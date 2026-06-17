«يويفا» يغرم مرسيليا ويضع قيوداً على تشكيلته بسبب مخالفته للقواعد المالية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الأربعاء، أن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، المقرر أن يشارك في دوري أوروبا للموسم 2026 – 2027، تم منعه من ضم لاعبين جدد إلى «القائمة الأولى» الخاصة به في المسابقة الأوروبية، وذلك بعد عدم التزامه بأهداف الإيرادات المحددة.

وكان مرسيليا أحد الأندية العديدة الخاضعة لاتفاق تسوية مع هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان عليه تحقيق مجموعة أهداف محددة على صعيد الإيرادات.

وتعرف القائمة الأولى بأنها التشكيلة الرئيسية للنادي في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما يوجد لدى النادي «القائمة الثانية» التي تضم لاعبين أصغر سناً من أكاديمية النادي.

ويحق للمدرب استدعاء لاعبين من القائمة الثانية على أساس كل مباراة على حدة.

وقال «اليويفا» في بيان إن النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي «لم يلتزم بقاعدة إيرادات كرة القدم في موسم 2025 - 2026 (أي التي تغطي فترات الإبلاغ المنتهية في أعوام 2023 و2024 و2025)».

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة أنه في حال فشل مرسيليا في الامتثال لهدف إيرادات كرة القدم في موسم 2026 - 2027، فسيتم استبعاده من المسابقة الأوروبية التالية التي يتأهل لها في غضون السنوات الثلاث التالية.

وتم تغريم مرسيليا ستة ملايين يورو (6.95 مليون دولار)، كما فرضت عليه عقوبة إضافية قدرها أربعة ملايين يورو لخرقه «قاعدة تكاليف الفريق»، التي تحظر على الأندية إنفاق أكثر من 70 في المائة من إجمالي إيراداتها الكروية على رواتب اللاعبين والمدربين ورسوم الانتقالات، وأتعاب الوكلاء.

كما تم تغريم روما الإيطالي بمبلغ مليوني يورو لخرقه قاعدة تكاليف الفريق.

وأضاف «اليويفا»: «حققت أندية ميلان وموناكو وبشيكتاش وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان ورويال أنتويرب وطرابزون سبور الهدف النهائي للتسوية... وبالتالي خرجت من نظام التسوية».