الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

قلب نيوم تأخره أمام الدرعية إلى فوز مثير 2 - 1، في المواجهة التي جمعتهما بملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم نيوم إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة في المركز الثامن. وكانت الأسبقية للدرعية في النتيجة، وذلك عند الدقيقة الـ17 عن طريق إدريسا قانا قاي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن سعيد بن رحمة أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل تعرض له مهند أبو طه لاعب نيوم داخل المنطقة. وبعد دقائق من دخوله بديلاً، سجل أليكساندر لاكازيت هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بعدما تجاوزت خط المرمى في الدقيقة الـ68.