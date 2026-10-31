الدوري السعودي: هلال إنزاغي يتربع على الصدارة

انفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الفتح 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ12 من البطولة.

وسجل الهدف الأول في المباراة، الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة الـ12، ثم أضاف البرتغالي روبن نيفيز، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.

وقفز الهلال لصدارة الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، والنصر الثالث بنفس الرصيد من 28 نقطة.

أما الفتح فقد توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما تلقى الخسارة الثامنة هذا الموسم. ويستعد الهلال لمواجهة قوية على ملعبه ضد شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.