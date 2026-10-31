«الجولة 12»: أهداف كالمطر... وزلزال شبابي... و«هاتريك» سابع لرونالدو

شهدت الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية بلغت حصيلتها 41 هدفاً، من بينها 7 ركلات جزاء، في أسبوع شهد بطاقة حمراء دراماتيكية طالت حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي عند الدقيقة 21:32، لتكون ثالث أسرع بطاقة حمراء في تاريخ النادي الأهلي بالمسابقة.

وتلقى الأهلي على أثر ذلك أثقل هزيمة في تاريخه بدوري المحترفين بسقوطه أمام الشباب بنتيجة 6-1، في ليلة شهدت استقباله ستة أهداف للمرة الثانية تاريخياً، وبصم فيها الشبابي ريكاردو ماتياس على خامس أسرع أهداف ناديه بالمسابقة (في الدقيقة 1:06)، والأسرع منذ هدف إيجالو في سبتمبر (أيلول) 2021.

ودوّن البلجيكي يانيك كاراسكو «الهاتريك» الثاني له في الدوري، متساوياً مع محمد بن يطو كثاني لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ مواجهات الشباب والأهلي بالمسابقة.

وعلى صعيد الأرقام القياسية والتاريخية للنجوم، واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو تألقه بتسجيله «الهاتريك» السابع له في دوري المحترفين، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للثلاثيات في المسابقة منذ ظهوره الأول، متفوقاً على إيفان توني (6 ثلاثيات).

وفي اللقاء ذاته، صنع جواو فيليكس التاريخ بتقديم 4 تمريرات حاسمة ضد الخلود، ليكون ثاني لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة بـ«المحترفين» منذ موسى ديابي أمام الوحدة في سبتمبر 2024.

وفي معسكر الهلال، واصل «الزعيم» هيمنته المطلقة برفع رصيده إلى 92 هدفاً في مرمى الفتح كأكثر فريق تسجيلاً للأهداف ضد منافس واحد في تاريخ المسابقة.

من جانبه، اقترب عبد الرزاق حمدالله من صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بوصوله للهدف رقم 160 بعد هز شباك الاتفاق، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة عمر السومة (161 هدفاً) صاحب الصدارة.

وفي بقية الملاعب، صنع القادسية الحدث بوصوله للانتصار رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين عقب فوزه على الرياض، ليصبح الفريق الـ11 الذي يكسر حاجز مائة فوز، مؤكداً قوته الهجومية المبكرة بـ16 هدفاً في الشوط الأول خلال 12 مباراة (خلف الهلال صاحب الـ18 هدفاً)، في ليلة واصل فيها تيجاني رايندرز تألقه بافتتاح التسجيل في 5 مباريات هذا الموسم متساوياً مع جورج إيلينيخينا مهاجم الاتحاد.

وسجلت مواجهة الاتحاد وأبها التعادل الأول تاريخياً بعد 12 مواجهة سابقة؛ إذ استقبل الاتحاد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 86:13 بقدم فيصل الصبياني، وهو ثاني أهداف فريقه فقط من اللعب المفتوح هذا الموسم كأقل الفرق بالمسابقة. وتوهج أنجيلو فولغيني بقميص الخليج بتقديم 3 تمريرات حاسمة أمام الحزم، كأول لاعب من الخليج يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة تاريخياً.

وفي مفارقة الكرات الرأسية، واصل الفيصلي انفراده كأكثر الأندية تسجيلاً بالرأس (6 أهداف)، في حين بات الفيحاء أكثر من استقبل أهدافاً رأسية (7 أهداف).

وجماهيرياً، تصدرت مواجهة النصر والخلود المشهد بحضور 15043 مشجعاً، تلتها مواجهة الهلال والفتح بـ10643 متفرجاً، ثم «كلاسيكو» الشباب والأهلي بـ8861 مشجعاً، واختُتمت القائمة بمواجهة أبها والاتحاد بحضور 8195 مشجعاً.