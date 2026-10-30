عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

كيف سيتعامل القادسية مع المنعطف الأخطر أمام النصر في الدوري السعودي؟

سداسية الرياض حملت مؤشرات إيجابية رغم التعثرات الأخيرة

لاعبو القادسية يحتفلون بفوزهم الأخير على الرياض (تصوير: مشع القدير)
لاعبو القادسية يحتفلون بفوزهم الأخير على الرياض (تصوير: مشع القدير)
TT
TT

كيف سيتعامل القادسية مع المنعطف الأخطر أمام النصر في الدوري السعودي؟

لاعبو القادسية يحتفلون بفوزهم الأخير على الرياض (تصوير: مشع القدير)
لاعبو القادسية يحتفلون بفوزهم الأخير على الرياض (تصوير: مشع القدير)

أعطى الفوز السداسي للقادسية، على حساب ضيفه الرياض، مؤشرات إيجابية لمدرجات الفريق الشرقاوي، التي تجرعت الإحباط في آخر مواجهتين للفريق، إذ خسر من الهلال محلياً، وتعادل على الصعيد الآسيوي، ليشكل الانتصار العريض نقطة تحول جديدة في موسم حافل بالتحديات.

وفي الجانب التهديفي أصبح القادسية في مقدمة الفرق الأقوى هجومياً، حتى إن أبرز نجومه في خط الهجوم «الإيطالي ماتيو ريتيغي» يتحامل على إصاباته في بعض المباريات، بما فيها مباراتا الهلال والسد.

كما بدا متوسط دفاع القادسية أكثر قدرة على تحمل تكلفة غياب النجم الإسباني ناتشو هيرنانديز، بعد أن ظهر الأثر السلبي لغيابه في المباريات السابقة، وإن تحمل الحارس البلجيكي كوين كاستليس كثيراً من العبء في المباريات الصعبة.

وخرج القادسية مجدداً بشباك نظيفة في أكثر من مباراة نتيجة تألق كاستليس، لكن ظهر أن متوسط خط الدفاع بوجود جهاد زكري، وألفاريز، أظهر تطوراً في الانسجام، ومعهما الظهير الأيسر المخضرم ياسر الشهراني، الذي بدأ في العودة لرتم المباراة وتقليل الأخطاء التي ارتكبت من قبله في المباريات الأولى، التي مُنح خلالها الثقة من المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز.

كما لا يمكن تجاهل التراجع الذي بات عليه أداء اللاعب محمد أبو الشامات، إلا أن المدرب رودجرز اعتبر أن الضغط البدني على أي لاعب وتوالي المباريات يمكن أن يظهرا أخطاء، وأن أبو الشامات ليس «رجلاً آلياً» يمكنه أن يتحمل كل الضغوط دون ارتكاب أخطاء، مشيداً بعطاء اللاعب وتطوره وكونه أحد أهم الأسماء التي تقدم مستويات كبيرة في الكرة السعودية.

رودجرز أوجد توازنا مثاليا في جميع خطوط الفريق (تصوير: مشعل القدير)

وبدا القادسية في مرحلة توازن من حيث الزخم الهجومي، بالتوازي مع القوة الدفاعية، وستكون عودة اللاعب ناتشو القريبة من الإصابة القيمة الكبرى فنياً في هذا الجانب، قبل أن يدخل في مباريات تحدٍ جديدة مع الفرق المنافسة، بداية من مواجهة النصر في الأول بارك، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي يمكن أن يتحدد من خلالها مساره بوضوح على صعيد الدوري السعودي، لخوضه مباريات مع أقوى المنافسين، إذ خسر مباراتين من الاتحاد ثم الهلال، وبالتالي ستكون مواجهة النصر بمثابة مفترض الطرق حول قدرته الفعلية على تحقيق مركز في الدوري أفضل مما حققه في آخر موسمين، حينما حلّ رابعاً.

ومع غياب ريتغي والتراجع الواضح لأداء اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس، وحصيلته التهديفية، وجد المدرب رودجرز ضالته في اللاعب الهولندي جوليان تيجاني، الذي سجّل أول هاتريك له في شباك الرياض، منذ أن تم التعاقد معه الصيف الماضي، في واحدة من أهم الصفقات التي عقدت للأندية السعودية، بعد أن تم شراء عقده من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستعاد الصدارة بالفوز على الرياض من خلال التقدم بالأهداف على منافسه النصر، وسجل فوزاً كبيراً على الخلود بـ5 أهداف، إلا أن شباكه اهتزت في تلك المباراة بـ3 أهداف، ليكون المعدل التهديفي لصالح القادسية، قبل أن يخوض الهلال مواجهة الفتح السبت، التي يسعى من خلالها لاستعادة الصدارة، بعد أن تراجع إلى ثالث الترتيب جراء نتائج الخميس للقادسية والنصر.

وسجّل القادسية 32 هدفاً في 12 مباراة، فيما تلقت شباكه أهدافاً بنفس عدد مبارياته، ليكن معدله التهديفي 20 هدفاً، وحصد 28 نقطة مع انقضاء الثلث الأول لبطولة الدوري.

بقيت الإشارة إلى أن المدرب رودجرز ذكر، بعد خسارة فريقه من الهلال خلال الجولة قبل الماضية، أن فريقه أوصل رسالة أنه سينافسه حتى النهاية في هذا الموسم، ما يؤكد ثقة المدرب في تسلحه بأسماء من اللاعبين القادرين على المواصلة في بطولة الدوري، التي تحتاج إلى نفس طويل.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

رياضة سعودية ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي في جدة، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة.

علي العمري (جدة)
رياضة سعودية طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

أكد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أن الرغبة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريقه منذ وجودهم في غرفة الملابس كانت أحد أبرز أسباب الانتصار العريض على الأهلي.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية موري دياو حارس مرمى الشباب (نادي الشباب)
رياضة سعودية

حارس الشباب لـ«الشرق الأوسط»: لست راضياً بسبب استقبال شباكنا هدفا

أكد موري دياو، حارس مرمى الشباب، أن الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، لا يمنعه

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية لحظة منح حارس مرمى الأهلي عبد الرحمن الصانبي البطاقة الحمراء في الشوط الأول (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

عدلي لـ«الشرق الأوسط»: طرد حارس الأهلي ساعدنا... لكننا أثبتنا قوتنا

أشاد ياسين عدلي، لاعب الشباب، بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الأهلي بنتيجة 6 - 1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

إبراهيم الشليل (الرياض )
الرياضة رياضة سعودية

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، وذلك لإجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرّض لها في مفصل القدم اليسرى خلال مواجهة أبها، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد وفقاً لبيان النادي الرسمي قد باشر الإجراءات اللازمة للتعامل مع إصابة اللاعب عقب تعرضه لها، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعتها ومدى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتي العين آسيويا (الاثنين) ونيوم في الدوري (الجمعة).

مواضيع
كرة القدم نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
TT
TT

آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، جاء ثمرة العمل الإداري والفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، كاشفاً عن وصول الفريق إلى 80 في المائة من مستوى الجاهزية الذي يستهدفه الجهاز الفني.

وقال آل الشيخ، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن سر الانتصار العريض: «السر يكمن في إدارة تعمل، ولاعبين يقاتلون، وجهاز فني يبذل جهده، والجميع يعمل بروح واحدة وقلب واحد. أستطيع القول إننا وصلنا الآن إلى 80 في المائة من الجاهزية التي كنا نطمح إليها».

وأوضح أن تأخر اكتمال صفوف الفريق خلال فترة الإعداد كان أحد أبرز أسباب البداية المتعثرة للموسم، قائلاً: «بدأنا الموسم ونحو نصف اللاعبين لم يشاركوا معنا في المعسكر الإعدادي، ولذلك كان من الطبيعي ألا تكون النتائج بالشكل الذي يرضينا. لكننا واصلنا العمل، ومع النيات الطيبة يأتي التوفيق، وهذا من فضل الله».

وعن نسبة الـ20 في المائة المتبقية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، قال: «ما ينقصنا هو اكتمال جاهزية بعض اللاعبين وعودة المصابين، وليس التعاقد مع أسماء جديدة. الفريق يمتلك عناصر مميزة، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء».

وأضاف: «عندما تشاهد لاعبين مثل العبود وعلي الأسمري يدخلون من مقاعد البدلاء، إلى جانب الخيارات المتاحة من اللاعبين الأجانب، تدرك أننا نمتلك أسماء على مستوى عالٍ جداً. هذه ميزة الفريق، فلدينا خيارات متعددة أمام المدرب، لكن ما كان ينقصنا هو الجاهزية والانسجام».

وشدد المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار الكبير، مؤكداً أن التركيز انتقل مباشرة إلى المواجهة المقبلة أمام أبها.

وقال: «بالنسبة لي، مباراة أبها هي الأهم الآن، وكل تركيزنا عليها. إذا لم نحقق النقاط الثلاث أمام أبها، فكأننا لم نفعل شيئاً أمام الأهلي. وبإذن الله سنقاتل بشرف من أجل تحقيق الفوز».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
TT
TT

كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: شعرت بالفوز منذ وجودنا في غرفة الملابس!

البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)
البلجيكي يانيك كاراسكو قائد الشباب (تصوير: نايف العتيبي)

أكد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، أن الرغبة الكبيرة التي أظهرها لاعبو فريقه منذ وجودهم في غرفة الملابس كانت أحد أبرز أسباب الانتصار العريض على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والثقة بعد سلسلة نتائجه الإيجابية.

وقال كاراسكو، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق النقاط الثلاث. شعرت منذ وجودنا في غرفة الملابس بأن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز».

وأضاف: «بدأنا المباراة بطريقة مثالية بعدما سجلنا مبكراً، واستفدنا من حالة الطرد، لكن مثل هذه الظروف لا تكون سهلة على أي فريق».

وتحدث قائد الشباب عن الأجواء الجماهيرية التي صاحبت الانتصار الكبير، قائلاً: «الجماهير كانت سعيدة ومتحمسة، ومن الطبيعي أن تستمتع بالفوز وتسجيل ستة أهداف على أرضنا أمام فريق كبير مثل الأهلي».

وأشاد كاراسكو بروح المجموعة، مؤكداً أن التعاون بين اللاعبين يمثل أحد أهم عوامل التحسن في أداء الفريق، وقال: «روح المجموعة رائعة، والجميع يعمل من أجل زملائه، سواء من خلال صناعة الأهداف أو الركض والعودة للدفاع معاً».

وأشار إلى أن النتائج الأخيرة منحت اللاعبين دفعة معنوية مهمة، مضيفاً: «منذ فترة التوقف، حققنا نتائج إيجابية في أربع مباريات متتالية دون خسارة، وهذا الأمر يعزز روح الفريق وثقته بنفسه».

وكشف كاراسكو عن احتفاظه بكرة المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الأهلي، في ليلة شهدت انتصاراً كبيراً لفريقه أمام جماهيره

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية