غوميز: «روح الخليج» قالت كلمتها أمام الحزم

أبدى البرتغالي غوميز، مدرب الخليج، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الحزم برباعية، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه وقدرتهم على قلب تأخرهم إلى فوز خلال الشوط الثاني.

وأكد غوميز، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة، أن أهمية الانتصار لا تقتصر على حصد النقاط الثلاث، بل تمتد إلى قوة المنافس وتنظيمه الدفاعي، مشيراً إلى أن الحزم من الفرق التي يصعب اختراق دفاعاتها وتسجيل عدد كبير من الأهداف في مرماها.

وأضاف المدرب البرتغالي: «أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، خصوصاً في الشوط الثاني، بعدما نجحنا في تحويل تأخرنا إلى انتصار. لقد أظهر الفريق شخصية قوية وقدرة على التعامل مع ظروف المباراة، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تكرار سيناريو تأخر الخليج في عدد من مبارياته قبل العودة وتحقيق الانتصار، وما يقوله للاعبين بين الشوطين لإحداث هذا التحول، أوضح غوميز أن دوره يتمثل في التحفيز والتوجيه الفني، فيما تبقى الروح والرغبة في الفوز نابعة من اللاعبين أنفسهم.

وقال: «لا يمكنني الدخول إلى أرض الملعب بديلاً عن أي لاعب، لكنني أعمل على تحفيزهم وتوضيح الجوانب التي يجب التركيز عليها في المنافس، سواء من خلال التعليمات الفنية أو تصحيح بعض التفاصيل خلال المباراة».

وتابع: «الروح تأتي من اللاعبين أنفسهم، وهم من يصنعون الفارق داخل الملعب. هذه الروح هي التي تمنحنا القدرة على العودة وتحقيق الانتصارات حتى عندما نتأخر في النتيجة».