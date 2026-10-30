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الرياضة رياضة سعودية

هل تشهد مباراة الاتفاق بداية الصحوة التعاونية «محلياً»؟

الذئاب ما زالت تعيش حالة من الارتباك الفني وتباين النتائج

لاعبو التعاون خلال التدريبات الأخيرة (نادي التعاون)
لاعبو التعاون خلال التدريبات الأخيرة (نادي التعاون)
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هل تشهد مباراة الاتفاق بداية الصحوة التعاونية «محلياً»؟

لاعبو التعاون خلال التدريبات الأخيرة (نادي التعاون)
لاعبو التعاون خلال التدريبات الأخيرة (نادي التعاون)

يعيش نادي التعاون حالة من الارتباك الفني وتباين النتائج بشكل ملحوظ هذا الموسم ما بين الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا 2.

ففي الوقت الذي يستمر العجز التعاوني عن تحقيق أي انتصار في الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 11 جولة خاضها الفريق، جمع خلالها 4 نقاط فقط نتيجة التعادل في 4 مباريات وتلقي 7 هزائم تاركة إياه يقبع في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، يظهر «سكري القصيم» بوجه مغاير تماماً في منافسات دوري أبطال آسيا الثاني، إذ حافظ على سجله خالياً من الهزائم محققاً انتصارين وتعادلاً واحداً في أول ثلاث جولات، ليتربع بثبات على صدارة مجموعته الآسيوية برصيد 7 نقاط، في ظاهرة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول السر خلف هذا التباين الحاد.

ويعود هذا التباين الواضح في الأداء والنتائج إلى عدة أسباب نفسية وفنية تداخلت لتشكل المظهر الحالي للفريق، فالسلسلة الطويلة من النتائج السلبية في الدوري المحلي أفرزت ضغوطاً جماهيرية وإعلامية هائلة، مما تسبب في فقدان ثقة اللاعبين بأنفسهم وتحجيم قدراتهم داخل المستطيل الأخضر تحت وطأة الارتباك والخوف من العثرات.

في المقابل يدخل الفريق المباريات القارية بذهنية مختلفة، مما أتاح للاعبين وللأجهزة الفنية هامشاً أكبر للتحرك والتركيز وتطبيق التكتيك المطلوب بمرونة، بعيداً عن كابوس النقاط الضائعة الذي يطاردهم أسبوعياً في المنافسات المحلية.

ورد مدرب التعاون رازوفيتش على سؤال «الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع، قائلاً: «المشكلة ليست نفسية بتاتاً، هؤلاء لاعبون محترفون لديهم خبرة سنوات عديدة في دوري المحترفين، لكن ربما هي أسباب متفرقة وضغط المباريات، وشاهدنا في الفترة الأخيرة الإصابات المتكررة التي أفقدتنا مجهودات ما يقارب ستة لاعبين أساسيين، لكن أنا متأكد من عودة هؤلاء اللاعبين لمستواهم المعهود في بطولة الدوري، وكما شاهدنا في العديد من المباريات لم نكن نستحق هذه النتائج السلبية، فقط كانت تفاصيل صغيرة هي التي أثرت على نتيجة المباريات.

ختاماً يتطلع الشارع التعاوني إلى استغلال هذه التوليفة الآسيوية الناجحة وصدارة المجموعة كشرارة أمل لكسر حاجز الخوف والعودة للنتائج الإيجابية محلياً بدءاً من مباراة الاتفاق السبت، والخروج من دوامة القاع قبل فوات الأوان».

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ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
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ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، وذلك لإجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرّض لها في مفصل القدم اليسرى خلال مواجهة أبها، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد وفقاً لبيان النادي الرسمي قد باشر الإجراءات اللازمة للتعامل مع إصابة اللاعب عقب تعرضه لها، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعتها ومدى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتي العين آسيويا (الاثنين) ونيوم في الدوري (الجمعة).

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كرة القدم نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
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آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، جاء ثمرة العمل الإداري والفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، كاشفاً عن وصول الفريق إلى 80 في المائة من مستوى الجاهزية الذي يستهدفه الجهاز الفني.

وقال آل الشيخ، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن سر الانتصار العريض: «السر يكمن في إدارة تعمل، ولاعبين يقاتلون، وجهاز فني يبذل جهده، والجميع يعمل بروح واحدة وقلب واحد. أستطيع القول إننا وصلنا الآن إلى 80 في المائة من الجاهزية التي كنا نطمح إليها».

وأوضح أن تأخر اكتمال صفوف الفريق خلال فترة الإعداد كان أحد أبرز أسباب البداية المتعثرة للموسم، قائلاً: «بدأنا الموسم ونحو نصف اللاعبين لم يشاركوا معنا في المعسكر الإعدادي، ولذلك كان من الطبيعي ألا تكون النتائج بالشكل الذي يرضينا. لكننا واصلنا العمل، ومع النيات الطيبة يأتي التوفيق، وهذا من فضل الله».

وعن نسبة الـ20 في المائة المتبقية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، قال: «ما ينقصنا هو اكتمال جاهزية بعض اللاعبين وعودة المصابين، وليس التعاقد مع أسماء جديدة. الفريق يمتلك عناصر مميزة، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء».

وأضاف: «عندما تشاهد لاعبين مثل العبود وعلي الأسمري يدخلون من مقاعد البدلاء، إلى جانب الخيارات المتاحة من اللاعبين الأجانب، تدرك أننا نمتلك أسماء على مستوى عالٍ جداً. هذه ميزة الفريق، فلدينا خيارات متعددة أمام المدرب، لكن ما كان ينقصنا هو الجاهزية والانسجام».

وشدد المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار الكبير، مؤكداً أن التركيز انتقل مباشرة إلى المواجهة المقبلة أمام أبها.

وقال: «بالنسبة لي، مباراة أبها هي الأهم الآن، وكل تركيزنا عليها. إذا لم نحقق النقاط الثلاث أمام أبها، فكأننا لم نفعل شيئاً أمام الأهلي. وبإذن الله سنقاتل بشرف من أجل تحقيق الفوز».

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الرياضة رياضة سعودية

كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
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كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)

أكد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أن الرغبة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريقه منذ وجودهم في غرفة الملابس كانت أحد أبرز أسباب الانتصار العريض على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والثقة بعد سلسلة نتائجه الإيجابية.

وقال كاراسكو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث. شعرت منذ وجودنا في غرفة الملابس بأن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

وأضاف: «بدأنا المباراة بطريقة مثالية بعدما سجلنا مبكراً، واستفدنا من حالة الطرد، لكن مثل هذه الظروف لا تكون سهلة على أي فريق».

وتحدث قائد الشباب عن الأجواء الجماهيرية التي صاحبت الانتصار الكبير، قائلاً: «الجماهير كانت سعيدة ومتحمسة، ومن الطبيعي أن تستمتع بالفوز وتسجيل ستة أهداف على أرضنا أمام فريق كبير مثل الأهلي».

وأشاد كاراسكو بروح المجموعة، مؤكداً أن التعاون بين اللاعبين يمثل أحد أهم عوامل التحسن في أداء الفريق، وقال: «روح المجموعة رائعة، والجميع يعمل من أجل زملائه، سواء من خلال صناعة الأهداف أو الركض والعودة للدفاع معاً».

وأشار إلى أن النتائج الأخيرة منحت اللاعبين دفعة معنوية مهمة، مضيفاً: «منذ فترة التوقف، حققنا نتائج إيجابية في أربع مباريات متتالية دون خسارة، وهذا الأمر يعزز روح الفريق وثقته بنفسه».

وكشف كاراسكو عن احتفاظه بكرة المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الأهلي، في ليلة شهدت انتصاراً كبيراً لفريقه أمام جماهيره

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