديفوار يخضع لتحقيق يتعلق بالمراهنات

قالت السلطات الفرنسية ورابطة كرة القدم للمحترفين إن مهاجم كوت ديفوار إيلي واهي يخضع للتحقيق في قضية فساد رياضي مشتبه بها، بعد رصد أنماط غير معتادة من المراهنات على بطاقة صفراء حصل عليها خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الشهر الماضي.
ولم يُذكر اسم واهي بوصفه متهماً، كما لم يتسن الحصول على تعليق منه على الفور.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مرسيليا لـ«رويترز» إن لاعباً يبلغ من العمر 23 عاماً في الدوري الفرنسي احتجز في 29 مايو (أيار)، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات الاحتيال والفساد الرياضي وغسل أموال.
من جهتها، أوضحت رابطة المحترفين أنها أبلغت السلطات بعد أن رصد شركاؤها في مراقبة المراهنات حجماً غير عادي من الرهانات الدولية على حصول واهي على بطاقة صفراء خلال مباراة نيس في الجولة الأخيرة من الدوري أمام ميتز يوم 17 مايو.