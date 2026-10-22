مدرب القادسية: الهلال «الأقوى» في الدوري السعودي

قال الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إنهم سيواجهون الفريق الأقوى في الدوري السعودي للمحترفين، وإن المباراة المقررة إقامتها الجمعة ستكون صعبة على الطرفين في كل الأحوال.

وأشار رودجرز في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الهلال في صراع الصدارة «منذ اللحظة التي وصلت فيها، كنا ندرك أننا سنواجه أحد أفضل الفرق، والهلال يعرف جيداً أن فريقنا يقدم مستويات ممتازة؛ لذلك كنا نتوقع مباراة قوية بين الطرفين. الفريقان لا يملكان فترة استرجاع قصيرة، لكن لدينا جهازاً فنياً متكاملاً ودعماً كبيراً، إضافة إلى الاحترافية العالية لدى اللاعبين».

‏وأضاف: «بمجرد انتهاء أي مباراة نبدأ التحضير للمواجهة التالية مباشرة، خصوصاً أن الأندية المشاركة في هذا الموسم تواجه جدولاً مزدحماً، وعندما تلعب خلال يومين أو ثلاثة يجب أن تقدم أداءً منضبطاً. هذه الفترة من الموسم تمثل فرصة مهمة لنا، وأشكر اللاعبين على العقلية التي ظهروا بها، ففي الدقيقة الـ96 ما زلنا نركض ونقاتل، واضطررنا إلى الاسترجاع في غرفة الملابس بعد مباراة التعاون الماضية.

‏وزاد بالقول: «خلال المباريات يظهر اللاعبون بأعلى مستوياتهم العالمية؛ ما يفرض ضرورة امتلاك تنظيم فني متكامل داخل الملعب».

كما شدد على أن الفريق يجب أن يكون متقارباً في خطوطه، ويلعب بضغط قوي مع استحواذ فعّال على الكرة. كما يشدد على أهمية المزج بين أسلوب الاستحواذ والتحرك الذكي في المساحات؛ لضمان تحقيق الأداء المطلوب في أي لحظة، فالأداء الممتاز يعتمد بشكل مباشر على ما يقدمه الفريق جماعياً داخل أرضية الملعب.

‏وختم حديثه: «كل مباراة بالنسبة لنا فرصة جديدة، ولا نشعر بالضغط، بل نرى أمامنا فرصة ثانية يجب أن نستغلها ونحقق ما نسعى إليه، نحن فريق ينمو ونتطور من حين إلى آخر».