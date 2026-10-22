الشباب يهزم الفتح بثلاثية في ليلة تألق «البليهي»

أبدى المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، استياءه من الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه خلال الخسارة أمام الشباب، مؤكداً أن الفريق يعاني من خلل واضح في بعض المراكز، خصوصاً على المستوى الدفاعي، فيما طالب إدارة النادي باتخاذ قرارات صارمة تجاه تصرف زياد الجري الذي تسبب في طرده خلال المواجهة.

وقال السلامي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في مباريات مثل هذه، من غير المقبول ارتكاب أخطاء بهذا المستوى في الدوري السعودي للمحترفين، فقد غيرت توازن المباراة ونسقها. الجمهور مصدوم ونحن أيضاً مصدومون، وهناك خلل واضح في عناصر الفريق».

وأضاف: «كنا نعرف أن الشباب يشكل خطورة، خصوصاً في بدايات المباريات، وكان بإمكاننا العودة إلى المواجهة، وأجرينا تغييرات في الشوط الثاني، لكنها لم تساعدنا على تعديل النتيجة».

وانتقد مدرب الفتح تصرف لاعبه زياد الجري الذي تعرض للطرد، قائلاً: «ما فعله زياد الجري تصرف غير مقبول تماماً، ويجب أن تكون هناك قرارات صارمة من إدارة النادي تجاه ما حدث».

وأشار السلامي إلى أن النقص العددي زاد من صعوبة المباراة على فريقه، وقال: «نعمل على إيجاد حلول لبعض المراكز، لكن بعد الطرد مالت الكفة تماماً لمصلحة الشباب، ولولا تألق الحارس أدريان لاستقبلنا أهدافاً أكثر».

وشدد المدرب المغربي على ضرورة معالجة المشكلات الدفاعية، مضيفاً: «لدينا خلل واضح في النواحي الدفاعية للفريق، وهذا أمر يجب العمل على معالجته خلال الفترة المقبلة».

وكشف السلامي عن خضوع المجموعة الحالية للتقييم، تمهيداً لتحديد احتياجات الفريق، قائلاً: «نمر حالياً بفترة تقييم للاعبين الموجودين، حتى نتمكن من تقديم تصور دقيق للإدارة حول ما يحتاج إليه الفريق في المرحلة التي تلي فترة التوقف».

فيما أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، أن فريقه استحق الفوز على الفتح، مشيراً إلى أن فترة التوقف أسهمت في استعادة الفريق لمستواه، فيما أشاد بالدور الذي قدمه اللاعبون البدلاء رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وقال ليتش: «الجميع يتحدث عن صعوبة اللعب هنا، والشباب لم يحقق الفوز على هذا الملعب منذ نحو عام. بدأنا المباراة بصورة مميزة خلال أول 30 دقيقة، ونجحنا في تسجيل هدفين، لكننا عانينا بعض الشيء خلال آخر 15 دقيقة من الشوط الأول».

وأضاف: «في الشوط الثاني استعدنا السيطرة على المباراة ونجحنا في تسجيل الهدف الثالث، وأعتقد أننا حققنا فوزاً مستحقاً بالنظر إلى ما قدمناه طوال المواجهة».

وكشف مدرب الشباب عن استبدال محمد الثاني، قائلاً: «قررت إخراجه بسبب تراجع جاهزيته البدنية، خصوصاً أنه خاض مباراة كاملة قبل ثلاثة أيام. ورغم الغيابات التي نعاني منها، فإن دكة البدلاء أثبتت حضورها اليوم، فنحن بحاجة إلى أكثر من 11 لاعباً حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات».

وأشاد ليتش بالمستوى الذي قدمه عادل عباس بعد مشاركته بديلاً، قائلاً: «عادل يمتلك إمكانات مميزة، وعندما شارك قدم لنا الإضافة المطلوبة، خصوصاً خلال الدقائق الأخيرة من المباراة».