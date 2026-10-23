مدرب الفيصلي: خسرنا أمام أسماء عالمية

مدرب الفيصلي: خسرنا أمام أسماء عالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332842-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
أقرّ الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، بصعوبة المواجهة التي خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ما يمتلكه المنافس من أسماء عالمية وإمكانات فنية عالية، مؤكداً في الوقت ذاته رضاه عن الأرقام التي سجلها فريقه خلال المباراة.
وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن الفيصلي كان يدرك حجم التحدي أمام النصر، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب عدد من النجوم أصحاب الخبرة والإمكانات الكبيرة.
وأضاف مدرب الفيصلي: «وفقاً للإحصائيات، قدم فريقنا أرقاماً جيدة نافسنا بها النصر، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وسنواصل العمل للمواجهة المقبلة».
وشدد المدرب الإيطالي على أهمية المواجهة المرتقبة، قائلاً: «مباراة الديربي أمام الفيحاء مباراة تنافسية، وسنستعد لها ونقاتل من أجل الحصول على نقاطها».
تتجه الأنظار، الجمعة، صوب ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، حيث تُقام القمة المرتقبة بين القادسية المتصدر وضيفه الهلال الوصيف، في مواجهة تتجاوز حسابات.
فهد العيسى (الرياض)
ليلة ذهبية لـ«فريق السعودية» في ألعاب آسيا البارالمبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332853-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
ليلة ذهبية لـ«فريق السعودية» في ألعاب آسيا البارالمبية
مشعل محوطان محتفلاً بالذهب (فريق السعودية)
رفع فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية رصيده في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة (ناغويا 2026) التي تُختتم السبت، إلى 17 ميدالية (8 ذهبيات، و8 فضيات، وبرونزية واحدة)، بعد أن أضاف 6 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين) في منافسات الجمعة.
وانتزع لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية، بدر بن علي، الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة، بعد تحقيقه المركز الأول بمسافة 17.08 م، مسجلاً رقماً قياسياً آسيوياً جديداً.
وفي سباق 200 م، تُوّج علي النخلي بالميدالية الذهبية، عقب تصدره السباق بزمن 23.32 ثانية، محطماً الرقم القياسي للدورة.
وأضاف مشعل محوطان الذهبية الثالثة للأخضر، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 1500 م (T20)، بزمن 3:51.03 دقيقة، محطماً الرقم القياسي للدورة.
واختتم نايف المسرحي سلسلة الذهبيات السعودية في منافسات الجمعة، بتحقيق المركز الأول في سباق 100 م (T44)، بزمن 11.15 ثانية، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.
وفي منافسات سباق 400 م (T64)، أحرز نور الصناع الميدالية الفضية بعد تحقيقه المركز الثاني بزمن 53.13 ثانية.
كما تُوّج محمد القحطاني بالميدالية الفضية في سباق 100 م (T72)، بعد حلوله ثانياً بزمن 16.58 ثانية، مسجلاً أفضل زمن شخصي له، بعدما كان قد تصدّر مجموعته في التصفيات بزمن 16.79 ثانية، محققاً رقماً آسيوياً جديداً.
وفي السباق ذاته، حلّ عبد الرحمن الثقفي في المركز الرابع بزمن 17.09 ثانية، بعد تأهله من التصفيات بتحقيق المركز الثالث في مجموعته بزمن 17.04 ثانية، مسجلاً أفضل زمن شخصي له.
وفي سباق 400 م للكراسي المتحركة (T53)، حلّ جمعان الزهراني في المركز السادس، بزمن 52.51 ثانية، فيما جاء عبد الرحمن القرشي في المركز السابع بزمن 52.70 ثانية.
وفي نهائي سباق 100 م (T44)، حقق نور الصناع المركز السادس بزمن 12.14 ثانية، وجاء جواد العلوي في المركز السابع بزمن 12.19 ثانية؛ حيث سجل اللاعبان أفضل زمن لهما خلال الموسم الحالي.
وتصدّر فريق السعودية ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات، محتلاً المركز العاشر في الترتيب العام للدورة، برصيد 17 ميدالية متنوعة، توزعت على 3 رياضات، تصدرتها ألعاب القوى البارالمبية بـ14 ميدالية (8 ذهبيات و6 فضيات)، تلتها كرة الطاولة البارالمبية بميداليتين فضيتين، فيما أضافت الدراجات البارالمبية الميدالية البرونزية الوحيدة للرصيد السعودي.
جيروتو لاعب الفيصلي: يجب أن نصحح أخطاءناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332852-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%AD%D8%AD-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7
أكد البرازيلي أندري جيروتو، مدافع الفيصلي، أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام النصر، رغم صعوبة المواجهة، في ظل الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها المنافس، مشدداً على أهمية تجاوز الخسارة والتركيز على المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية.
️| أندري جيروتو لاعب فريق #الفيصلي في حديثه لوسائل الإعلام:-«كنا الأفضل، لكننا ندرك أن الفريق المنافس يمتلك إمكانات فنية عالية، وأي خطأ نرتكبه في إحدى اللقطات قد يستغله لتسجيل هدف، وعلينا الآن النظر إلى الأمام، والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.... pic.twitter.com/uReRIBxpAi
مدرب الفيصلي: خسرنا أمام أسماء عالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332842-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
أقرّ الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، بصعوبة المواجهة التي خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ما يمتلكه المنافس من أسماء عالمية وإمكانات فنية عالية، مؤكداً في الوقت ذاته رضاه عن الأرقام التي سجلها فريقه خلال المباراة.
وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن الفيصلي كان يدرك حجم التحدي أمام النصر، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب عدد من النجوم أصحاب الخبرة والإمكانات الكبيرة.
وأضاف مدرب الفيصلي: «وفقاً للإحصائيات، قدم فريقنا أرقاماً جيدة نافسنا بها النصر، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وسنواصل العمل للمواجهة المقبلة».
وشدد المدرب الإيطالي على أهمية المواجهة المرتقبة، قائلاً: «مباراة الديربي أمام الفيحاء مباراة تنافسية، وسنستعد لها ونقاتل من أجل الحصول على نقاطها».