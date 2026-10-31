الدوري السعودي: «ديربي سدير» فيحاوي برباعية نارية

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، سعادته بالفوز الكبير على الفيصلي برباعية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الانتصار يمثل بداية مهمة لفريقه نحو حصد المزيد من النقاط وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: «حققنا نتيجة إيجابية اليوم، على عكس المباراة الماضية التي كان من المفترض أن نخرج منها بنتيجة تمنحنا مركزاً أفضل في سلم الترتيب. قدمنا مباراة كبيرة أمام الفيصلي، ونجحنا في تجاوزه في سلم الترتيب، وأتمنى أن تكون هذه بداية حقيقية لحصد المزيد من النقاط».

وأوضح مدرب الفيحاء أن الجهاز الفني درس منافسه بصورة جيدة قبل المواجهة، ونجح في التعامل مع نقاط القوة والضعف لديه، مشيراً إلى أن التغييرات التكتيكية التي أجراها خلال المباراة أسهمت في تعزيز الفاعلية الهجومية، واستغلال المساحات في دفاع الفيصلي.

وأضاف: «حللنا أداء الفيصلي قبل المباراة، ونجحنا في تطبيق ما خططنا له. استغللنا الارتباك الدفاعي لدى المنافس بعد الهدف الأول، وأجرينا تغييراً على طريقة اللعب من خلال الدفع بساكالا في مركز رأس الحربة، وهو ما منحنا حلولاً هجومية إضافية».

وأشار كاريلي إلى أن فريقه تعامل بصورة جيدة مع الأسلوب الهجومي للفيصلي، خصوصاً اعتماده على الكرات العرضية، مؤكداً أن التنظيم الدفاعي أسهم في الحد من خطورة تلك المحاولات، ومنح الفيحاء القدرة على فرض أسلوبه والاستفادة من الفرص الهجومية.

وفي حديثه عن أبرز لاعبي المواجهة، خص كاريلي اللاعب علي الحسين بإشادة لافتة، معتبراً أنه كان نجم المباراة، نظير ما قدمه من مستوى فني وقدرته على استثمار الفرص.

وقال: «علي الحسين كان نجم المباراة، فقد استغل أول فرصة سنحت له، وهو لاعب يعمل بجد على تطوير مستواه، ويجتهد كثيراً من أجل تقديم الأفضل، وأنا واثق بأنه سيكون نجماً في المستقبل».

وأكد مدرب الفيحاء أن الانتصار على الفيصلي يحمل أهمية تتجاوز النقاط الثلاث، في ظل رغبة الفريق في تحسين نتائجه والتقدم في سلم الترتيب، بعد نجاحه في تقديم أداء هجومي مميز تُوّج بتسجيل 4 أهداف.