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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
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الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)

قلب نيوم تأخره أمام الدرعية إلى فوز مثير 2 - 1، في المواجهة التي جمعتهما بملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم نيوم ⁠إلى المركز ⁠الخامس برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة في المركز الثامن. وكانت الأسبقية للدرعية في النتيجة، وذلك عند الدقيقة الـ17 عن طريق إدريسا قانا قاي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن سعيد بن رحمة أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل تعرض له مهند أبو طه لاعب نيوم داخل المنطقة. وبعد دقائق من دخوله بديلاً، سجل ​أليكساندر لاكازيت هدف الفوز بتسديدة ​قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بعدما تجاوزت خط المرمى في الدقيقة الـ68.

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من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)
من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)
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العثمان لاعب نيوم: جاهزون للتحدي

من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)
من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)

قال عبد العزيز العثمان، لاعب نيوم، إن فريقه واجه صعوبات خلال مباراته أمام الدرعية، مشيراً إلى أن ضغط المباريات وكذلك الغيابات أثّرا على أدائه في الشوط الأول، قبل أن يظهر بصورة أفضل بعد الاستراحة.

وقال العثمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: كانت مباراة صعبة، ولم ندخل الشوط الأول بالتركيز المطلوب بسبب ضغط المباريات والغيابات، لكننا ظهرنا بصورة أفضل في الشوط الثاني.

وأوضح لاعب نيوم أن الفريق يتعامل مع استحقاقاته المتتالية بتركيز تدريجي، في ظل ازدحام جدول المباريات وتعدد المنافسات، مؤكداً أن الانتصار على الدرعية يمثل محطة مهمة قبل الانتقال إلى التحدي الخليجي المقبل.

وأضاف العثمان: نحن مستعدون لمواجهة الدحيل في البطولة الخليجية، ونعد جماهيرنا بتحقيق الفوز، ونتعامل مع المباريات خطوة بخطوة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الدرعية: بعض الحالات التحكيمية لا تذهب سوى للأندية الكبرى

مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)
مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)
TT
TT

مدرب الدرعية: بعض الحالات التحكيمية لا تذهب سوى للأندية الكبرى

مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)
مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، أن فريقه قدم أداء إيجابياً أمام نيوم، خصوصاً في بداية المواجهة، مشيراً إلى أنه كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل خلال الشوط الأول، إلا أن استقبال هدف «سهل» أثّر في حسابات الفريق، مضيفاً أن الأداء لم يكن سيئاً، لكن النتيجة النهائية لم تعكس طموحات الجهاز الفني واللاعبين.

ولم تقتصر تصريحات مدرب الدرعية على الجوانب الفنية، إذ وجّه انتقادات صريحة للقرارات التحكيمية، معتبراً أن الفرق الكبيرة تحظى باحترام أكبر من الحكام، على حد وصفه، مستشهداً بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في مواجهة القادسية، مقابل احتساب ركلة جزاء ضده أمام نيوم، في قرار أثار استياءه.

وقال لاج إن هناك حالات تحكيمية تُحتسب لمصلحة فرق أخرى ولا تُحتسب للدرعية، معبّراً عن عدم رضاه عن تفاوت القرارات، ومشيراً إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة على فريقه في مواجهة نيوم جاءت، حسب تعبيره، وكأنها «من السماء».

وفي المقابل، تحمّل المدرب البرتغالي مسؤولية ما حدث داخل الملعب، مؤكداً عدم رضاه عن الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف، ومشدداً على ضرورة العمل سريعاً لمعالجة الأخطاء، إذ أشار إلى أن الفريق سيخوض حصة تدريبية صباح اليوم التالي من أجل مواصلة التطور وتصحيح السلبيات.

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مساعد مدرب «نيوم»: فوزنا على «الدرعية» إهداء لغالتييه

من مباراة الدرعية ونيوم في الرياض (تصوير: صالح العنزي)
من مباراة الدرعية ونيوم في الرياض (تصوير: صالح العنزي)
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مساعد مدرب «نيوم»: فوزنا على «الدرعية» إهداء لغالتييه

من مباراة الدرعية ونيوم في الرياض (تصوير: صالح العنزي)
من مباراة الدرعية ونيوم في الرياض (تصوير: صالح العنزي)

أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، أن الالتزام بالتعليمات الفنية والتغييرات التي أجراها الجهاز الفني، خلال الشوط الثاني، كانا من أبرز أسباب تفوق الفريق وتحقيق الفوز على الدرعية، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضِمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن الدقائق الثلاثين الأولى لم تكن مُرضية للجهاز الفني، مشيراً إلى أن الفريق عانى فقدان الكرة نتيجة التمريرات الخاطئة، الأمر الذي تسبَّب في بعض المشكلات وأثّر في أداء نيوم، خلال تلك الفترة.

وأضاف أن اللاعبين نجحوا في استيعاب التعليمات والالتزام بالتوجيهات الفنية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء الفريق في الشوط الثاني، وأسهم في فرض أفضليته وتحقيق النتيجة المطلوبة، مقدِّماً شُكره للاعبين على استجابتهم وانضباطهم داخل الملعب.

وأشار مساعد مدرب نيوم إلى أن دخول فيصل الغامدي، إلى جانب مشاركة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، كان لهما دور مؤثر في تحسين أداء الفريق، خلال الشوط الثاني، فضلاً عن التعديلات التي أجراها الجهاز الفني على بعض التفاصيل الفنية، والتي منحت الفريق قدرة أكبر على الظهور بصورة أفضل.

في سياق آخر، كشف أولكساك عن الدافع المعنوي الكبير الذي دخل به لاعبو نيوم المواجهة، مؤكداً أن الفريق بأكمله كان يمتلك رغبة وعزيمة كبيرتين لتحقيق الانتصار وإهدائه إلى المدير الفني كريستوف غالتييه، في ظل الظروف الإنسانية التي يمر بها بعد وفاة والدته.

وتطرّق أولكساك إلى ضغط المباريات، موضحاً أن خوض 7 مباريات خلال 20 يوماً يفرض على الجهاز الفني ضرورة الاستفادة من جميع عناصر القائمة، والاعتماد على دكة البدلاء بصورة أكبر، من أجل منح اللاعبين فترات كافية للاستشفاء والمحافظة على جاهزيتهم البدنية والفنية.

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