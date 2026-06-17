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«مونديال 2026»: «أديداس» تواجه نقصاً غير متوقع في قمصان بعض لاعبي ألمانيا

نوير يوقع على قميص ألماني لأحد المعجبين (د.ب.أ)
نوير يوقع على قميص ألماني لأحد المعجبين (د.ب.أ)
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: «أديداس» تواجه نقصاً غير متوقع في قمصان بعض لاعبي ألمانيا

نوير يوقع على قميص ألماني لأحد المعجبين (د.ب.أ)
نوير يوقع على قميص ألماني لأحد المعجبين (د.ب.أ)

ظهر تنبيه غير معتاد صباح الأربعاء على موقع شركة الملابس الرياضية الألمانية «أديداس» يقول: «عذراً... لقد نفد حرف (في -V) مؤقتاً»، وذلك على خلفية إقبال كبير على قمصان بعض لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم المشارك في «كأس العالم 2026».

وأوضح متحدث باسم الشركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الطلب المرتفع على قمصان اللاعبين (دينيز) أونداف و(كاي) هافيرتز و(ألكسندر) بافلوفيتش أدى إلى نفاد مؤقت لحرف (في - V) من مخزون الطباعة»، مشيراً إلى أن هذا النقص «عولج بسرعة».

وأكد المتحدث أن قمصان المنتخب الألماني الملقب «دي مانشافت» ستعود متاحة للطلب عبر الإنترنت «في وقت قريب جداً».

ووفق ما لاحظته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد استؤنفت عملية طلب القمصان المطبوعة بأسماء أونداف وهافيرتز وبافلوفيتش، بشكل طبيعي بحلول منتصف النهار.

وتُعدّ «أديداس» المورّد الرسمي لقمصان 14 منتخباً من أصل 48 مشارِكة في كأس العالم، من بينها ألمانيا، في مشاركتها الأخيرة قبل انتقال عقد الرعاية إلى منافستها «نايكي».

وتُعدّ بطولة كأس العالم محطة رئيسية بالنسبة إلى المجموعة الألمانية التي تتخذ من هيرتسوغن آوراخ في بافاريا مقراً لها؛ إذ تتوقع أن يسهم الحدث في تحقيق عائدات تصل إلى نحو مليار يورو؛ بدءاً من الكرة الرسمية؛ ووصولاً إلى أطقم المنتخبات.

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الرياضة رياضة عالمية

خاكبو يحذر هولندا من زميله إيزاك قبل مواجهة السويد

كودي خاكبو (رويترز)
كودي خاكبو (رويترز)
  • ريفرسايد ميزوري: «الشرق الأوسط»
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  • ريفرسايد ميزوري: «الشرق الأوسط»
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خاكبو يحذر هولندا من زميله إيزاك قبل مواجهة السويد

كودي خاكبو (رويترز)
كودي خاكبو (رويترز)

قال المهاجم الهولندي كودي خاكبو الأربعاء إن فريقه يجب أن يتوخى الحذر من زميله في ليفربول ألكسندر إيزاك عندما يواجه السويد في مباراتهما المقبلة ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، بعد استعادة المهاجم للياقته البدنية وفاعليته التهديفية.

وعانى إيزاك من موسم أول مضطرب في ليفربول بسبب الإصابات، إذ غاب عن معظم الموسم بعد انضمامه للنادي قادماً من نيوكاسل يونايتد، لكنه استعاد جاهزيته وافتتح أهدافه في كأس العالم خلال الفوز الساحق للسويد 5-1 على تونس.

وقال خاكبو للصحافيين: «كنا سعداء جداً بعودته، وفي النهاية كان جاهزاً بدنياً، وسجل بعض الأهداف ولعب بشكل جيد. بالتأكيد بدأ البطولة (كأس العالم) بشكل رائع للغاية بفضل أدائه. أعتقد أن الجميع يعرف مدى براعته لاعباً. لذلك علينا أن ننتبه له».

وأقرّ خاكبو بأن المنتخب الهولندي بحاجة إلى الفوز بعد تعادله 2-2 مع اليابان في مباراته الافتتاحية، لكنه رفض الحديث عن وجود ضغوط إضافية في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة منتخب السويد المفعم بالثقة، الذي أبهر مهاجميه إيساك وفيكتور يوكريش الجميع بأدائهما أمام تونس.

وقال المهاجم الهولندي (27 عاماً): «نحن نعلم أننا يجب أن نفوز بالمباريات لأننا نريد تجاوز مرحلة المجموعات. بالتأكيد النتيجة التي حققتها السويد كانت جيدة جداً لهم، لكن علينا أن ننظر للأمر بشكل منفصل ونركز على أنفسنا وعلى ما يمكننا تحسينه فقط».

وأضاف خاكبو أن هولندا ستستخلص الدروس من مباراتها الافتتاحية أمام دفاع ياباني منظم، ولا سيما التعامل مع المساحات الضيقة.

وتابع: «أعتقد أن الوضع قد يكون مماثلاً، لكن ربما يكون تكون طريقة لعب السويد مختلفة قليلاً. أعتقد أننا سنحلل ذلك غداً. بعد ذلك يتعين علينا وضع خطة لمواجهة ذلك أيضاً لنرى كيف يمكننا محاولة صنع كثير من الفرص».

وتلتقي هولندا مع السويد في هيوستن، يوم السبت المقبل، بينما تلعب تونس مع اليابان في مونتيري في وقت لاحق من نفس اليوم.

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ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية: التعادل مع البرتغال لا يعني التأهل

يوان ويسا (رويترز)
يوان ويسا (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية: التعادل مع البرتغال لا يعني التأهل

يوان ويسا (رويترز)
يوان ويسا (رويترز)

أشاد يوان ويسا مهاجم الكونغو الديمقراطية بأداء الفريق بعد التعادل 1 - 1 في الجولة الأولى بالمجموعة الحادية عشرة لمونديال 2026، مشدداً على أن هذه النتيجة لا تضمن تأهل بلاده للدور الثاني في البطولة التي تقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صرح ويسا عبر قناة «بي إن سبورتس»: «المهمة لم تكن سهلة، لقد واجهنا أحد أفضل المنتخبات في العالم، ولكننا قدمنا أداء جيداً، وسنحتفل بهذه النقطة، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى».

وأضاف لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: «لقد تنافسنا بقوة وتحلينا بالشجاعة والعمل الجاد، ولكن علينا تحسين بعض الأمور لنقدم أداء أفضل».

وحذر اللاعب الذي سجل أول هدف في تاريخ بلاده ببطولة كأس العالم: «هذا التعادل لا يضمن التأهل للدور الثاني، بل تنتظرنا مباراتان، وعلينا أن نفوز في المباراة القادمة».

وسيلعب المنتخب الكونغولي ضد كولومبيا وأوزبكستان في الجولتين الثانية والثالثة يومي 24 و28 يونيو (حزيران).

وتعد هذه النسخة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، حيث يتأهل لدور الـ32 الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

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بيلينغهام يصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في 4 بطولات كبرى

جود بيلينغهام (رويترز)
جود بيلينغهام (رويترز)
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT

بيلينغهام يصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في 4 بطولات كبرى

جود بيلينغهام (رويترز)
جود بيلينغهام (رويترز)

يحقق الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني، إنجازاً مميزاً لدى مشاركته المنتظرة، الأربعاء، في مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا في كأس العالم لكرة القدم.

ويتقابل المنتخبان لحساب المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026، المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأصبح بيلينغهام أصغر لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 4 بطولات كبرى، بعدما شارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية، نسختي 2021 و2024، كما شارك في كأس العالم 2022، ليكون المونديال الحالي هو البطولة الرابعة الكبرى له وهو بعمر 22 عاماً و353 يوماً، بحسب ما ذكرته منصة «أوبتا» المختصة في الإحصائيات، عبر «إكس».

ويعد بيلينغهام أحد العناصر المهمة في تشكيل إنجلترا، حيث يعول عليه المدرب الألماني توماس توخيل، في سعيه لتحقيق أول بطولة كبرى للإنجليز منذ كأس العالم 1966.

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