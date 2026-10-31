عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الاتفاق يحبط فرحة التعاون بتعادل قاتل

من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)
من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)
TT
TT

الدوري السعودي: الاتفاق يحبط فرحة التعاون بتعادل قاتل

من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)
من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)

أحبط الاتفاق فرحة تعاونية وشيكة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما في بريدة ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله، هدف التقدم للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ليكون ذلك هو هدفه رقم 160 على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بفارق هدف وحيد عن السوري عمر السومة الهداف التاريخي للمسابقة.

وأدرك المدافع عبد الله الخطيب التعادل للاتفاق في الدقيقة 90، ليضمن نقطة صعبة للفريق الضيف.

وحرم هذا التعادل فريق التعاون من تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، ليظل في المركز السابع عشر «قبل الأخير»، وله 5 نقاط، أما الاتفاق فلديه 19 نقطة في المركز السابع.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

رياضة سعودية ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي في جدة، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة.

علي العمري (جدة)
رياضة سعودية طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

أكد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أن الرغبة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريقه منذ وجودهم في غرفة الملابس كانت أحد أبرز أسباب الانتصار العريض على الأهلي.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية موري دياو حارس مرمى الشباب (نادي الشباب)
رياضة سعودية

حارس الشباب لـ«الشرق الأوسط»: لست راضياً بسبب استقبال شباكنا هدفا

أكد موري دياو، حارس مرمى الشباب، أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، لا يمنعه

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية لحظة منح حارس مرمى الأهلي عبد الرحمن الصانبي البطاقة الحمراء في الشوط الأول (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

عدلي لـ«الشرق الأوسط»: طرد حارس الأهلي ساعدنا... لكننا أثبتنا قوتنا

أشاد ياسين عدلي، لاعب الشباب، بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6 - 1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

إبراهيم الشليل (الرياض )
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الاتفاق يحبط فرحة التعاون بتعادل قاتل

من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)
من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)
TT
TT

الدوري السعودي: الاتفاق يحبط فرحة التعاون بتعادل قاتل

من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)
من مباراة التعاون والاتفاق في بريدة ضمن الدوري السعودي (نادي التعاون)

أحبط الاتفاق فرحة تعاونية وشيكة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما في بريدة ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله، هدف التقدم للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ليكون ذلك هو هدفه رقم 160 على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بفارق هدف وحيد عن السوري عمر السومة الهداف التاريخي للمسابقة.

وأدرك المدافع عبد الله الخطيب التعادل للاتفاق في الدقيقة 90، ليضمن نقطة صعبة للفريق الضيف.

وحرم هذا التعادل فريق التعاون من تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، ليظل في المركز السابع عشر «قبل الأخير»، وله 5 نقاط، أما الاتفاق فلديه 19 نقطة في المركز السابع.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)

تعادل الاتحاد مع ضيفه نيوم (3-3)، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وأصبح الاتحاد في الوصافة برصيد 13 نقطة، وجاء فريق نيوم في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وأكدت ريتاج الثبيتي لاعبة الاتحاد، أن الفريق كان هو المسيطر على مجريات اللقاء، أمام نيوم والذي لعب بالدفاع المغلق، إلا أن الاتحاد استطاع العثور على الثغرات، والهجمات التي قادتهم للتسجيل.

وأضافت ريتاج لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق كانت لديه 4 ركلات جزاء لم تُحتسب، في لقاء صعب شهد أحداث مثيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يطمح لتحقيق لقب هذا الموسم.

واختتمت حديثها باللقاء القادم أمام الأهلي قائلة: سنبدأ العمل من الآن ونطوي صفحة مباراة نيوم.

وقالت أثير الجوير لاعبة نيوم، أنّ المشادات التي وقعت بين الفريقين هي مجرد حادثة داخل الملعب، وهو أمر عادة ما يحدث في المباريات الصعبة، ففي النهاية الفريق يخوض لقاء أمام الاتحاد.

وتابعت الجوير في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: في كل مباراة ننسجم مع بعض، وهذا ما يقدم لنا الأفضلية في المباريات القادمة.

بدورها قالت العراقية شوخان نور الدين لاعبة نيوم، أن التعادل أمام فريق قوي كالاتحاد يعد أمرا جيدا، موجها شكرها للكادر التدريبي على ما قدموه من أجل اللظهور بهذه الصورة.

وتابعت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: لقد عملنا جيدًا خلال هذا الاسبوع لخوض المباراة واستطعنا الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي.

مواضيع
كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، وذلك لإجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرّض لها في مفصل القدم اليسرى خلال مواجهة أبها، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد وفقاً لبيان النادي الرسمي قد باشر الإجراءات اللازمة للتعامل مع إصابة اللاعب عقب تعرضه لها، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعتها ومدى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتي العين آسيويا (الاثنين) ونيوم في الدوري (الجمعة).

مواضيع
كرة القدم نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية