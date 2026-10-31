المديهيم بعد الفوز بـ«ديربي سدير»: الفيحاء كبير

وصف توفيق المديهيم، رئيس نادي الفيحاء، فوز فريقه على الفيصلي برباعية، بالانتصار المهم في مواجهة ديربي تحظى باهتمام جماهيري واسع، مؤكداً أن فريقه كان بحاجة إلى هذه النتيجة بعد فقدانه عدداً من النقاط خلال المباريات السابقة.

وقال المديهيم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «فوز مهم في مباراة الديربي المنتظرة، فريقنا كبير، وقد أضعنا عدداً من النقاط في مباريات سابقة».

️ | توفيق المديهيم رئيس #الفيحاء لـ «الشرق الأوسط»-فوز مهم في مباراة الديربي المنتظرة، فريقنا كبير وأضعنا عدة نقاط في مباريات سابقة-مباريات الفيحاء والفيصلي ليست مباراة فقط، أصبحت حديث المجالس من مدة، وأتمنى وجود عدة أندية من منطقتنا#الفيحاء_الفيصلي... pic.twitter.com/UP2RJ9OIsO — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 31, 2026

وأشار رئيس الفيحاء إلى أن المواجهات التي تجمع فريقه بالفيصلي تجاوزت حدود التنافس داخل المستطيل الأخضر، وأصبحت تحظى باهتمام اجتماعي وجماهيري كبير في المنطقة.

وأضاف: «مباريات الفيحاء والفيصلي ليست مجرد مباراة كرة قدم، بل أصبحت حديث المجالس منذ فترة ليست بالقصيرة، وهذا يعكس أهمية هذه المواجهة وحجم الاهتمام بها».

وأعرب المديهيم عن تطلعه إلى وجود عدد أكبر من أندية المنطقة في المنافسات الكروية، بما يسهم في تعزيز الحضور الرياضي وتوسيع دائرة التنافس بين أنديتها.