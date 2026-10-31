الدوري السعودي: «ديربي سدير» فيحاوي برباعية نارية

كسب الفيحاء تحدي «ديربي سدير» أمام الغريم الفيصلي برباعية نارية (4-1)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدّم الفيحاء إلى المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، فيما تجمّد رصيد الفيصلي عند النقطة العاشرة في المركز الـ15 في سلّم الترتيب.
وانطلقت المباراة بشكل قوي من الجانبين، وبدأ الفيحاء بتسديدة قوية من ساكالا مرت بجوار القائم الأيسر، وتسديدة من الإسباني جبسون اعتلت العارضة، تم الرد عليها بتسديدة قوية من فلافيو تمكن حارس الفيحاء من التصدي لها.
وأحرز الفيصلي هدف الأسبقية بعد متابعة عبد الرحمن السفري للكرة، ليضعها رأسية في الشباك في الدقيقة 31.
بعد الهدف ضغط الفيحاء، وجاء الرد من أصحاب الأرض قاسياً بأربعة أهداف، حملت توقيع كل من فاشيون ساكالا وزياد الصحفي وجايسون وهوغو مورا في الدقائق 43 و 57 و 66 و90 من عمر المباراة.