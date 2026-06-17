«مونديال 2026»: «أديداس» تواجه نقصاً غير متوقع في قمصان بعض لاعبي ألمانيا

ظهر تنبيه غير معتاد صباح الأربعاء على موقع شركة الملابس الرياضية الألمانية «أديداس» يقول: «عذراً... لقد نفد حرف (في -V) مؤقتاً»، وذلك على خلفية إقبال كبير على قمصان بعض لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم المشارك في «كأس العالم 2026».
وأوضح متحدث باسم الشركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الطلب المرتفع على قمصان اللاعبين (دينيز) أونداف و(كاي) هافيرتز و(ألكسندر) بافلوفيتش أدى إلى نفاد مؤقت لحرف (في - V) من مخزون الطباعة»، مشيراً إلى أن هذا النقص «عولج بسرعة».
وأكد المتحدث أن قمصان المنتخب الألماني الملقب «دي مانشافت» ستعود متاحة للطلب عبر الإنترنت «في وقت قريب جداً».
ووفق ما لاحظته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد استؤنفت عملية طلب القمصان المطبوعة بأسماء أونداف وهافيرتز وبافلوفيتش، بشكل طبيعي بحلول منتصف النهار.
وتُعدّ «أديداس» المورّد الرسمي لقمصان 14 منتخباً من أصل 48 مشارِكة في كأس العالم، من بينها ألمانيا، في مشاركتها الأخيرة قبل انتقال عقد الرعاية إلى منافستها «نايكي».
وتُعدّ بطولة كأس العالم محطة رئيسية بالنسبة إلى المجموعة الألمانية التي تتخذ من هيرتسوغن آوراخ في بافاريا مقراً لها؛ إذ تتوقع أن يسهم الحدث في تحقيق عائدات تصل إلى نحو مليار يورو؛ بدءاً من الكرة الرسمية؛ ووصولاً إلى أطقم المنتخبات.