وزارة الرياضة المصرية تعلن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسياً ومالياً و قانونياً لاستغلالها.
وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن هذ التخصيص في ضوء حرص الدولة على تعزيز الدور المهم للأندية الرياضية خاصة الشعبية منها في دعم القيم الإنسانية الرفيعة والتنشئة الاجتماعية السليمة واكتشاف المواهب الرياضية.
وثمن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة المصري التعاون البناء بين كل مؤسسات الدولة ونادي الزمالك للوصول إلى أفضل الحلول بشأن إقامة فرعه الجديد في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مؤكداً أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسات فنية وتخطيطية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المقومات اللازمة لتلبية احتياجات الأعضاء وجماهير النادي.
كانت الأرض القديمة المخصصة للنادي قد تم سحبها بقرار من وزارة الإسكان، ما أدى إلى لجوء إدارة النادي ولاعبيه لمناشدة رئاسة الجمهورية للتدخل وإنقاذ المشروع، ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل هذه الأزمة وتخصيص قطعة أرض مناسبة.