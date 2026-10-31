الدوري السعودي: الاتفاق يحبط فرحة التعاون بتعادل قاتل

أحبط الاتفاق فرحة تعاونية وشيكة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما في بريدة ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله، هدف التقدم للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ليكون ذلك هو هدفه رقم 160 على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بفارق هدف وحيد عن السوري عمر السومة الهداف التاريخي للمسابقة.

وأدرك المدافع عبد الله الخطيب التعادل للاتفاق في الدقيقة 90، ليضمن نقطة صعبة للفريق الضيف.

وحرم هذا التعادل فريق التعاون من تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، ليظل في المركز السابع عشر «قبل الأخير»، وله 5 نقاط، أما الاتفاق فلديه 19 نقطة في المركز السابع.