مدرب الفيصلي: خسرنا أمام أسماء عالمية

أقرّ الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، بصعوبة المواجهة التي خسرها فريقه أمام النصر بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، في ظل ما يمتلكه المنافس من أسماء عالمية وإمكانات فنية عالية، مؤكداً في الوقت ذاته رضاه عن الأرقام التي سجلها فريقه خلال المباراة.

وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن الفيصلي كان يدرك حجم التحدي أمام النصر، الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب عدد من النجوم أصحاب الخبرة والإمكانات الكبيرة.

وأضاف مدرب الفيصلي: «وفقاً للإحصائيات، قدم فريقنا أرقاماً جيدة نافسنا بها النصر، وأشكر اللاعبين على ما قدموه، وسنواصل العمل للمواجهة المقبلة».

وشدد المدرب الإيطالي على أهمية المواجهة المرتقبة، قائلاً: «مباراة الديربي أمام الفيحاء مباراة تنافسية، وسنستعد لها ونقاتل من أجل الحصول على نقاطها».