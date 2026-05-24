10 لاعبين يرحلون عن ليستر سيتي بعد هبوطه إلى الدرجة الثالثة في إنجلترا

أعلن نادي ليستر سيتي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا في وقت سابق هذا الموسم، أن 10 لاعبين من الفريق يتأهبون للرحيل عن صفوفه، وذلك بانتهاء تعاقداتهم هذا الصيف.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي إن من بين هؤلاء البرتغالي ريكاردو بيريرا قائد الفريق، الذي لعب 220 مباراة مع ليستر سيتي على مدار 8 مواسم، منذ أن انضم للفريق من بورتو البرتغالي في صيف 2018.

وكان بيريرا ضمن الفريق الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021، والدرع الخيرية لاحقاً بالعام نفسه، كما سجل اللاعب 15 هدفاً من مركز المدافع الأيمن، أبرزهم هدف الفوز الذي سجله في إياب دور الثمانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ضد آيندهوفن الهولندي عام 2022، وكذلك فوزه بدوري الدرجة الثانية موسم 2023 - 2024.

وإلى جانب بيريرا يرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقداتهم كل من المهاجم الزامبي باتسون داكا، وزميله الغاني جوردان أيو، والمدافع جمال لاسيليس، واللاعب الشاب وانيا مارسيال.

كذلك فإن الحارس البوسني المخضرم أزمير بوجوفيتش ينتهي عقده هذا الصيف، لكن هناك مفاوضات بشأن إمكانية تمديد تعاقده للاستمرار مع الفريق.

وبالإضافة إلى هؤلاء تنتهي إعارات جوردان جيمس، وآرون رامسي، وجو أريبو، ودوجون ريتشارد، وديفين موكوسا، ليعودوا إلى أنديتهم.

وواجه ليستر سيتي مشاكل كبرى هذا الموسم، أدت إلى خصم 6 نقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة، ما ترتب عليه صعوبة موقفه في المنافسة على البقاء بـ «التشامبيونشيب» ليهبط إلى الدرجة الثالثة، علما بأنه كان بطلاً إعجازياً للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.