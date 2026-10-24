بيناس لاعب الخلود بعد الخسارة الثلاثية: لا أعرف ماذا أقول!

أبدى السورينامي شاكيل بيناس، لاعب الخلود تعجبه من الخسارة التي تعرَّض لها فريقه أمام الاتفاق بـ3 أهداف، مؤكداً أن النتيجة كان من الممكن أن تسير في اتجاه مختلف لو نجح فريقه في استغلال الفرص التي أُتيحت له.

وقال بيناس، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: سجلوا 3 أهداف، بينما لم نتمكَّن نحن من التسجيل، المباراة كان من الممكن أن تسير في اتجاه آخر تماماً.

وأضاف: «لم يحالفنا الحظ اليوم في الفرص التي حصلنا عليها، بينما استغل الاتفاق فرصته الأولى وسجَّل منها مباشرة».

وأشار لاعب الخلود إلى أن فريقه كان بحاجة إلى إجراء تغييرات في طريقة تعامله مع مجريات المواجهة، خصوصاً بعد تأخره في النتيجة، لكنه لم ينجح في تصحيح الأمور.

️| شاكيل بيناس لاعب فريق #الخلود في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-سجلوا ثلاثة أهداف، بينما لم نتمكن نحن من التسجيل، لكن المباراة كان من الممكن أن تسير في اتجاه آخر تماماً، ولم يحالفنا الحظ اليوم في الفرص التي حصلنا عليها، بينما استغل الاتفاق فرصته الأولى وسجل منها مباشرة.... pic.twitter.com/IebKcBicKe — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 24, 2026

وأوضح: «أعتقد أن هناك أموراً كان ينبغي تغييرها، لكننا لم نفعل ذلك، ثم استقبلنا هدفين بسهولة كبيرة في الشوط الثاني».

وأقرَّ بيناس بصعوبة تحديد المشكلة التي واجهت فريقه، قائلاً: «لو كنت أعرف المشكلة، لما خسرنا. من الصعب تفسير ما حدث، ولا أعرف ماذا أقول».

وشدَّد على أن عدم استغلال الفرص كان أحد أبرز العوامل التي أثرت في نتيجة المباراة، مضيفاً: «أعتقد أننا لو سجَّلنا من الفرص التي أُتيحت لنا، لكانت نتيجة المباراة مختلفة، لكننا لم نسجِّل، وبصراحة لا أملك الإجابات أيضاً».