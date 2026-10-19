نادي الخليج... هدفان لا يكفيان لإسقاطه

عزز الخليج حضوره بوصفه أحد الفرق التي تجيد قلب النتائج في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين نظيفين أمام الفتح إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، الأحد الماضي في الأحساء، ليضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة من المباريات التي استطاع خلالها العودة من مواقف بدت فيها الخسارة أقرب من الفوز.

ولم تكن عودة الخليج أمام الفتح الأولى من نوعها؛ إذ سبق للفريق أن حقق انتصارين بالطريقة نفسها خلال مشاركاته المتقطعة في دوري المحترفين على امتداد العقد الأخير، الأول أمام التعاون في بريدة عام 2016، والثاني أمام الهلال قبل موسمين، عندما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 3-2، في واحدة من أبرز النتائج التي حققها النادي في تاريخ مشاركاته بدوري الكبار.

وبهذه الانتصارات الثلاثة، أصبح قلب التأخر بهدفين إحدى السمات اللافتة في مسيرة الخليج الحديثة، خصوصاً أن الفريق استطاع تحقيقها أمام منافسين مختلفين، وفي ظروف ومواسم متباعدة، بما يعكس قدرته على استعادة توازنه خلال المباريات التي يجد نفسه فيها متأخراً بنتيجة كبيرة.

والمفارقة أن الخليج، الذي نجح ثلاث مرات في تحويل تأخره بهدفين إلى انتصارات، كاد يتعرض الموسم الماضي لواحدة من أقسى الانتكاسات في تاريخ مشاركاته بالدوري، عندما تقدم على الاتحاد بأربعة أهداف نظيفة في الدمام، قبل أن يعود الفريق الضيف ويسجل أربعة أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل 4-4.

وكانت تلك المباراة قد شهدت إنجازاً رقمياً للاتحاد، بعدما أصبح، وفقاً لإحصاءات «أوبتا»، أول فريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين ينجح في إدراك التعادل بعد تأخره بأربعة أهداف، في مواجهة عكست الوجه الآخر لتقلبات النتائج التي ارتبطت بمباريات الخليج.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، أن المواجهة الأخيرة أمام الفتح قدمت نموذجاً للمباريات التي تمنح الدوري السعودي طابعاً مثيراً، مشيراً إلى أن الجماهير السعودية ومتابعي المسابقة محظوظون بوجود هذا النوع من المواجهات.

وهنأ غوميز لاعبيه على الجهد الكبير والعزيمة التي أظهروها خلال المباراة، بعدما تمكنوا من تجاوز التأخر بهدفين وتحقيق الفوز، موضحاً أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني كانت من أبرز العوامل التي ساعدت الفريق على العودة.

وكشف المدرب البرتغالي أن احتفاظه بعدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني جاء انطلاقاً من ثقته بقدرتهم على إحداث الفارق، وهو ما تحقق بالفعل بعدما أسهم اللاعبون الذين شاركوا لاحقاً في تغيير مسار المواجهة.

وسجل الغامبي موسى بارو أحد أهداف الخليج بعد مشاركته بديلاً قبل منتصف الشوط الثاني، فيما أحرز النرويجي جوشوا كينغ هدفاً آخر بعدما دخل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يحسم الإسباني عمر ماسكاريل الانتصار بتسجيل الهدف الثالث، بعدما بدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية.

ولم تقتصر تصريحات غوميز على الإشادة بلاعبيه؛ إذ خص لاعبي الفتح بالثناء على المستوى الذي قدموه وإسهامهم في إثارة المواجهة، متمنياً للفريق التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

كما عبّر عن تقديره لجماهير الفتح، النادي الذي سبق له تدريبه لمدة قاربت موسماً ونصف الموسم، مؤكداً أنها لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلبه، وأنه لم ينسَ الدعم الذي قدمته له ولفريقها خلال فترة عمله السابقة، خصوصاً في الظروف الصعبة التي مر بها النادي.

واعتبر غوميز، الذي يمتلك خبرة واسعة في الملاعب السعودية، أن المباريات التي تشهد مثل هذه التقلبات في النتائج تحبس الأنفاس، إلى درجة أنها قد لا تكون مناسبة لمرضى القلب، في تعبير عن حجم الإثارة التي رافقت انتصار الخليج الأخير.

ولم تكن مواجهة الخليج والفتح الحالة الوحيدة التي شهد فيها الدوري السعودي عودة مثيرة من التأخر بفارق هدفين؛ إذ عرفت ملاعب المنطقة الشرقية خلال المواسم الأخيرة عدداً من المباريات التي تغيرت نتائجها بصورة لافتة.

ففي الموسم الماضي، نجح القادسية في تحويل تأخره بهدفين أمام الأهلي إلى انتصار بثلاثة أهداف، في مباراة اكتسبت أهمية خاصة لدى الفريق القدساوي، خصوصاً أنها جاءت أمام منافس كان قد أقصاه من بطولة كأس الملك في الموسم نفسه.

كما شهد الموسم الحالي مواجهة مثيرة بين الاتفاق والنصر، بعدما تقدم الاتفاق بهدفين نظيفين في الشوط الأول، قبل أن ينجح النصر في قلب النتيجة إلى فوز بثلاثة أهداف، رغم خسارته جهود حارسه البرازيلي بينتو بسبب الطرد.

وفي مواجهة أخرى هذا الموسم، تقدم القادسية على الاتفاق بهدفين نظيفين خلال الشوط الأول من ديربي المنطقة الشرقية، قبل أن يعود الاتفاق وينهي المباراة بالتعادل 3-3، في واحدة من المواجهات التي أعادت الإثارة إلى لقاءات الفريقين.

وتبقى مباراة الباطن والطائي من أبرز الأمثلة على العودة من تأخر كبير في الدوري السعودي، بعدما استطاع الباطن قبل ثلاثة مواسم تحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز بنتيجة 4-3.

غوميز (نادي الخليج)

وتعكس هذه النتائج طبيعة المنافسة التي تشهدها مباريات أندية المنطقة الشرقية، مع استمرار وجود الاتفاق والفتح والخليج في دوري المحترفين، وعودة القادسية إلى المنافسة بتشكيلة تضم عدداً من اللاعبين البارزين.

وبالعودة إلى الخليج، فإن انتصاره الأخير أمام الفتح منحه الفوز الثاني على التوالي، بعدما كان قد تجاوز الفيحاء في الجولة السابقة، لينهي سلسلة من النتائج التي تراوحت بين التعادلات والخسائر منذ بداية الموسم.

ويستعد الفريق لاختبار جديد الخميس المقبل، عندما يحل ضيفاً على الأهلي في جدة، في مواجهة يسعى خلالها إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيداً من الدفعة المعنوية التي منحها له انتصاره المثير في الأحساء.