محمد سالم مدير الفيصلي: جاهزون للنصر

محمد سالم مدير الفيصلي: جاهزون للنصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332380-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
محمد سالم مدير الفريق الأول لكرة القدم (نادي الفيصلي)
أكد محمد سالم، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، أن مواجهة النصر تمثل تحدياً مهماً للفريق، في ظل ما يمتلكه المنافس من إمكانات فنية وعناصر مميزة، مشدداً على أن الفيصلي يدخل المواجهة بطموح كبير وثقة عالية بقدرات لاعبيه والعمل الذي يقدمه الجهاز الفني.
وقال سالم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك حجم المنافس وقوته، ونحترم النصر وما يملكه من إمكانات، لكننا في الوقت ذاته نثق بقدرات لاعبينا وبالعمل الذي يقدمه الجهاز الفني، ونعرف جيداً ما نريد تحقيقه من هذه المواجهة. الفيصلي نادٍ يملك الطموح والشخصية، وسنعمل على إظهار ذلك داخل الملعب».
وأضاف: «مثل هذه المباريات تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً وروحاً قتالية طوال دقائق اللقاء، ونحن على ثقة بأن لاعبينا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونتطلع إلى ظهور يعكس قيمة الفيصلي ومكانته وطموحات جماهيره».
وتابع: «تركيزنا منصب على فريقنا، وعلى ما سنقدمه داخل الملعب، ونسعى إلى التعامل مع مجريات المباراة بالشكل المناسب، مع استثمار إمكانات لاعبينا وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، فمثل هذه المواجهات تحتاج إلى الحضور الذهني والقتالية واستغلال الفرص المتاحة».
وأشار مدير الفريق الأول لكرة القدم بالفيصلي إلى أهمية عاملي الأرض والجمهور، مؤكداً أن جماهير عنابي سدير تمثل عنصراً مهماً في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين، وقال: «نتطلع إلى حضور جماهيرنا الوفية ومساندتها المعتادة، فدعم المدرجات يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم المستوى والنتيجة اللذين يسعدانهم».
واختتم محمد سالم تصريحه الخاص لـ«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أن الفيصلي سيدخل المواجهة بعزيمة كبيرة ورغبة جادة في تقديم أداء يليق باسمه وتطلعات أنصاره، مضيفاً: «ثقتنا كبيرة بلاعبينا، ونعرف حجم الطموح لدى الجميع، وسنبذل كل ما لدينا من أجل الظهور بالصورة التي تليق بعنابي سدير، ونتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية تكون ثمرة للعمل والجهد، وتسعد جماهيرنا التي نعتز بدعمها ووقفتها الدائمة مع الفريق».
سيحاول مانشستر سيتي الحفاظ على سجله المثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال زيارته لملعب أستون فيلا يوم السبت المقبل
«الشرق الأوسط» (مانشستر )
محمد سالم مدير الفيصلي: جاهزون للنصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332380-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
محمد سالم مدير الفريق الأول لكرة القدم (نادي الفيصلي)
أكد محمد سالم، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، أن مواجهة النصر تمثل تحدياً مهماً للفريق، في ظل ما يمتلكه المنافس من إمكانات فنية وعناصر مميزة، مشدداً على أن الفيصلي يدخل المواجهة بطموح كبير وثقة عالية بقدرات لاعبيه والعمل الذي يقدمه الجهاز الفني.
وقال سالم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك حجم المنافس وقوته، ونحترم النصر وما يملكه من إمكانات، لكننا في الوقت ذاته نثق بقدرات لاعبينا وبالعمل الذي يقدمه الجهاز الفني، ونعرف جيداً ما نريد تحقيقه من هذه المواجهة. الفيصلي نادٍ يملك الطموح والشخصية، وسنعمل على إظهار ذلك داخل الملعب».
وأضاف: «مثل هذه المباريات تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً وروحاً قتالية طوال دقائق اللقاء، ونحن على ثقة بأن لاعبينا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونتطلع إلى ظهور يعكس قيمة الفيصلي ومكانته وطموحات جماهيره».
وتابع: «تركيزنا منصب على فريقنا، وعلى ما سنقدمه داخل الملعب، ونسعى إلى التعامل مع مجريات المباراة بالشكل المناسب، مع استثمار إمكانات لاعبينا وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، فمثل هذه المواجهات تحتاج إلى الحضور الذهني والقتالية واستغلال الفرص المتاحة».
وأشار مدير الفريق الأول لكرة القدم بالفيصلي إلى أهمية عاملي الأرض والجمهور، مؤكداً أن جماهير عنابي سدير تمثل عنصراً مهماً في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين، وقال: «نتطلع إلى حضور جماهيرنا الوفية ومساندتها المعتادة، فدعم المدرجات يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم المستوى والنتيجة اللذين يسعدانهم».
واختتم محمد سالم تصريحه الخاص لـ«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أن الفيصلي سيدخل المواجهة بعزيمة كبيرة ورغبة جادة في تقديم أداء يليق باسمه وتطلعات أنصاره، مضيفاً: «ثقتنا كبيرة بلاعبينا، ونعرف حجم الطموح لدى الجميع، وسنبذل كل ما لدينا من أجل الظهور بالصورة التي تليق بعنابي سدير، ونتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية تكون ثمرة للعمل والجهد، وتسعد جماهيرنا التي نعتز بدعمها ووقفتها الدائمة مع الفريق».
مدرب نيوم: أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين أمام أبهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332351-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
مدرب نيوم: أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين أمام أبها
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، ضرورة استعادة نغمة الانتصارات عندما يتواجه فريقه مع فريق أبها السبت المقبل في تبوك، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، مشدِّداً على أهمية تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية، والتركيز الذهني والبدني في ظلِّ ضغط المباريات وتداخل المسابقات.
وقال غالتييه، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن نيوم خسر 8 نقاط من أصل 9 في مبارياته الـ9 الأخيرة، وهو ما يفرض على الفريق العودة سريعاً إلى طريق الانتصارات، مضيفاً: «أنتظر ردة فعل قوية أمام أبها، وعلينا استعادة التركيز».
وشدَّد غالتييه على أن تراجع النتائج لا يعني انهيار العمل الذي قدَّمه الفريق في الفترة الماضية، مؤكداً أن العقلية داخل المجموعة لا تزال إيجابية، وأن المرحلة الحالية تستوجب معالجة الأخطاء بدلاً من التشكيك في كل ما تحقَّق سابقاً.
️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-غياب أمادو كوني وعلاء آل حجي مؤثر بشكل كبير، ولكن هذا ليس عذراً، بالعكس يجب أن يقدم اللاعبين البدلاء الذين تم منحهم الفرصة كل مالديهم لإثبات تواجدهم.#نيوم_أبها#الدوري_السعودي_للمحترفين
وقال في هذا السياق إن الفريق بحاجة إلى تعديل أخطائه في الجانبين الدفاعي والهجومي، بما يساعده على استعادة توازنه والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية.
وفيما يتعلق بغياب أمادو كوني وعلاء آل حجي، أقرَّ غالتييه بتأثيرهما الكبير على الفريق، لكنه رفض اعتبار الغيابات مبرِّراً للتراجع، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة أمام اللاعبين البدلاء لإثبات قدراتهم وتقديم الإضافة المطلوبة.
وتطرَّق المدرب الفرنسي إلى تأثير ضغط المباريات، موضحاً أن النصر استفاد من فترة إعداد امتدت أسبوعاً قبل المواجهة الأخيرة، في حين لم يحصل نيوم سوى على 3 أيام للتحضير، وهو ما يتكرَّر قبل لقاء أبها.
وأكد غالتييه أن الجهاز الفني يولي أهميةً متزايدةً للجوانب البدنية والاستشفائية، إلى جانب التركيز الذهني، لمساعدة اللاعبين على تجاوز الإرهاق الناتج عن تتابع المباريات وتداخل المنافسات.
ويخوض نيوم مواجهة أبها في وقت يتطَّلع فيه إلى إيقاف نزف النقاط واستعادة مساره الإيجابي، وسط تأكيدات مدربه بأن المرحلة الحالية تتطلب ردة فعل قوية داخل الملعب، وتصحيحاً سريعاً للأخطاء التي أثرت على نتائج الفريق في الجولات الأخيرة.
المسحل يناقش تحديات القيادة والحوكمة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي بطوكيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5332337-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
المسحل يناقش تحديات القيادة والحوكمة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي بطوكيو
المسحل يناقش تحديات القيادة والحوكمة في مؤتمر الاتحاد الآسيوي بطوكيو (الشرق الأوسط)
شارك ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي «فيفا»، في جلسة نقاشية حول القيادة والحوكمة وتحديات إدارة كرة القدم الآسيوية، ضمن أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي انطلقت نسخته الرابعة، الأربعاء، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة 120 من القيادات والمسؤولين عن اتخاذ القرار في كرة القدم بالقارة.
وشهد المؤتمر، الذي تستضيفه اليابان للمرة الأولى، جلسات تناولت تطوير القدرات القيادية، وتعزيز معايير الحوكمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المؤسسات الكروية، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بنزاهة المنافسات والتلاعب بنتائج المباريات، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وشارك المسحل في جلسة بعنوان «ما وراء الشعار: متطلبات القيادة في كرة القدم الآسيوية اليوم»، إلى جانب رئيس الاتحاد الأسترالي أنتر إسحاق، ورئيس الاتحاد الياباني تسونيياسو مياموتو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأوزبكي رافشان إيرماتوف، ورئيس الاتحاد السريلانكي يو إل جاسوار.
وأدار الجلسة وحيد كرداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لشؤون الاتحادات الأعضاء، حيث تناول المشاركون تجارب القيادة والحوكمة والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات الكروية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها اللعبة.
وافتتح مياموتو أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الاتحادات الوطنية، موضحاً أن تطور كرة القدم لا يعتمد على الجهود الفردية للمؤسسات وحدها، وإنما يرتبط أيضاً بالتعاون والاستفادة من تجارب الآخرين.
وقال: «إن النظر إلى كرة القدم من أدوار ومواقع مختلفة علّمني أن التقدم لا يأتي فقط من جهودنا الخاصة، بل أيضاً من الأشخاص الذين نلتقيهم، والتجارب التي نتشاركها، والدروس التي يتعلمها بعضنا من بعض على امتداد الطريق».
وأعرب عن أمله أن يمثل المؤتمر محطة إضافية في مسيرة تطوير كرة القدم الآسيوية، مؤكداً ثقته بأن العمل المشترك سيسهم في تحقيق مزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحادات الوطنية والإقليمية في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن المؤتمر، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2023، أصبح مناسبة دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الكروية.
وأوضح أن كرة القدم الآسيوية شهدت خلال العام الماضي تطورات عدة، من بينها المشاركة القياسية بتسعة ممثلين للقارة في كأس العالم 2026، وإقامة كأس آسيا للسيدات في أستراليا، إلى جانب التطور الذي تشهده مسابقات الأندية للرجال والسيدات.
وقال ويندسور جون مخاطباً ممثلي الاتحادات: «أنتم في صميم كل ما نقوم به في الاتحاد الآسيوي، ورسالتنا كانت دائماً واضحة، وهي دعم أعضائنا والارتقاء بمعاييرنا».
وأضاف: «بصفتكم قادة ومسؤولين عن اتخاذ القرارات، فإنكم تمتلكون المهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بكرة القدم الآسيوية داخل الملعب وخارجه».
وتضمنت أعمال اليوم الأول عرضاً قدمه رئيس الاتحاد الياباني، استعرض خلاله مسيرة كرة القدم في بلاده والعوامل التي أسهمت في تطورها واستمرار نجاحاتها على مختلف المستويات.
كما قدمت جينيفر ميلورز، مسؤولة حلول النزاهة في شركة «سبورت رادار»، عرضاً تناول تطور أساليب التلاعب بنتائج المباريات، والصعوبات المتزايدة في تتبع الجهات المتورطة فيها، مع استعراض دور التقنيات الحديثة في رصد الأنشطة المشبوهة وتحليلها على نطاق واسع.
وناقشت جلسة أخرى توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الرياضية، قدمها كريغ هيبورن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لاستوديو «1706»، وتناولت إمكانات استخدام هذه التقنيات لتحسين التخطيط الاستراتيجي ورفع الكفاءة التشغيلية في الاتحادات والمنظمات الكروية.
وفي تعليقه على أعمال المؤتمر، أكد بوروشوتام كاتيل، الأمين العام لاتحاد جنوب آسيا لكرة القدم، أهمية الموضوعات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتوجهات العالمية، موضحاً أن الجلسات قدمت أفكاراً عملية يمكن الاستفادة منها في تحسين عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الرياضية.
من جانبها، أكدت فرح البدارنة، الأمينة العامة المكلفة للاتحاد الأردني لكرة القدم، أن جلسات المؤتمر أظهرت وجود تحديات وطموحات مشتركة بين الاتحادات الآسيوية، رغم اختلاف ظروفها وخلفياتها، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات في تطوير العمل المؤسسي.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر، الخميس، بجلسات تتناول كرة القدم النسائية، وتطوير التحكيم، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، ودور كرة القدم في تحقيق الأهداف المجتمعية، واستراتيجيات المسابقات، إلى جانب جلسة مخصصة لكأس آسيا 2027 المقررة إقامتها في السعودية، قبل اختتام أعمال المؤتمر.
تأتي مناقشة ملف البطولة القارية ضمن برنامج المؤتمر الذي يجمع القيادات الآسيوية في طوكيو، بالتزامن مع استعداد الاتحاد الآسيوي لعقد اجتماعات أخرى تتعلق بإدارة شؤون اللعبة في القارة.