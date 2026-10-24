مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إدارة أبها تلوح بالاستقالة الجماعية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تلويح مجلس إدارة نادي أبها بتقديم استقالة جماعية، في حال عدم تجاوب لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع طلب الإدارة تغيير المدرب الكرواتي دامير بوريتش، في ظل سعي النادي إلى حسم ملف الجهاز الفني.

وبحسب المصادر، يبرز اسم المدرب الجزائري نور الدين بن زكري ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق، في حال إتمام التغيير المرتقب، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الإدارية بشأن مستقبل بوريتش.

وكان أبها قد خسر مباراته ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي أمام نيوم 2 - 0، وفي كل فهو لم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، ويقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين، ويبدو من أكثر الفرق المهددة بالهبوط ما لم يتدارك وضعه بحلول عاجلة على الصعيدين الفني والعناصري.