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الرياضة رياضة سعودية

لاعبو القادسية... «ممنوع الراحة»

رودجرز فتح ملف المواجهة الآسيوية مبكراً رغم ألم الخسارة المحلية

ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)
ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)
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لاعبو القادسية... «ممنوع الراحة»

ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)
ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)

لن يكون بوسع أي لاعب قدساوي أن ينال قسطاً من الراحة قبل استئناف التدريبات، بعد مواجهة الهلال المحمومة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنتظر الفريق مهمة قارية ذات أهمية بالغة حينما يستضيف السد القطري، الاثنين، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال المدرب الآيرلندي رودرجز: «ليس لدينا وقت للحسرة بعد الخسارة، بل علينا العودة للعمل سريعاً، وعدم الركون للخسارة الماضية».

وحرص المدرب الآيرلندي على توجيه كلمات الثناء والإشادة بلاعبيه رغم ألم الخسارة وفقدان الصدارة، خصوصاً في ظل تقدم فريقه بمباراة واحدة عن أقرب منافسيه. وأكد المدرب للاعبين رضاه التام عما قدموه وتجنب معاتبة بعض اللاعبين الذين ارتكبوا أخطاء فادحة، خصوصاً في متوسط الدفاع أو حتى المهاجمين الذين أضاعوا عدداً من فرص التسجيل وخصوصاً الإيطالي ريتيغي. رودجرز شدد على أن المشوار لا يزال طويلاً للمنافسة في بطولة الدوري، وأن حظوظ القادسية في المنافسة عالية، وأن عليهم التفكير بإيجابية، مبيناً أنه راضٍ عما قدموه طوال شوطي المباراة والجهد المضاعف الذي بذلوه أمام الفريق الأقوى في الدوري، والذي يملك أمهر اللاعبين وأسرعهم وأكثرهم قيمة فنية وبقيادة مدرب قدير. المدرب بعد أن أنهى حديثه للاعبين في غرفة تبديل الملابس اتجه للمؤتمر الصحافي ليحرص على تقديم كلمة محفزة قال خلالها: «أوصلنا رسالة للهلال أن القادسية قادر على منافسته حتى النهاية». وبرر رودجرز هذه الرسالة بالقول إنه يهدف إلى التوضيح إلى أن القادسية صعد منذ موسمين فقط من دوري الدرجة الأولى وهاهو الآن يقارع أقوى الفرق، وينافسهم وفي مقدمتهم الهلال المتمرس، مشيراً إلى أنه لا يقصد أمور أخرى خارج هذا الإطار. في الجانب الفني للمباراة اتضح الأثر الكبير لغياب المدافع الإسباني المخضرم ناتشو فيرنانديز على متوسط قلب دفاع القادسية، حيث كان الوصول للمرمى من جانب لاعبي الهلال أسهل من أي وقت مضى، وتحمل الحارس البلجيكي كوين كاستيليس كثيراً من الأعباء، بينما تكفل عدد من مهاجمي الهلال بإضافة فرص أخرى سانحة للتسجيل. وفي الجانب الهجومي لم يكن المهاجم الإيطالي ريتيغي في يومه، وأضاع عدداً من الفرص السانحة، وأستغل فرصة وحيدة فقط جاء منها الهدف الثاني الذي جاء بعد أن وسع الهلال الفارق بتسجيله 3 أهداف لهدف ليحاول بعدها القادسية التعديل على الأقل، والاحتفاظ بالصدارة، لكن الوقت لم يسعفه كما أن الهلال كان متمكناً من الحفاظ على نتيجة الفوز. وتطرق ردودجرز إلى الأخطاء الدفاعية، وخصوصاً في الهدفين الثاني والثالث للهلال إلا أنه لم يوجه لوماً لأي لاعب، بل أشاد بالجميع في خطوة تدل على حجم تحمل المسئولية لدى المدرب، والتغلب على العواطف. ورصدت إحصائيات لمباراة القادسية ضد الهلال تفوق المستضيف بنسبة طفيفة في السيطرة الميدانية؛ ما يعني أن مدرب الهلال إنزاغي اختار اللعب المركز والهجوم المباشر على الاحتفاظ بالكرة والتي عابت على الفريق في الكثير من المباريات، حيث كان الفريق يسيطر، لكنه يخسر النقاط.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إدارة أبها تلوح بالاستقالة الجماعية

من مباراة أبها التي خسرها أمام نيوم في الدوي السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
من مباراة أبها التي خسرها أمام نيوم في الدوي السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إدارة أبها تلوح بالاستقالة الجماعية

من مباراة أبها التي خسرها أمام نيوم في الدوي السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
من مباراة أبها التي خسرها أمام نيوم في الدوي السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تلويح مجلس إدارة نادي أبها بتقديم استقالة جماعية، في حال عدم تجاوب لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع طلب الإدارة تغيير المدرب الكرواتي دامير بوريتش، في ظل سعي النادي إلى حسم ملف الجهاز الفني.

وبحسب المصادر، يبرز اسم المدرب الجزائري نور الدين بن زكري ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق، في حال إتمام التغيير المرتقب، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات الإدارية بشأن مستقبل بوريتش.

وكان أبها قد خسر مباراته ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي أمام نيوم 2 - 0، وفي كل فهو لم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، ويقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين، ويبدو من أكثر الفرق المهددة بالهبوط ما لم يتدارك وضعه بحلول عاجلة على الصعيدين الفني والعناصري.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في أبها

لاعبو نيوم يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
لاعبو نيوم يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

نيوم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في أبها

لاعبو نيوم يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)
لاعبو نيوم يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: عدنان مهدلي)

استعاد نيوم نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، بفوزه المقنع على أبها 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من البطولة.

وفي الجولات الثلاث الماضية، تعادل نيوم مع الحزم، وخسر من الاتفاق والنصر توالياً، لكنه نجح في استرداد طموحاته للمنافسة على مركز متقدم بين الكبار هذا الموسم.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة هدف التقدم لنيوم في الدقيقة الـ15، من تمريرة الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق، الذي سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، وأيضاً من تمريرة بن رحمة.

ورفع نيوم رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز السادس، لينهي سلسلة النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع الحزم، ثم الخسارة من الاتفاق وأخيراً من النصر، حامل اللقب. أما أبها الصاعد حديثاً فلا يزال يعاني على مستوى النتائج، ويحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

لاعبو القادسية... «ممنوع الراحة»

ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)
ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

لاعبو القادسية... «ممنوع الراحة»

ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)
ريتيغي في صراع على الكرة مع تمبكتي (تصوير: سعد العنزي)

لن يكون بوسع أي لاعب قدساوي أن ينال قسطاً من الراحة قبل استئناف التدريبات، بعد مواجهة الهلال المحمومة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنتظر الفريق مهمة قارية ذات أهمية بالغة حينما يستضيف السد القطري، الاثنين، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال المدرب الآيرلندي رودرجز: «ليس لدينا وقت للحسرة بعد الخسارة، بل علينا العودة للعمل سريعاً، وعدم الركون للخسارة الماضية».

وحرص المدرب الآيرلندي على توجيه كلمات الثناء والإشادة بلاعبيه رغم ألم الخسارة وفقدان الصدارة، خصوصاً في ظل تقدم فريقه بمباراة واحدة عن أقرب منافسيه. وأكد المدرب للاعبين رضاه التام عما قدموه وتجنب معاتبة بعض اللاعبين الذين ارتكبوا أخطاء فادحة، خصوصاً في متوسط الدفاع أو حتى المهاجمين الذين أضاعوا عدداً من فرص التسجيل وخصوصاً الإيطالي ريتيغي. رودجرز شدد على أن المشوار لا يزال طويلاً للمنافسة في بطولة الدوري، وأن حظوظ القادسية في المنافسة عالية، وأن عليهم التفكير بإيجابية، مبيناً أنه راضٍ عما قدموه طوال شوطي المباراة والجهد المضاعف الذي بذلوه أمام الفريق الأقوى في الدوري، والذي يملك أمهر اللاعبين وأسرعهم وأكثرهم قيمة فنية وبقيادة مدرب قدير. المدرب بعد أن أنهى حديثه للاعبين في غرفة تبديل الملابس اتجه للمؤتمر الصحافي ليحرص على تقديم كلمة محفزة قال خلالها: «أوصلنا رسالة للهلال أن القادسية قادر على منافسته حتى النهاية». وبرر رودجرز هذه الرسالة بالقول إنه يهدف إلى التوضيح إلى أن القادسية صعد منذ موسمين فقط من دوري الدرجة الأولى وهاهو الآن يقارع أقوى الفرق، وينافسهم وفي مقدمتهم الهلال المتمرس، مشيراً إلى أنه لا يقصد أمور أخرى خارج هذا الإطار. في الجانب الفني للمباراة اتضح الأثر الكبير لغياب المدافع الإسباني المخضرم ناتشو فيرنانديز على متوسط قلب دفاع القادسية، حيث كان الوصول للمرمى من جانب لاعبي الهلال أسهل من أي وقت مضى، وتحمل الحارس البلجيكي كوين كاستيليس كثيراً من الأعباء، بينما تكفل عدد من مهاجمي الهلال بإضافة فرص أخرى سانحة للتسجيل. وفي الجانب الهجومي لم يكن المهاجم الإيطالي ريتيغي في يومه، وأضاع عدداً من الفرص السانحة، وأستغل فرصة وحيدة فقط جاء منها الهدف الثاني الذي جاء بعد أن وسع الهلال الفارق بتسجيله 3 أهداف لهدف ليحاول بعدها القادسية التعديل على الأقل، والاحتفاظ بالصدارة، لكن الوقت لم يسعفه كما أن الهلال كان متمكناً من الحفاظ على نتيجة الفوز. وتطرق ردودجرز إلى الأخطاء الدفاعية، وخصوصاً في الهدفين الثاني والثالث للهلال إلا أنه لم يوجه لوماً لأي لاعب، بل أشاد بالجميع في خطوة تدل على حجم تحمل المسئولية لدى المدرب، والتغلب على العواطف. ورصدت إحصائيات لمباراة القادسية ضد الهلال تفوق المستضيف بنسبة طفيفة في السيطرة الميدانية؛ ما يعني أن مدرب الهلال إنزاغي اختار اللعب المركز والهجوم المباشر على الاحتفاظ بالكرة والتي عابت على الفريق في الكثير من المباريات، حيث كان الفريق يسيطر، لكنه يخسر النقاط.

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