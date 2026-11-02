مدرب الأهلي: تعادلنا أمام السد بطعم الخسارة

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، رضاه التام عن الأداء الذي قدمه لاعبوه أمام السد القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم عدم تمكن فريقه من تحقيق الانتصار، مؤكداً أن التعادل لا يعكس مجريات المواجهة والأفضلية التي فرضها الأهلي على أرض الملعب.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة جيدة، ونجحنا في الاستحواذ على مجريات اللقاء لفترات طويلة، وصنعنا العديد من الفرص التهديفية، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وهو ما حال دون ترجمة أفضليتنا إلى أهداف».

وأضاف: «أنا راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين والمستوى الذي قدموه، فقد أظهر الفريق شخصية قوية، ونجح في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى السد، لكننا لم نوفق في استثمار الفرص التي أتيحت لنا».

ووصف مدرب الأهلي نتيجة التعادل بأنها أقرب إلى الخسارة، بالنظر إلى ما قدمه فريقه طوال المواجهة، قائلاً: «التعادل بالنسبة لنا بطعم الخسارة؛ صحيح أننا خرجنا بنقطة، لكننا خسرنا نقطتين قياساً على مجريات المباراة والفرص التي صنعناها».

واستشهد بوسيتش بحصول حارس مرمى السد على جائزة أفضل لاعب في المباراة، معتبراً أن ذلك يعكس حجم الضغط الهجومي الذي مارسه الأهلي، وقال: «حصول حارس السد على جائزة أفضل لاعب في المباراة أكبر دليل على أفضليتنا وحجم الخطورة التي شكلناها على مرمى المنافس، وأنا فخور جداً بما قدمه اللاعبون من أداء وروح قتالية داخل الملعب».

وفي رده على سؤال بشأن عدم توجهه لتحية جماهير الأهلي عقب نهاية المواجهة، أوضح المدرب الهولندي أن الأمر يرتبط بأسلوبه المعتاد في التعامل مع مثل هذه اللحظات، وليس له أي دلالات أخرى.

وقال: «تحية الجماهير لحظة خاصة جداً بالنسبة للاعبين، وأنا معتاد دائماً على توجيه التحية للجماهير من مسافة بعيدة، وترك المساحة للاعبين حتى ينالوا التقدير الذي يستحقونه من أنصار الفريق».

وجدد بوسيتش في ختام حديثه اعتزازه بالمردود الفني للاعبيه، رغم عدم تحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها، مشدداً على أن الأداء الذي قدمه الأهلي يعكس قدرة الفريق على صناعة الفرص وفرض أسلوبه أمام منافسيه، مع الحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية وترجمة الفرص إلى أهداف.