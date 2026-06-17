سباق سويسرا الدولي للدراجات: بوغاتشار يفوز بالمرحلة الأولى

وجّه الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه بعد أن حقق بداية قوية بالفوز بالمرحلة الأولى من سباق سويسرا للدراجات، اليوم (الأربعاء)، في محطته الإعدادية الأخيرة قبل خوض منافسات سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس) الشهر المقبل، بحثاً عن لقبه الخامس.
وشنّ بوغاتشار هجوماً قوياً في منتصف المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 144 كيلومتراً حول مدينة سوندريو الإيطالية لينهي السباق في الصدارة متفوقاً بفارق دقيقتين و14 ثانية على الإكوادوري ريتشارد كاراباز الذي حل في المركز الثاني، وجاء الإيطالي أندريا باجيولي في المركز الثالث بفارق دقيقتين و29 ثانية.
وتقام النسخة 89 من سباق سويسرا على مدار 5 مراحل فقط بدلاً من 8 مراحل على أن تختتم المنافسات يوم الأحد المقبل بمرحلة جبلية شاقة.