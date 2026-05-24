«رولان غاروس»: ديالو ينسحب... وداكويرث يتأهل

تأهل الأسترالي جيمس داكويرث إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك بانسحاب منافسه الكندي جبريل ديالو خلال المباراة بعد معاناته من إصابة.
وكانت النتيجة 6-3 و4-1، ولكن لم تكتمل المواجهة الأولى في البطولة لكل منهما بعد إصابة ديالو.
وطلب اللاعب الكندي تلقي العلاج من إصابة أسفل الظهر يعاني منها، بينما لم يستطع استكمال المباراة.
وأصبح داكويرث الفائز الأول في بطولة فرنسا المفتوحة بنسختها الحالية، علما بأن ديالو كان قد شارك مؤخراً في بطولة مدريد للتنس لكنه ودع المنافسات من دور الـ64 بالخسارة من الدنماركي إلمر مولر، حيث لم يكمل المباراة أيضاً بسبب الإصابة.