الهلال يكسب الرهان وينتزع الصدارة من القادسية بثلاثية

أكد البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، لاعب الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الخليج، مشيراً إلى صعوبة المواجهة، ومشدداً على أهمية مواصلة العمل لتحسين الأداء الدفاعي والحفاظ على نظافة الشباك.

وقال ترينكاو في حديثه لصالح الناقل الرسمي قنوات ثمانية بعد الانتصار على الخليج برباعية مقابل هدف في الدوري السعودي للمحترفين: «أنا سعيد جداً، وبالتأكيد أردنا الفوز. كانت مباراة صعبة، لكننا لعبنا جيداً وسجلنا أهدافاً كثيرة. أعتقد أنه كان علينا الحفاظ على نظافة شباكنا، لكننا سنتحسن وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

وعن تألقه ووصوله إلى قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف وتسجيله المستمر، أوضح النجم البرتغالي أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، قائلاً: «أريد فقط مساعدة الفريق، حتى إن لم أسجل أو أصنع الأهداف. أريد أن أكون أحد اللاعبين الذين يساعدون في الدفاع والهجوم ويؤدون جميع الأدوار، لأن كرة القدم ليست مجرد تسجيل الأهداف وصناعتها، ولذلك أحاول بذل جهدي في جميع جوانب اللعب».

وتطرق ترينكاو إلى اللقطة التي فضّل فيها التمرير لزميله بدلاً من التسديد على المرمى، موضحاً: «كان بإمكاني التسجيل، لكنه مرر الكرة باتجاه قدمي اليمنى، فأعدتها إليه لأن الحارس خرج نحوي».

ووجّه لاعب الأهلي رسالة تقدير إلى الجماهير، مثمناً دعمها المستمر، وقال: «أود أن أشكر الجماهير، فقد كان دعمهم رائعاً، ومن دونهم تصبح الأمور أكثر صعوبة. واصلوا دعمكم، وبالتأكيد سنحقق أشياء جميلة».

واختتم ترينكاو حديثه بالتأكيد على أهمية روح الفريق والتكاتف بين جميع عناصره، قائلاً: «نخوض هذه المسيرة جميعاً، نحن فريق ونريد دعم بعضنا البعض، وهذا هو شعار النادي. عبر الزمان سنمضي معاً، ولذلك علينا أن نمضي معاً حتى النهاية»