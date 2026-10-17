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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: تعادل مثير بين الدرعية والتعاون

من المواجهة التي جمعت الدرعية والتعاون في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
من المواجهة التي جمعت الدرعية والتعاون في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
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الدوري السعودي: تعادل مثير بين الدرعية والتعاون

من المواجهة التي جمعت الدرعية والتعاون في الرياض (تصوير: مشعل القدير)
من المواجهة التي جمعت الدرعية والتعاون في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

تعادل الدرعية والتعاون 1-1 في مواجهة مثيرة جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الدرعية في الدقيقة 50 عن طريق دياندي كلايتون الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة بينية متقنة من أوسكار رودريغيز، محرزاً هدفه الأول مع الفريق في الدوري.

وبعد 15 دقيقة ‌فقط، أدرك ‌التعاون التعادل بضربة رأس ​لعبها عبد الرزاق ‌حمد الله ⁠من ​داخل المنطقة ⁠مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من محمد الكويكبي.

وسنحت الفرصة للدرعية لاستعادة تقدمه عندما حصل على ركلة جزاء بعدما لمس مارين بيتكوف الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن داروين نونيز سددها في القائم في الدقيقة 78.

وكان التعاون قد خسر ⁠في الجولات الثلاث الماضية، بعدما تعادل سلبياً ‌مع الفتح.

بهذه النتيجة ‌يصل رصيد التعاون إلى أربع ​نقاط من تسع ‌مباريات في المركز الـ17 قبل الأخير، بفارق نقطتين ‌أمام أبها متذيل الترتيب الذي لعب ثماني مباريات، بينما يحتل الدرعية المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

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مدرب الدرعية: بعد ثلاثة أشهر اضطررت للحديث عن التحكيم!

برونو لاج مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الدرعية: بعد ثلاثة أشهر اضطررت للحديث عن التحكيم!

برونو لاج مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج مدرب فريق الدرعية (تصوير: مشعل القدير)

عبر برونو لاج مدرب فريق الدرعية عن انزعاجه من بعض القرارات التحكيمية في مباراة فريقه ضد التعاون معتبرا أنه أضطر للحديث عن هذا الجانب هذه المرة.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي تعادل فيها فريقه مع التعاون بنتيجة 1-1: لم أتحدث عن التحكيم طوال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنني مضطر للحديث عنه اليوم. تقنية الفيديو استدعت الحكم في لقطة كان فيها احتمال إشهار بطاقة حمراء ضدنا، وكان من المفترض أن تستدعيه أيضاً في لقطة ركلة الجزاء، عند دخول لاعب الفريق المنافس.

وأضاف مدرب الدرعية بالقول " قدمنا شوطاً ثانياً جيداً، وتمكنا من تسجيل هدف، في النهاية اضفنا نقطة إلى رصيدنا"

وأستطرد قائلا: الدرعية لديها ماضٍ عظيم، وسيصبح الفريق كبيراً في المستقبل. نملك معدل أعمار صغيراً، ومع مرور الوقت سنصبح أكثر قوة وخبرة.

وحول عدم اكمال اللاعب حسن الصبياني التسعين دقيقة في المباريات الخمس الأخيرة، وأسباب استبداله رد برونو لاج بالقول: نهدف من خلال التغييرات إلى تجديد طاقة الفريق وإيجاد حلول جديدة أثناء المباراة

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تضارب مواعيد ينقل أبها والخلود إلى المحالة

ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة (الشرق الأوسط)
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تضارب مواعيد ينقل أبها والخلود إلى المحالة

ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة (الشرق الأوسط)
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن مواجهة أبها أمام الخلود والمقررة الاثنين المقبل ضمن الدوري السعودي، ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بدلًا من ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

ويأتي ذلك في ظل التضارب الذي ظهر في جدولة مواجهتي أبها والخلود، وضمك والطائي ضمن دوري يلو، على ملعب نادي ضمك وفي التوقيت ذاته، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن تعديل الملعب.

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الصاعدي: التعاون بدأ يعود إلى مستواه الطبيعي... نحتاج جماهيرنا

محمد الصاعدي، لاعب التعاون (الشرق الأوسط)
محمد الصاعدي، لاعب التعاون (الشرق الأوسط)
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الصاعدي: التعاون بدأ يعود إلى مستواه الطبيعي... نحتاج جماهيرنا

محمد الصاعدي، لاعب التعاون (الشرق الأوسط)
محمد الصاعدي، لاعب التعاون (الشرق الأوسط)

أكد محمد الصاعدي، لاعب التعاون، أن فريقه يعمل بكل جدية لاستعادة مستوياته المعهودة والعودة إلى مكانته الطبيعية، مشدداً على حاجة اللاعبين إلى مساندة الجماهير خلال المرحلة الحالية، في ظل سعي الفريق إلى تجاوز سلسلة النتائج السلبية التي لازمته منذ بداية الموسم.

وقال الصاعدي، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب مواجهة الدرعية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين: «سبق أن قلت إننا نحاول في كل مباراة تقديم كل ما لدينا، ونعطي مائة في المائة، بل مليوناً في المائة، من أجل تحقيق النتيجة التي نطمح إليها، لكن كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة والتعادل».

وأضاف: «نحن نعود تدريجياً إلى مستوانا ومكانتنا الطبيعية، التي تتطلع جماهيرنا إلى رؤيتنا فيها، وسنواصل العمل من أجل أن يظهر التعاون بالصورة التي ترضي أنصاره».

ووجّه الصاعدي رسالة إلى جماهير التعاون، قائلاً: «نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى، ونعمل بجدية في التدريبات وفي كل التفاصيل من أجل إعادة التعاون إلى مكانته الطبيعية. نحتاج إلى دعمكم ومساندتكم بنسبة مائة في المائة».

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