الغنام لـ«الشرق الأوسط»: هدفي تمثيل الأخضر في «آسيا 2027»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333235-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2027
عوض الاتفاق خسارته الموجعة أمام الاتحاد، بفوز مثير على الخلود 3 – 0، في المواجهة التي جمعتهما بالرس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.
خالد العوني (الرس)
محمد بن عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الطاولة السعودية» في طريقها للعالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333245-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
محمد بن عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الطاولة السعودية» في طريقها للعالمية
الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال تتويج اللاعبين في بطولة المملكة للفردي (الاتحاد السعودي لكرة الطاولة)
هنا الأمير محمد بن عبد الرحمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، ثنائي الأخضر علي الخضراوي وعبد العزيز بو شليبي بالتأهل إلى بطولة العالم للزوجي 2027 المقررة إقامتها في أستانا بكازاخستان.
وقال الأمير محمد بن عبد الرحمن: فخور بتأهل بطلينا علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي إلى بطولة العالم للزوجي 2027، أبارك لهما وللجهازين الفني والإداري ولكل من أسهم في هذا الإنجاز. سنواصل دعم أبطالنا وتعزيز حضور كرة الطاولة السعودية عالمياً، وطموحنا أن نرى راية وطننا عالية في كل محفل. وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن، أشاد بمستويات اللاعبين في منافسات بطولة المملكة للفردي للفئتين العمريتين تحت 17 و19 عاماً، مشدداً على أهمية البناء على هذه النتائج لمواصلة تطوير الفئات السنية واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.
️ | الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، لـ«الشرق الأوسط»:- «السعودية ولّادة للمواهب، وكرة الطاولة السعودية تسجل حضورها دولياً، بتأهل عبدالرحمن طاهر إلى بطولة العالم للشباب لأول مرة في تاريخ اللعبة، إلى جانب اللاعبة مريم المريسل التي تبهرنا... pic.twitter.com/gkSY4vFjPX
وقال الأمير محمد بن عبد الرحمن إن المنافسات أظهرت مستويات فنية كبيرة، مشيداً بما قدمه اللاعبون واللاعبات، ومهنئاً المتوجين بالميداليات، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير اللعبة، في ظل ما تزخر به المملكة من مواهب في كرة الطاولة.
وأضاف أن نتائج البطولة تمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها لتطوير الفئات السنية وتعزيز فرص اكتشاف اللاعبين الموهوبين، مشيراً إلى أن الطموحات تتجه نحو تحقيق مستويات أفضل خلال الاستحقاقات المقبلة.
وفي حديثه عن المشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «ناغويا 2026»، أوضح رئيس الاتحاد أن التطلعات كانت أكبر من النتائج المحققة، رغم حصد ميداليتين فضيتين، مؤكداً أن الطموح يتجاوز ذلك إلى المنافسة على الذهب.
وأشاد الأمير محمد بن عبد الرحمن باللاعبة مريم المريسل، مثنياً على مستوياتها وإبداعاتها المتواصلة، مشيراً إلى تأهلها للمرة الأولى إلى بطولة العالم البارالمبية، بوصفه خطوة مهمة في مسيرتها الرياضية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والتطوير، بهدف تحويل النتائج الإيجابية إلى إنجازات أكبر، قائلاً إن الطموح يتمثل في الوصول إلى الميدالية الذهبية، وليس الاكتفاء بالفضية.
وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة على أهمية تعزيز الحضور السعودي على المستوى الدولي، سواء في الجوانب الإدارية أو الفنية، لافتاً إلى أن توسيع المشاركة في البطولات الدولية يمثل إحدى الخطوات الأساسية لتطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين.
وأشار إلى تأهل اللاعب عبد الرحمن الطاهر إلى بطولة العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخ كرة الطاولة السعودية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تطور العمل في الفئات السنية، وفرصة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات عالمية.
وأكد أن تعزيز الحضور الدولي يندرج ضمن أولويات الاتحاد، لما يمثله من أهمية في تطوير الكوادر واللاعبين، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب السعودية للمنافسة خارجياً.
وفي الجانب الاستثماري، أشار الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أن الموسم الحالي شهد حضوراً للرعاة في مختلف الدوريات والفئات، بما في ذلك الدوري الممتاز للرجال والسيدات ودوريات الشباب والناشئين، معتبراً أن هذا الحضور يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم الرياضة السعودية.
| مراسم تتويج الفائزين في منافسات الفردي للفئتين العمريتين تحت 17 و19 عاماً ببطولة المملكة لكرة الطاولة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. pic.twitter.com/OkauRyy8iX
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة تطوير كرة الطاولة، وأن استدامة هذا التعاون تسهم في توفير بيئة أفضل للمنافسات، ودعم اللاعبين واللاعبات، والارتقاء بمستوى التنظيم والتنافس.
وأعرب عن فخره بوجود رعاة لمختلف الدوريات والفئات، مشدداً على أهمية استمرار هذا الدعم وتوسيع الشراكات بما يخدم مستقبل اللعبة، ويعزز قدرتها على استثمار المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية.
واختتم رئيس الاتحاد حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تطوير الفئات السنية، وتعزيز الحضور الدولي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع طموحات كرة الطاولة السعودية في المرحلة المقبلة.
مدرب الخلود متحسراً: أضعنا 3 أهداف في شوط واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5333239-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%86%D8%A7-3-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
من مباراة الخلود والاتفاق في الرس ضمن الدوري السعودي (تصوير: مشعل القدير)
عبر الإنجليزي ديس باكنغهام، مدرب الخلود، عن حسرته بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الاتفاق بثلاثية، مبيناً أنه كان بإمكانهم تسجيل نفس العدد من الأهداف الذي دخل مرماهم.
وقال باكنغهام في المؤتمر الصحافي: «استطعنا خلالها صناعة فرص محققة، وكنا نستطيع تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول لكن الاتفاق سجل ثلاثة أهداف للأسف».
وعن تراجع الفريق دفاعياً وهجومياً حيث استقبل 15 هدفاً وسجل هدفين فقط آخر أربع مباريات، قال: «منذ أن بدأنا بتغيير خط الدفاع خصوصاً بعد فترة التوقف تأثرنا بذلك، ولكن رغم هذا التأثير استطعنا صناعة هجمات، ولكن لا نسجل وعندما تكون لديك غيابات مؤثرة في الدفاع طبيعي أن تستقبل الأهداف». وأضاف: «عندما يكون لديّ هوية في الفريق فنحن لا نغيّرها حتى لو حصلت بعض الأخطاء في عملية البناء، ولكن نعدل في بعض التفاصيل، خصوصاً أننا أصغر معدل أعمار، وهدفنا تطوير اللاعبين، وعندما ننتصر لا تكون هناك مشكلة، ولكن عند الخسارة يحدث العكس».
النصر يحتفي بذكرى تأسيسه الـ71 بحضور أساطيره ونجومه
الأمير فيصل بن عبد الرحمن رئيس النادي الأسبق في حديث مع النجم محمد سيماكان (الشرق الأوسط)
احتضن متجر نادي النصر الواقع في «يو ووك» بالرياض، حفلًا بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس النادي، بحضور عدد من أساطير «الأصفر العاصمي» ونجومه التاريخيين، يتقدمهم الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق الحالي، وأسطورة النصر ماجد عبد الله، إلى جانب فؤاد أنور، وأحمد بن نصيب، وسعود الحمالي، ويوسف خميس، وعدد من نجوم النادي السابقين.
وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً؛ إذ توافد نحو 500 مشجع للمشاركة في إحياء ذكرى تأسيس النادي، واستعادة محطات من تاريخه، والتفاعل مع نجومه الذين تركوا بصمات بارزة في مسيرته.
وحظي ماجد عبد الله وسيماكان بالنصيب الأكبر من تفاعل الجماهير، خلال الفعالية التي شهدت توقيع النجوم على قمصان النصر، والتقاط الصور التذكارية مع المشجعين، في أجواء احتفالية جمعت بين أجيال مختلفة من نجوم النادي وجماهيره.
وأعرب ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي السابق، عن سعادته بالاحتفاء بتاريخ النادي، مؤكداً أن النصر كيان عريق تعاقبت عليه أجيال عديدة من اللاعبين والنجوم الذين أسهموا في صناعة إنجازاته.
وقال عبد الله، في حديث لوسائل الإعلام، إنه يسعد بكل مناسبة تستعيد تاريخ النصر وذكرياته، مشيراً إلى أن النادي يمتلك إرثاً كبيراً صنعته أجيال متعاقبة، وأنه يعتز بكونه أحد اللاعبين الذين كان لهم شرف تمثيل هذا الكيان.
وعن استمرار محبة الجماهير وتفاعلها معه رغم مرور سنوات طويلة على اعتزاله، أكد عبد الله أن هذه المحبة من فضل الله، معتبراً أن حرص اللاعب على سلوكه داخل الملعب وخارجه، واستمرار عمله لتحقيق الإنجازات، والمحافظة على تاريخ النادي ومكانته، كلها عوامل تسهم في بقائه قريباً من الجماهير.
وأشار إلى أن النصر مرّ عبر تاريخه بالعديد من المراحل، وشهد حضور أسماء ونجوم كبار تركوا بصماتهم في مسيرته، مؤكداً فخره بهذا الإرث، وأن كل لاعب مثّل النصر يعتز بكونه جزءاً من تاريخه.
من جانبه، أعرب فؤاد أنور، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتاريخ نادي النصر، مؤكداً اعتزازه بتمثيل النادي في إحدى أبرز محطاته التاريخية، وبوجوده ضمن الأسماء التي جرى تكريمها واستذكار مسيرتها خلال المناسبة.
وقال أنور لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سعيد بوجودي اليوم في هذا الاحتفال بتاريخ نادٍ عريق وكبير، حقق العديد من البطولات، ويمتلك إرثاً حافلاً على مستوى اللاعبين والإداريين».
واستذكر الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود، رئيس النصر الأسبق، مشيداً بما قدمه للنادي ولاعبيه، قائلاً: «لا ننسى الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي خدم هذا النادي كثيراً، وكان بمثابة الأب لنا جميعاً».
وعن أبرز ذكرياته مع النصر، قال: «من الذكريات التي أعتز بها تمثيل النصر في بطولة عالمية، بوصفه أول نادٍ عربي وآسيوي يشارك فيها. وأنا سعيد بوجودي ضمن المدعوين لهذا الاحتفال، وأشكر القائمين عليه على دعوتي».
️ | فؤاد أنور نجم #النصر والمنتخب السعودي السابق يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش احتفال النادي بذكرى مرور 71 عام على تأسيسه:- من ضمن ذكرياتي في نادي النصر تمثيلي للنادي في بطولة عالمية كأول نادٍ عربي آسيوي، والحمد لله أنني كنت اليوم من ضمن المدعوين في هذا الحفل- أنا سعيد... pic.twitter.com/QuPDFGLNS1
وحول اختياره ضمن مجموعة من نجوم النصر الذين استعرض الاحتفال مسيرتهم، رغم قصر الفترة التي قضاها مع الفريق، أوضح: «هذا أمر أفتخر به كثيراً، وليس مستغرباً على نادي النصر ومسؤوليه أن يتذكروا اللاعبين الذين كانت لهم بصمة في المنتخب السعودي، وأن يجمعوهم مع نخبة من نجوم النصر الذين قدموا الكثير للكرة السعودية».
واختتم حديثه بالتعبير عن سعادته بلقاء عدد من رموز النادي، قائلاً: «أنا سعيد جداً بوجودي في هذه المناسبة، خصوصاً بحضور من نعدّه الأب الروحي لنا كلاعبين، الكابتن ماجد عبد الله».