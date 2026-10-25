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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
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الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، تأجيل مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، التي كان مقرراً إقامتها الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الاتحاد القاري، في بيان رسمي صادر من مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أن المباراة ستقام في موعد لاحق، على أن يُحدد التاريخ الجديد وتوقيت انطلاق المواجهة ويُعلن عنهما في الوقت المناسب.

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد قالت إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله والإجراءات التنظيمية واللوجستية، استعداداً للمواجهة المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل إلى الرياض طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما لم تصل بعثة الوصل الإماراتي حتى ظهر الأحد.

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دوري النخبة الآسيوي نادي النصر رياضة كرة القدم السعودية

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أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
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أبو الشامات: سنعوض جماهيرنا أمام السد القطري

محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)

أكد محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، سعي الفريق لإسعاد جماهير «ناديه» وتعويضهم عن الخسارة الأخيرة أمام الهلال، وذلك خلال التحضير لمواجهة السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال أبو الشامات خلال المؤتمر الصحافي قبل لقاء السد: «مستعدون لمباراة الغد ونطمح لتعويض جماهيرنا عن الخسارة الأخيرة.. اللاعبون جاهزون تماماً لخوض التحديات في البطولات الأربع بقيادة مدربنا، وبإذن الله نفرح جماهيرنا غداً».

وأوضح أبو الشامات سر ارتفاع سقف التوقعات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الفريق: «عطاء اللاعبين في الملعب هو ما رفع طموحات جماهيرنا».

وأتم: «لدينا إيمان كبير ببعضنا البعض وبمستقبل هذا النادي، وسنبذل كل ما لدينا لنكون على قدر هذه التطلعات».

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم دوري النخبة الآسيوي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
TT
TT

الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل المباراة لموعد لاحق (الاتحاد الآسيوي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، تأجيل مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، التي كان مقرراً إقامتها الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الاتحاد القاري، في بيان رسمي صادر من مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أن المباراة ستقام في موعد لاحق، على أن يُحدد التاريخ الجديد وتوقيت انطلاق المواجهة ويُعلن عنهما في الوقت المناسب.

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد قالت إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله والإجراءات التنظيمية واللوجستية، استعداداً للمواجهة المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل إلى الرياض طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما لم تصل بعثة الوصل الإماراتي حتى ظهر الأحد.

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دوري النخبة الآسيوي نادي النصر رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يصل إلى الدوحة تأهباً لمواجهة الشمال القطري

سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)
سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)
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الهلال يصل إلى الدوحة تأهباً لمواجهة الشمال القطري

سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)
سيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الأحد في الدوحة استعداداً لمواجهة الشمال القطري (نادي الهلال)

وصلت بعثة فريق الهلال إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن قضت يوماً إضافياً واحداً في مدينة الدمام، عقب مواجهة الفريق أمام القادسية يوم الجمعة.

وسيجري الفريق حصة تدريبية مساء اليوم (الأحد) في الدوحة، استعداداً لمواجهة الشمال القطري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيعقد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق وأحد اللاعبين مؤتمراً صحافياً في ملعب «البيت» في تمام الساعة 7:15 من مساء يوم غد الاثنين؛ للحديث عن اللقاء، على أن يجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة عند الساعة الثامنة مساء اليوم ذاته.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دور المجموعات لغرب آسيا برصيد 6 نقاط، بفارق النقاط عن العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.

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