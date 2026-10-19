كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الأهلي، رغم الخسارة بنتيجة 2 - 3، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، معرباً عن حزنه لخروج فريقه دون نقاط، ومثيراً تساؤلات بشأن الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاعبين هذا الأداء الكبير الذي قدموه أمام الأهلي، وأنا كمدرب راضٍ عن الأداء وحزين على النتيجة». وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز، مشيراً إلى الفرص التي أهدرها لاعبوه خلال الشوط الأول، في وقت رأى فيه أن الأهلي لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى فريقه خلال تلك الفترة.
️| فابيو كاريلي مدرب فريق #الفيحاء في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة #الأهلي:-أبارك للاعبين هذا الأداء الكبير الذي قدموه أمام الأهلي، وأنا كمدرب راضي على الأداء وحزين على النتيجة. #الفيحاء_الأهلي #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/T8wdWDwaiN
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2026
وتطرق كاريلي إلى الجدل الذي صاحب هدف الأهلي الأول، الذي سجله الأوكراني أرتيم بوندارينكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قائلاً إنه ناقش الحكم بشأن إضافة دقيقة أخرى إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وأوضح مدرب الفيحاء: «ناقشت الحكم لماذا يضيف دقيقة بالوقت الضائع في ختام الشوط الأول، والتي أتى هدف الأهلي منها، وقال إنه أضاف دقيقة بالاتفاق مع الحكم الرابع، ونحن كجهاز فني لا نعلم بهذا، وأنا أستغرب ما حدث».