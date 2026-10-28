مدرب التعاون: قدمنا مباراة كبيرة... والجماهير صنعت أجواء رائعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334939-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
مدرب التعاون: قدمنا مباراة كبيرة... والجماهير صنعت أجواء رائعة
جماهير تعاونية حضرت لمساندة فريقها في المباراة (نادي التعاون)
قال الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق التعاون، أنهم قدموا مباراة كبيرة ضد الفيصلي الأردني في المواجهة التي جمعتهما بعمان ضمن منافسات دور أبطال آسيا 2، معبراً عن شكره للجماهير التي حضرت اللقاء وصنعت أجواء رائعة.
وقال فوك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: قبل الحديث عن المباراة، أحب أن أشكر الأردن على حسن الضيافة، فقد حظينا بترحيب كبير في كل مكان، كما أشكر الجماهير التي حضرت إلى الملعب وصنعت أجواء رائعة.
وعن اللقاء قال رازوفيتش : لقد قدمنا مباراة كبيرة رغم أننا لعبنا خارج أرضنا، وأهنئ الفريقين على المستوى الذي ظهر به خلال اللقاء.
وأضاف: سنتواجه مجددًا بعد أسبوع، وبالتأكيد ستكون مباراة مختلفة، خاصةً أننا سنلعب أمام جماهيرنا التي اعتادت دائمًا على دعمنا ومساندتنا.من جانبه قال بارفيه جوياجون والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: أنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذه المباراة، والأجمل بالنسبة لي أنني تمكنت من تسجيل هدفنا الأول ومساعدة الفريق، هذا الشعور يمنحني دافعًا أكبر لتقديم الأفضل في المباريات القادمة.
وأضاف بارفيه: أنا سعيد بصدارتنا الآسيوية، فهي ثمرة العمل الجماعي والجهود الكبيرة التي يبذلها جميع اللاعبين والجهاز الفني ،نعلم أن المشوار لا يزال طويلًا، وعلينا مواصلة العمل والتركيز للحفاظ على مستوانا وتحقيق أهدافنا.
بدأ ضغط المنافسة على أربع بطولات يفرض تحدياته على القادسية، بعدما فقد صدارة الدوري السعودي للمحترفين إثر خسارته أمام الهلال، واكتفى بالتعادل مع السد القطري.
علي القطان (الدمام )
مدرب التعاون: قدمنا مباراة كبيرة... والجماهير صنعت أجواء رائعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334939-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9
مدرب التعاون: قدمنا مباراة كبيرة... والجماهير صنعت أجواء رائعة
جماهير تعاونية حضرت لمساندة فريقها في المباراة (نادي التعاون)
قال الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق التعاون، أنهم قدموا مباراة كبيرة ضد الفيصلي الأردني في المواجهة التي جمعتهما بعمان ضمن منافسات دور أبطال آسيا 2، معبراً عن شكره للجماهير التي حضرت اللقاء وصنعت أجواء رائعة.
وقال فوك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: قبل الحديث عن المباراة، أحب أن أشكر الأردن على حسن الضيافة، فقد حظينا بترحيب كبير في كل مكان، كما أشكر الجماهير التي حضرت إلى الملعب وصنعت أجواء رائعة.
وعن اللقاء قال رازوفيتش : لقد قدمنا مباراة كبيرة رغم أننا لعبنا خارج أرضنا، وأهنئ الفريقين على المستوى الذي ظهر به خلال اللقاء.
وأضاف: سنتواجه مجددًا بعد أسبوع، وبالتأكيد ستكون مباراة مختلفة، خاصةً أننا سنلعب أمام جماهيرنا التي اعتادت دائمًا على دعمنا ومساندتنا.من جانبه قال بارفيه جوياجون والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: أنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذه المباراة، والأجمل بالنسبة لي أنني تمكنت من تسجيل هدفنا الأول ومساعدة الفريق، هذا الشعور يمنحني دافعًا أكبر لتقديم الأفضل في المباريات القادمة.
وأضاف بارفيه: أنا سعيد بصدارتنا الآسيوية، فهي ثمرة العمل الجماعي والجهود الكبيرة التي يبذلها جميع اللاعبين والجهاز الفني ،نعلم أن المشوار لا يزال طويلًا، وعلينا مواصلة العمل والتركيز للحفاظ على مستوانا وتحقيق أهدافنا.
«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334937-%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B1
«فيا رياض» تسخن حدث «المكسيك ضد العالم» بحفل استقبال باهر
الفرنسي مبيلي خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط"
وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، انطلقت، الأربعاء، الفعاليات الرسمية لأسبوع الملاكمة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، بإقامة حفل استقبال للملاكمين المشاركين في حدث «المكسيك ضد العالم» بمنطقة «فيا رياض»، استعداداً للأمسية المرتقبة السبت المقبل على حلبة «ذا فينيو» في العاصمة السعودية.
وشهد الحفل حضور نجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية، وسط اهتمام بالمواجهات التسع التي تجمع 18 ملاكماً من جنسيات مختلفة، وفي مقدمتها النزال المرتقب بين المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة في وزن فوق المتوسط.
ويسعى كانيلو إلى استعادة اللقب العالمي، مستنداً إلى مسيرة حافلة حقق خلالها 63 انتصاراً، بينها 39 بالضربة القاضية، وتُوّج بألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.
| الملاكم المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز لـ«الشرق الأوسط»:- نعم، بالتأكيد.. سأكون من يُلحق بكريستيان مبيلّي أول هزيمة.- أثق بقدراتي لإيقاف سلسلة انتصارات مبيلّي، وأتطلع لمواجهة الأبطال وخوض أقوى النزالات ومواصلة الاستمتاع بالملاكمة.#CaneloAlvarez#ChristianMbillipic.twitter.com/8hXZizvdFU
في المقابل، يدخل مبيلي المواجهة للدفاع عن لقبه، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، بعدما حقق 29 انتصاراً، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد، ما يرفع سقف التوقعات بشأن النزال الرئيسي للأمسية.
وتشهد بطاقة النزالات مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط، تجمع المكسيكي خايمي مونغيا، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية، بالروسي نيكيتا زون.
كما يدافع المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن لقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن الريشة أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون، في مواجهة تجمع بطلاً لم يتعرض لأي خسارة بمنافس يتمتع بخبرة واسعة في الحلبات الاحترافية.
وفي وزن فوق الديك، يلتقي المكسيكي ديفيد بيكاسو، المتوج سابقاً بالحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، بالفلبيني كارل مارتن، فيما يواجه المكسيكي رايموندو فاسكيز روخاس الياباني ريتو تسوتسومي في وزن فوق الريشة.
| الملاكم الفرنسي كريستيان مبيلّي لـ«الشرق الأوسط»:- لا أشعر بأي ضغوط.. معسكري التدريبي كان مثالياً.- أنا جاهز لمواجهة كانيلو ألفاريز.. العمل الكبير الذي بذله فريقي معي منحني الثقة قبل النزال.- سعيد لخوض المواجهة في الرياض.. معالي المستشار تركي آل الشيخ ساهم في تطوير... pic.twitter.com/DhATqa6PKz
وسيكون القفاز السعودي حاضرا في الأمسية من خلال الملاكم سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليغاس في وزن فوق الريشة، سعياً إلى مواصلة سلسلة انتصاراته الاحترافية أمام جماهيره.
وفي وزن فوق المتوسط، يلتقي المكسيكي ماركوس فاسكيز بالكازاخستاني بيك نورماجانبيت، في مواجهة يُنتظر أن تشهد تنافساً قوياً بين الملاكمين.
وتتضمن البطاقة أيضاً نزالاً في الوزن المتوسط يجمع المكسيكي كارلوس إميليانو روخوفاسكيز بالروماني فلافيوس بيا، إلى جانب مواجهة أخرى في وزن فوق المتوسط بين المكسيكي هيكتور أوكتافيو أجيري والكوبي برايان ليون.
ويتواصل برنامج أسبوع الملاكمة، الخميس، بإقامة المؤتمر الصحافي الرسمي في «سكوير 2» بمنطقة «بوليفارد سيتي»، حيث يتحدث الملاكمون عن استعداداتهم وتوقعاتهم للمواجهات المرتقبة.
| الملاكم السعودي سلطان لـ«الشرق الأوسط»:- ألعب لكي أكون في القمة.. وسأحقق أول حزام سعودي.- مستعد للنزال بعد معسكر تدريبي استمر لمدة شهر ونصف في إسبانيا، عملت من خلاله على تطوير نقاط الضعف ورفع الجاهزية.- فخور بالتطور الذي تشهده الملاكمة في السعودية.#موسم_الرياضpic.twitter.com/eUI1qxm1ic
ويُقام الجمعة حفل الوزن الاحتفالي والمواجهات المباشرة بين الملاكمين في الموقع ذاته، عند التاسعة مساءً، قبل أن تتجه الأنظار السبت إلى الأمسية الرئيسية التي تضم النزالات التسعة، وتنقل منافساتها منصة «دازن» إلى الجمهور حول العالم.
«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334864-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
«أبطال الخليج»: الحكم يعتبر الاتفاق «خاسراً» أمام أربيل العراقي
الاتفاق يترقب قراراً بالتأجيل من «الانضباط» الخليجية (تصوير: مشعل القدير)
أعلن حكم مباراة أربيل العراقي والاتفاق إلغاء اللقاء المقرر بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك بعد تعذر حضور بعثة الفريق السعودي إلى ملعب المباراة.
ودخل الطاقم التحكيمي برفقة لاعبي أربيل إلى أرضية الملعب في الموعد المحدد للمباراة، وانتظر الحكم انقضاء المهلة والمدة القانونية قبل أن يطلق الحكم صافرته رسمياً معلناً إنهاء اللقاء واعتبار الاتفاق خاسراً.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، يرتقب نادي الاتفاق أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كاس الخليج قراراً بتأجيل المباراة لأن مبرراته كانت واقعية وقانونية.
وكانت إدارة نادي الاتفاق أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل المواجهة، مستندة إلى عدد من المبررات، ورغم المتابعات المستمرة وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقى النادي رداً يفيض بعدم الموافقة على التأجيل والإبقاء على الموعد المحدد.
وبناءً على ذلك، أكدت إدارة الاتفاق تعذر وجود بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها، مجددة تمسكها بطلب التأجيل ودعوة الاتحاد الخليجي لإعادة النظر فيه وفقاً للأنظمة والانضباطيات المتبعة.