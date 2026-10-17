الدوري السعودي: تعادل مثير بين الدرعية والتعاون

تعادل الدرعية والتعاون 1-1 في مواجهة مثيرة جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الدرعية في الدقيقة 50 عن طريق دياندي كلايتون الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة بينية متقنة من أوسكار رودريغيز، محرزاً هدفه الأول مع الفريق في الدوري.

وبعد 15 دقيقة ‌فقط، أدرك ‌التعاون التعادل بضربة رأس ​لعبها عبد الرزاق ‌حمد الله ⁠من ​داخل المنطقة ⁠مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من محمد الكويكبي.

وسنحت الفرصة للدرعية لاستعادة تقدمه عندما حصل على ركلة جزاء بعدما لمس مارين بيتكوف الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن داروين نونيز سددها في القائم في الدقيقة 78.

وكان التعاون قد خسر ⁠في الجولات الثلاث الماضية، بعدما تعادل سلبياً ‌مع الفتح.

بهذه النتيجة ‌يصل رصيد التعاون إلى أربع ​نقاط من تسع ‌مباريات في المركز الـ17 قبل الأخير، بفارق نقطتين ‌أمام أبها متذيل الترتيب الذي لعب ثماني مباريات، بينما يحتل الدرعية المركز الثامن برصيد 12 نقطة.