«هاتريك» شامورو يقود الاتحاد لاكتساح العلا في الدوري السعودي للسيدات

قادت ليثي شامورو فريقها الاتحاد إلى فوز عريض على ضيفه العلا برباعية نظيفة، بعدما سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، فيما أضافت لينا بو ساحة الهدف الرابع، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتحاد بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وعزز الاتحاد بهذا الانتصار موقعه في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد العلا عند ثلاث نقاط.

وشهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الخامسة انتصاراً آخر لنيوم، الذي تغلب على الترجي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، بينما بقي الترجي في المركز الأخير دون أي نقطة.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أرجعت هلا خاشقجي، لاعبة الاتحاد، الفوز على العلا إلى نجاح فريقها في تصحيح أخطائه خلال الشوط الثاني، وتحسن قدرته على استثمار الفرص أمام المرمى، بعدما لم يظهر بالمستوى المطلوب في النصف الأول من المواجهة.

️ | هلا خاشقجي لاعبة #الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»:- صححنا أخطاءنا في الشوط الثاني، وتمكّنا من استغلال الفرص بشكل أفضل. الفارق بيننا وبين العلا كان في الفاعلية أمام المرمى؛ نجحنا في استثمار الفرص التي أتيحت لنا، بينما لم يحالف الحظ فريق العلا في هذا الجانب. https://t.co/94ew65n9UO pic.twitter.com/3a26qQaKfJ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 23, 2026

وقالت خاشقجي: «الحمد لله، قدمنا مباراة جيدة، لكن الشوط الأول لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه. وفي الشوط الثاني نجحنا في تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها، وتمكنا من استغلال الفرص التي أهدرناها خلال الشوط الأول، والحمد لله وُفقنا في تحقيق الفوز».

وأشادت لاعبة الاتحاد بالمستوى الذي قدمه العلا، مؤكدة أن النتيجة العريضة لا تعكس سهولة المواجهة، في ظل الأداء القوي الذي أظهره الفريق المنافس.

وعن العامل الذي منح الاتحاد الأفضلية، أوضحت: «أعتقد أن الفارق كان في استغلال الفرص أمام المرمى. العلا لم يحالفه الحظ في هذا الجانب، بينما نجحنا نحن في الاستفادة من الفرص التي أتيحت لنا، وتمكنا من تحقيق الفوز».