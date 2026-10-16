الاتفاق والتعاون المنتشيان «خليجياً وآسيوياً» يصطدمان بنيوم والدرعية

تتواصل، السبت، منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهتين ذات طموحات متباينة للفرق الأربعة؛ إذ يستضيف الدرعية نظيره التعاون على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، بينما يشهد ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، مواجهة مرتقبة تجمع نيوم بالاتفاق.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الدرعية والتعاون، التي تأتي في توقيت حساس للفريقين، بعدما تعثر الأول أمام النصر بـ3 أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، في حين يدخل الثاني المباراة بمعنويات أفضل نسبياً، عقب تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم على حساب الريان القطري في دوري أبطال آسيا الثاني، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لازمته منذ بداية المنافسات.

ويأمل التعاون في أن يشكل انتصاره القاري نقطة تحول في مسيرته المحلية، خصوصاً أنه لم يتذوق طعم الفوز خلال الجولات الثماني الماضية، مكتفياً بـ3 تعادلات مقابل 5 خسائر؛ كان آخرها سقوطه أمام الشباب بثلاثية نظيفة.

وتضع هذه النتائج الفريق أمام اختبار جديد، بعدما أصبح مطالباً بنقل التحسن الذي أظهره آسيوياً إلى منافسات الدوري، وتجنب العودة إلى دوامة التعثرات التي أبقته في المراكز المتأخرة.

ويعوّل التعاون على التغيير الفني الذي شهدته صفوفه أخيراً، بعد تعاقده مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش خلفاً لمواطنه زاركو لازيتيتش؛ إذ يتطلع المدرب الجديد إلى استثمار الدفعة المعنوية التي منحها الانتصار الآسيوي للاعبيه، وتحقيق أول فوز للفريق في الدوري هذا الموسم.

ويتسلح التعاون بعدد من العناصر التي يعوّل عليها في صناعة الفارق، يتقدمها محمد الكويكبي، ويونس البحراوي، وأشرف المهديوي، ومارين بيتكوف.

وفي المقابل، يدخل الدرعية المواجهة باحثاً عن استعادة توازنه بعد خسارته أمام النصر بـ3 أهداف دون مقابل، رغم ظهوره بمستوى جيد في فترات من المباراة.

ويحتل الدرعية المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بعدما عجز عن تحقيق الانتصار في آخر مواجهتين؛ إذ تعادل سلبياً مع أبها قبل فترة التوقف، ثم خسر أمام النصر في الجولة الماضية.

ويسعى البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، إلى إعادة فريقه سريعاً إلى طريق الانتصارات، وتجنب استمرار نزيف النقاط، خصوصاً أن الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين يمتلك طموحات كبيرة بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة.

ويبرز في صفوف الدرعية المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، والفرنسي إنزو ميلوت، والجزائري عادل بولبينة، والسنغالي إدريسا غاي.

وفي تبوك، يستقبل نيوم نظيره الاتفاق في مواجهة تجمع فريقين يدخلان اللقاء بظروف متشابهة نسبياً، بعدما خرج كل منهما بالتعادل في الجولة الماضية من الدوري، قبل أن يحقق انتصاراً في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

خالد الغنام لاعب الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)

ويدخل نيوم المباراة محتلاً المركز الخامس برصيد 16 نقطة، متطلعاً إلى استعادة نغمة الانتصارات المحلية، بعدما اكتفى بالتعادل أمام الحزم في الجولة الماضية، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على شعب حضرموت اليمني بـ4 أهداف دون مقابل في البطولة الخليجية.

ويأمل الفريق في الاستفادة من غياب الاتحاد عن منافسات الجولة التاسعة، بعد تأجيل مباراته، لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من فرق المقدمة.

وسيصل نيوم إلى النقطة التاسعة عشرة في حال تحقيق الفوز، معادلاً رصيد النصر، الذي يمتلك العدد نفسه من النقاط قبل انطلاق الجولة، في حين سيبقى ترتيب الفريقين مرهوناً بنتائج بقية المباريات ومعايير المفاضلة.

ويخوض نيوم المواجهة في ظل استمرار غياب مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يقضي عقوبة انضباطية بالإيقاف 3 مباريات، بدأت من مواجهة الحزم الماضية.

وفي المقابل، يتطلع الاتفاق إلى العودة من تبوك بالنقاط الثلاث، بعدما تعادل مع الخليج بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع.

ويدرك الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوم؛ ليس فقط لتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب، وإنما للحصول على دفعة معنوية قبل المواجهة القوية المرتقبة أمام الاتحاد في الجولة العاشرة.

ويدخل «فارس الدهناء» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية بانتصار ثمين على كاظمة الكويتي بهدفين دون مقابل، حملا توقيع جوردان لارسون ودودا.

ويأمل باباس في أن يواصل لاعبوه تقديم المستويات الإيجابية التي ظهرت في المواجهة الخليجية، مع تحسن قدرتهم على حسم المباريات المحلية، خصوصاً أن الفريق يتطلع إلى تقليص الفارق النقطي مع منافسيه في المراكز المتقدمة.

لكن الاتفاق سيخوض المواجهة في ظل غياب عدد من عناصره، يتقدمهم الإسباني ألفارو ميدران، الذي خضع لعملية جراحية لتنظيف إصبع القدم، ويحتاج إلى نحو 5 أيام للتعافي، إلى جانب ريان ميسي، الذي يعاني من إصابة بتمدد في الرباط الداخلي، ويتوقع أن يحتاج إلى 10 أيام قبل العودة.