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مورا لاعب الفيحاء لـ«الشرق الأوسط»: التركيز سلاحنا في «ديربي سدير»

هوغو مورا (الشرق الأوسط)
هوغو مورا (الشرق الأوسط)
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مورا لاعب الفيحاء لـ«الشرق الأوسط»: التركيز سلاحنا في «ديربي سدير»

هوغو مورا (الشرق الأوسط)
هوغو مورا (الشرق الأوسط)

أكد البرازيلي هوغو مورا، لاعب الفيحاء، أهمية المواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بالفيصلي في «ديربي سدير»، السبت، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ مشدداً على أن مباريات الديربي تحمل طابعاً استثنائياً، لما تشهده من تنافس كبير وحضور جماهيري لافت، إلى جانب أهمية نتيجتها في مسيرة الفريقين.

وأوضح مورا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهة الفيصلي تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً طوال دقائق المباراة، في ظل تقارب الطموحات ورغبة كل فريق في فرض أسلوبه وتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن لاعبي الفيحاء يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على تقديم مستوى يواكب تطلعات النادي وجماهيره.

وأضاف أن مباريات الديربي لا تخضع للحسابات المعتادة، إذ تحضر فيها الروح التنافسية والرغبة الكبيرة في الانتصار، الأمر الذي يفرض على اللاعبين التعامل مع تفاصيل المباراة بأعلى درجات التركيز والجاهزية، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق النتيجة المأمولة.

ووجّه مورا رسالة إلى جماهير الفيحاء، دعاهم فيها إلى الحضور بكثافة ومساندة الفريق من المدرجات، مؤكداً أن دعم الجماهير يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويعزز حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون الفريق عند حسن ظن جماهيره وأن تكتمل جهودهم بتحقيق الفوز في هذه المواجهة المرتقبة.

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مورا لاعب الفيحاء لـ«الشرق الأوسط»: التركيز سلاحنا في «ديربي سدير»

هوغو مورا (الشرق الأوسط)
هوغو مورا (الشرق الأوسط)
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مورا لاعب الفيحاء لـ«الشرق الأوسط»: التركيز سلاحنا في «ديربي سدير»

هوغو مورا (الشرق الأوسط)
هوغو مورا (الشرق الأوسط)

أكد البرازيلي هوغو مورا، لاعب الفيحاء، أهمية المواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بالفيصلي في «ديربي سدير»، السبت، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ مشدداً على أن مباريات الديربي تحمل طابعاً استثنائياً، لما تشهده من تنافس كبير وحضور جماهيري لافت، إلى جانب أهمية نتيجتها في مسيرة الفريقين.

وأوضح مورا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهة الفيصلي تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً طوال دقائق المباراة، في ظل تقارب الطموحات ورغبة كل فريق في فرض أسلوبه وتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن لاعبي الفيحاء يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على تقديم مستوى يواكب تطلعات النادي وجماهيره.

وأضاف أن مباريات الديربي لا تخضع للحسابات المعتادة، إذ تحضر فيها الروح التنافسية والرغبة الكبيرة في الانتصار، الأمر الذي يفرض على اللاعبين التعامل مع تفاصيل المباراة بأعلى درجات التركيز والجاهزية، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق النتيجة المأمولة.

ووجّه مورا رسالة إلى جماهير الفيحاء، دعاهم فيها إلى الحضور بكثافة ومساندة الفريق من المدرجات، مؤكداً أن دعم الجماهير يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويعزز حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون الفريق عند حسن ظن جماهيره وأن تكتمل جهودهم بتحقيق الفوز في هذه المواجهة المرتقبة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي: سنقاتل على كل هجمة ونسعى للفوز بالديربي

الإيطالي جيوفاني سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (عبد الله المعيوف)
الإيطالي جيوفاني سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (عبد الله المعيوف)
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مدرب الفيصلي: سنقاتل على كل هجمة ونسعى للفوز بالديربي

الإيطالي جيوفاني سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (عبد الله المعيوف)
الإيطالي جيوفاني سوليناس خلال المؤتمر الصحافي (عبد الله المعيوف)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الفيحاء في ديربي سدير، مشيراً إلى أن المباراة تحمل طابعاً خاصاً في ظل التنافس الرياضي والجماهيري بين الفريقين، متوقعاً أن تشهد مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وأوضح سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن الفيحاء حظي بفترة إعداد أفضل، بعد حصوله على تسعة أيام من الراحة، في الوقت الذي يعاني فيه الفيصلي من ضغط المباريات، عقب خوض مواجهة أمام أبها قبل يومين، إلى جانب عناء السفر، الأمر الذي لم يمنح الفريق الوقت الكافي للاستعداد بالشكل المطلوب.

وقال مدرب الفيصلي: «ديربي صعب ومباراة خاصة، فالفيحاء فريق جيد، وأتوقع أن تكون النتيجة مفتوحة للفريقين»، مشيراً إلى أن اختلاف فترات الراحة بين الفريقين يمثل تحدياً إضافياً أمام فريقه قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أن التحضير للديربي لا يختلف من الناحية الفنية عن الاستعداد لأي مباراة في الدوري، إلا أن خصوصية اللقاء تكمن في طابعه العاطفي والتنافسي، وما يصاحبه من اهتمام جماهيري كبير، مؤكداً أهمية التركيز والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد سوليناس على ضرورة استثمار الفرص المتاحة وعدم ارتكاب الأخطاء، قائلاً إن فريقه سيقاتل على كل هجمة من أجل الاستفادة منها، مع أهمية المحافظة على أعلى درجات التركيز طوال مجريات المباراة.

واختتم مدرب الفيصلي حديثه بالتأكيد على ثقته بإمكانات لاعبيه، مشيراً إلى أن الفريق يملك عناصر جيدة ويواصل التطور من مباراة إلى أخرى، وسط تطلعات لتقديم مستوى يليق بطموحات جماهير عنابي سدير في الديربي المنتظر.

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الرياضة رياضة سعودية

الإصابات تُربك أبها قبل مواجهة الاتحاد في أول اختبار لبيريجا

الغيابات تُلقي بظلالها على استعدادات أبها لمواجهة الاتحاد (نادي أبها)
الغيابات تُلقي بظلالها على استعدادات أبها لمواجهة الاتحاد (نادي أبها)
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الإصابات تُربك أبها قبل مواجهة الاتحاد في أول اختبار لبيريجا

الغيابات تُلقي بظلالها على استعدادات أبها لمواجهة الاتحاد (نادي أبها)
الغيابات تُلقي بظلالها على استعدادات أبها لمواجهة الاتحاد (نادي أبها)

ازدادت المتاعب الفنية لفريق أبها قبل مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد، الجمعة، بعدما غاب نبيل عن تدريبات الخميس، متأثراً بالإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفيصلي، فيما لم يشارك الكاميروني نكودو في الحصة التدريبية.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه ديالو أيضاً من الإصابة، التي كشف عنها الجهاز الفني السابق عقب مواجهة الفيصلي، مما يضع المدرب الجديد تيو بيريجا، أمام تحديات إضافية في أول اختبار له على رأس الجهاز الفني للفريق.

وتلقي هذه الغيابات بظلالها على استعدادات أبها للمواجهة، خصوصاً أنها تتزامن مع التغييرات الفنية التي شهدها الفريق عقب سلسلة من النتائج السلبية، في وقت لا يزال فيه موقف اللاعبين الثلاثة من المشاركة أمام الاتحاد مرهوناً بمدى جاهزيتهم الطبية والفنية.

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