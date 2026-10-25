الاتحاد الآسيوي يعلن تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي لموعد لاحق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، تأجيل مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، التي كان مقرراً إقامتها الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الاتحاد القاري، في بيان رسمي صادر من مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أن المباراة ستقام في موعد لاحق، على أن يُحدد التاريخ الجديد وتوقيت انطلاق المواجهة ويُعلن عنهما في الوقت المناسب.

خاص | قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله... pic.twitter.com/y1oFSKrTb3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 25, 2026

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد قالت إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله والإجراءات التنظيمية واللوجستية، استعداداً للمواجهة المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل إلى الرياض طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما لم تصل بعثة الوصل الإماراتي حتى ظهر الأحد.