محمد سالم مدير الفيصلي: جاهزون للنصر

أكد محمد سالم، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، أن مواجهة النصر تمثل تحدياً مهماً للفريق، في ظل ما يمتلكه المنافس من إمكانات فنية وعناصر مميزة، مشدداً على أن الفيصلي يدخل المواجهة بطموح كبير وثقة عالية بقدرات لاعبيه والعمل الذي يقدمه الجهاز الفني.

وقال سالم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك حجم المنافس وقوته، ونحترم النصر وما يملكه من إمكانات، لكننا في الوقت ذاته نثق بقدرات لاعبينا وبالعمل الذي يقدمه الجهاز الفني، ونعرف جيداً ما نريد تحقيقه من هذه المواجهة. الفيصلي نادٍ يملك الطموح والشخصية، وسنعمل على إظهار ذلك داخل الملعب».

وأضاف: «مثل هذه المباريات تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً وروحاً قتالية طوال دقائق اللقاء، ونحن على ثقة بأن لاعبينا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونتطلع إلى ظهور يعكس قيمة الفيصلي ومكانته وطموحات جماهيره».

وتابع: «تركيزنا منصب على فريقنا، وعلى ما سنقدمه داخل الملعب، ونسعى إلى التعامل مع مجريات المباراة بالشكل المناسب، مع استثمار إمكانات لاعبينا وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، فمثل هذه المواجهات تحتاج إلى الحضور الذهني والقتالية واستغلال الفرص المتاحة».

وأشار مدير الفريق الأول لكرة القدم بالفيصلي إلى أهمية عاملي الأرض والجمهور، مؤكداً أن جماهير عنابي سدير تمثل عنصراً مهماً في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين، وقال: «نتطلع إلى حضور جماهيرنا الوفية ومساندتها المعتادة، فدعم المدرجات يمنح اللاعبين دافعاً إضافياً، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وأن نقدم المستوى والنتيجة اللذين يسعدانهم».

واختتم محمد سالم تصريحه الخاص لـ«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أن الفيصلي سيدخل المواجهة بعزيمة كبيرة ورغبة جادة في تقديم أداء يليق باسمه وتطلعات أنصاره، مضيفاً: «ثقتنا كبيرة بلاعبينا، ونعرف حجم الطموح لدى الجميع، وسنبذل كل ما لدينا من أجل الظهور بالصورة التي تليق بعنابي سدير، ونتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية تكون ثمرة للعمل والجهد، وتسعد جماهيرنا التي نعتز بدعمها ووقفتها الدائمة مع الفريق».