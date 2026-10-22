الشباب يهزم الفتح بثلاثية في ليلة تألق «البليهي»

تألق المدافع المخضرم علي البليهي وسجل هدفين، ليقود الشباب لفوز مثير على ناديه السابق الفتح 3-1، في المباراة التي جمعتهما بالأحساء، ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.
وافتتح ريكاردو ماتياس لاعب الشباب التسجيل في الدقيقة 17 من مسافة قريبة مكللاً هجمة مرتدة سريعة بدأها روجر مارتينيز الذي استخلص الكرة من مدافع الفتح قرب منطقة الجزاء قبل أن يتقدم إلى الأمام ويلعب تمريرة عرضية منخفضة.
وضاعف البليهي تقدم فريقه في الدقيقة 31 بضربة رأس قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً كرة مرتدة من الحارس أدريان شيمبير.
وقلص لوكاس هاراسلين الفارق في الدقيقة 40 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي الشباب إلى داخل الشباك.
لكن الشباب استعاد فارق الهدفين بفضل البليهي الذي سجل هدفاً بتسديدة مباشرة متقنة مستغلاً تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لعبها ياسين عدلي في الدقيقة 54.
وذكرت إحصاءات الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة «إكس» أن البليهي رفع صيده إلى 22 هدفاً «وانفرد بصدارة المدافعين التاريخيين تهديفياً».
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الشباب إلى 11 نقطة في المركز 11 ويتجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز 16.