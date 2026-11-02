«جمعية الخيل» تطالب بتوفير أراضٍ للمربين وتحفيز الاستثمار

دعت جمعية الخيل إلى تعزيز استقلالية مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وتوضيح خطته الاستراتيجية، وتوفير الأراضي المخصصة لأنشطة الخيل، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويدعم ملاك الخيل ومربيها في المملكة.

وأكد الأمير سلمان بن فيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية، الاثنين، أن معظم الإنجازات التي حققتها الخيل العربية الأصيلة السعودية داخل المملكة وخارجها جاءت نتيجة جهود شخصية بذلها الملاك والمربون على مدى سنوات، اعتماداً على إمكاناتهم الذاتية وشغفهم بهذا الموروث الأصيل، مشيراً إلى أن هذه النجاحات تعكس حجم الفرص المتاحة أمام القطاع متى ما توفرت البيئة الداعمة والبنية التحتية اللازمة.

️ | الأمير سلمان بن فيصل رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل لـ«الشرق الأوسط»:- الخيل جزء من تاريخ آبائنا وأجدادنا، ولم تكن مجرد وسيلة للرياضة، بل كانت وسيلة للدفاع والتنقل، ورمزاً للهوية وأخلاق الفرسان.- الخيل العربية اليوم أصبحت صناعة متكاملة. pic.twitter.com/PjdG9sEetx — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 2, 2026

وتطرق الأمير سلمان بن فيصل إلى تصريحات وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، مستعرضاً الاجتماعات السابقة التي عقدتها الجمعية مع الوزير أو من ينوب عنه، بشأن توفير أراضٍ مخصصة لأنشطة الخيل العربية الأصيلة، موضحاً أن أرض السيباني كانت من بين الخيارات المطروحة في هذا الملف.

وشهد المؤتمر، الذي حضره ممثلون لوسائل الإعلام ومهتمون بقطاع الخيل، تأكيداً على أهمية استقلالية مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وضرورة توضيح خطته الاستراتيجية، لما لذلك من تأثير مباشر في قرارات المستثمرين ومدى وضوح الرؤية الاستثمارية أمامهم.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور المركز وتحفيز الاستثمار فيه، إلى جانب تشغيل المستشفى التابع له، بما يعزز قدرته على تقديم الخدمات لملاك الخيل ومربيها، ويدعم مكانته رافداً رئيسياً للقطاع في المملكة.

️ | عبدالله العامري عضو مجلس إدارة جمعية الخيل لـ«الشرق الأوسط»:- لم نحقق حتى الآن ما يعادل 10 في المائة من طموحاتنا، وربما لم نصل حتى إلى 5 في المائة، لكننا نعمل على مشروعات ومبادرات نأمل أن ترى النور قريباً. https://t.co/Vec2WPC5rO pic.twitter.com/eKAFngIkIl — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 2, 2026

وفي سياق الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمربين، كشفت الجمعية عن تقدمها بملف مشروع العيادة البيطرية المتنقلة إلى صندوق دعم الجمعيات، موضحة أن المشروع لا يزال بانتظار الموافقة، ويستهدف إيصال الخدمات البيطرية إلى ملاك الخيل في مواقعهم.

واستعرضت الجمعية نتائج برامجها التدريبية التي استفاد منها أكثر من 700 شخص من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب رعايتها فئة المواليد في بطولة حائل الدولية للخيل العربية الأصيلة 2026، ضمن جهودها لدعم المربين والارتقاء بمستويات الإنتاج المحلي.

وأعلنت الجمعية رعايتها فئة المواليد في بطولة منطقة مكة المكرمة المقبلة، إلى جانب تبني رعاية الخيل سعودية الأصل والمنشأ، بعد إلغاء بطولة المهرجان الدولي، واستحداث فئة خاصة لها ضمن بطولة مكة المكرمة، بهدف المحافظة على فرص مشاركة المربين المحليين، ودعم إنتاج الخيل العربية الأصيلة داخل المملكة وتحسين جودتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل أن المؤتمر يستهدف نقل مطالب الملاك والمستثمرين والتحديات التي تواجههم إلى الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

وأكد الأمير سلمان بن فيصل أن الجمعية تتطلع إلى الارتقاء بصناعة الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وتوفير المقومات التي تمكنها من تعزيز حضورها العالمي، انطلاقاً من الطموحات السعودية في تطوير هذا القطاع، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.