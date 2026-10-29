البيشي لـ«الشرق الأوسط»: ديربي سدير ليس كغيره

أكد عبد العزيز البيشي، لاعب الفيصلي، أن موقعة «ديربي سدير» تحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل التنافس التاريخي بينهما وما تحظى به المباراة من اهتمام جماهيري واسع، الأمر الذي يمنحها طابعاً استثنائياً داخل الملعب وخارجه.

وقال البيشي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «مواجهة الفيحاء تمثل محطة مهمة للفيصلي ونعرف جيداً حجم أهميتها وما تتطلبه من تركيز وقتالية داخل الملعب، وندرك أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى حضور ذهني عالٍ وانضباط تكتيكي طوال دقائق المباراة».

وأضاف البيشي أن الانتصار الأخير على أبها منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وأسهم في تعزيز الثقة لدى اللاعبين قبل خوض المواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل بجدية خلال التدريبات، وسط رغبة واضحة في الاستعداد بالشكل الأمثل، وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، بما يساعد على الظهور بمستوى فني يواكب أهمية المباراة وتطلعات الجماهير.

وأوضح لاعب الفيصلي أن مباريات الديربي تختلف عن بقية المواجهات، نظراً لما يصاحبها من حماس وتنافس ورغبة مشتركة في تحقيق الفوز، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة والتركيز واستثمار الفرص ستكون عوامل مهمة في تحديد مسار اللقاء، إلى جانب الروح الجماعية والالتزام داخل المستطيل الأخضر.

وشدد البيشي على أن طموح لاعبي الفيصلي يتمثل في مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيحاء، مبيناً أن الفريق سيدخل المباراة بعزيمة كبيرة ورغبة في تقديم أداء يليق باسم النادي ومكانته، مع الحرص على ترجمة العمل الذي يقدمه اللاعبون في التدريبات إلى مردود إيجابي خلال المواجهة.

وختم البيشي حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الفيصلي، قائلاً: «نعد جماهيرنا ببذل أقصى ما لدينا داخل الملعب، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن يكونوا حاضرين خلفنا كعادتهم، فدعمهم يمثل دافعاً كبيراً لنا، ووجودهم يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق النتيجة التي تسعدهم».