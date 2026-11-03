إنزاغي: انتصارنا على شباب الأهلي خطوة للأمام... سنحسن الكرات الثابتة

اعتبر ‏سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أن فريقه كان ممتازاً جداً وهو يواجه شباب الأهلي الإماراتي الذي كان قد بدأ مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتحقيق «3» انتصارات متتالية، مبيناً أنه سعى لمواصلة نهج التدوير بين اللاعبين بفريقه.

ونجح الهلال في تجاوز شباب الأهلي بثنائية الإنجليزي واتكينز، ليستعيد نغمة انتصاراته بعد خسارته أمام الشمال القطري في الجولة الماضية.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي: «كنا ممتازين جداً في المباراة أمام فريق حقق الانتصار في أول 3 مباريات له، سيطرنا على المباراة، وحققنا الانتصار الذي يعد خطوة للأمام».

وأضاف مدرب الهلال: «كان جميع اللاعبين ممتازين، ومن بينهم صبري دهل، وبعد حصوله على البطاقة الصفراء استبدلته حتى لا نخاطر بحصوله على البطاقة الحمراء. هو لاعب شاب وواعد وأحثّه على بذل المزيد من الجهد».

وأضاف إنزاغي في حديثه: «اللاعبون قدموا مستوى رائعاً، وسعيت اليوم لعمل تدوير بين بعض اللاعبين، نظراً لضغط المباريات. وعن أثر الغيابات على فريقه قال إنزاغي: كان لدينا بعض الغيابات، روبن نيفيز ومارتينيلي وسامرفيل وسالم، لكننا في المجمل سعداء بالأداء، ونعمل باستمرار على تحسين جزئية التعامل مع الكرات الثابتة».

وفيما يتعلق بالنهج الفني، قال المدرب الإيطالي: «عندما كنا نملك الكرة كنا نلعب بطريقة 4 - 3 - 3، وعندما تكون الكرة لدى المنافس نلعب بثلاثة مدافعين».

وحول جاهزية اللاعبين المصابين، اختتم إنزاغي حديثه: «نأمل أن يكون سالم الدوسري متاحاً لنا بعد فترة التوقف، هو وبقية اللاعبين المصابين».