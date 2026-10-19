مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

​أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالفيحاء خارج الديار، مشيراً إلى أن ظروف المباراة، بما في ذلك غياب بعض اللاعبين وطبيعة أرضية الملعب، زادت من التحديات التي واجهت فريقه، قبل أن ينجح في حصد الانتصار.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن المواجهة جاءت وفق التوقعات من حيث الصعوبة، موضحاً أن اللعب خارج الأرض، إلى جانب الغيابات وصعوبة الملعب، فرض على الأهلي التعامل مع ظروف استثنائية خلال اللقاء.

وأشاد مدرب الأهلي بالدور الذي قدمه اللاعب الأوكراني أرتيم في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، مؤكداً أهمية الدعم الجماعي في مساعدة اللاعبين في تقديم أفضل مستوياتهم، وقال إن الانتصارات والإخفاقات مسؤولية الفريق بأكمله، مشيراً إلى أن أرتيم وجد المساندة المطلوبة من زملائه خلال المباراة.

️| مارينو بوسيتش مدرب فريق #الاهلي في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة #الفيحاء:-الفوز دائماً يُحسب للفريق والخسارة كذلك، اليوم ساعدنا الأوكراني أرتيم في الانتصار وتسجيل الأهداف، اللاعب يحتاج فقط الشعور بالدعم من اللاعبين وهذا ما حصل اليوم.#الفيحاء_الأهلي#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/mvxMuEPZIQ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026

وأضاف بوسيتش أن الشعور بالدعم من بقية اللاعبين يمثل عاملاً مهماً في مساعدة أرتيم في الظهور بصورة جيدة، وهو ما انعكس على أدائه ومساهمته في الانتصار، في إشارة إلى أهمية العمل الجماعي داخل الفريق.

وشدد المدرب على أن الروح القتالية كانت حاضرة لدى لاعبي الأهلي طوال المواجهة، في ظل رغبتهم في العودة بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء خلال المباراة، لكنه أثنى على ردة فعل اللاعبين وإصرارهم على تجاوز الصعوبات وتحقيق الفوز.