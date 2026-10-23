الهلال يكسب الرهان وينتزع الصدارة من القادسية بثلاثية

كسب الهلال التحدي من أمام مستضيفه القادسية، وأسقطه بثلاثية مثيرة (3 - 2) في المواجهة التي جمعتهما بالدمام ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل البرازيلي غابرييل مارتينلي هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ21، ثم تعادل المكسيكي خوليان كينيونيس للقادسية في الدقيقة الـ31.
وأضاف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ77، وعزز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم للضيوف بهدف ثالث في الدقيقة الـ84. وبعد ثلاث دقائق استطاع الإيطالي ماتيو ريتيغي أن يقلص الفارق بهدف ثانٍ للقادسية، لتصبح النتيجة 3 / 2 للهلال.
وبهذه النتيجة، يتصدر الهلال الترتيب وله 27 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن النصر الوصيف الذي لعب 10 مباريات أيضاً، بينما يحتل القادسية المركز الثالث وله 25 نقطة، نفس رصيد النصر، ولعب 11 مباراة ويتخلف بفارق الأهداف.