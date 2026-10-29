مورا لاعب الفيحاء لـ«الشرق الأوسط»: التركيز سلاحنا في «ديربي سدير»

أكد البرازيلي هوغو مورا، لاعب الفيحاء، أهمية المواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بالفيصلي في «ديربي سدير»، السبت، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ مشدداً على أن مباريات الديربي تحمل طابعاً استثنائياً، لما تشهده من تنافس كبير وحضور جماهيري لافت، إلى جانب أهمية نتيجتها في مسيرة الفريقين.

وأوضح مورا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهة الفيصلي تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً طوال دقائق المباراة، في ظل تقارب الطموحات ورغبة كل فريق في فرض أسلوبه وتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن لاعبي الفيحاء يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون على تقديم مستوى يواكب تطلعات النادي وجماهيره.

وأضاف أن مباريات الديربي لا تخضع للحسابات المعتادة، إذ تحضر فيها الروح التنافسية والرغبة الكبيرة في الانتصار، الأمر الذي يفرض على اللاعبين التعامل مع تفاصيل المباراة بأعلى درجات التركيز والجاهزية، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق النتيجة المأمولة.

ووجّه مورا رسالة إلى جماهير الفيحاء، دعاهم فيها إلى الحضور بكثافة ومساندة الفريق من المدرجات، مؤكداً أن دعم الجماهير يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويعزز حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون الفريق عند حسن ظن جماهيره وأن تكتمل جهودهم بتحقيق الفوز في هذه المواجهة المرتقبة.