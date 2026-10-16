مدرب القادسية: «أبو الشامات» يملك مقومات النجاح في «البريميرليغ»

أشاد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بلاعبه محمد أبو الشامات، مشيراً إلى أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً في الوقت ذاته على رغبته في استمرار اللاعب مع فريقه لمواصلة تطوره، فيما برر تراجع أداء بعض لاعبيه أمام أبها إلى الإرهاق وضيق الوقت بين المباريات.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز القادسية على أبها بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، إن فريقه واجه صعوبات بدنية بعد عودته من أوزبكستان، حيث خاض مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار مدرب القادسية إلى أن الإرهاق كان واضحاً على بعض عناصر فريقه خلال المواجهة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعن اعتلاء القادسية صدارة الترتيب، والضغوط التي قد ترافق الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال، شدد رودجرز على أهمية التعامل مع المباريات بصورة تدريجية، وعدم الانشغال بالمواجهات المقبلة قبل خوض الاستحقاقات الأقرب.

وقال: «من المهم أن نعمل على تدوير اللاعبين. غاب اليوم هداف الفريق كينيونيس وعدد آخر من اللاعبين، وسنمنح بعض العناصر الراحة قبل مواجهة الهلال».

وتابع: «لكننا نفكر في كل مباراة على حدة، ولن ننشغل بمواجهة الهلال قبل الاستعداد لمباراتنا أمام التعاون. علينا التركيز على كل مواجهة بشكل مستقل حتى نواصل السير في الاتجاه الصحيح».

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية انتقال محمد أبو الشامات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد رودجرز بالمستويات التي يقدمها اللاعب السعودي، مؤكداً امتلاكه المقومات اللازمة لخوض تجربة احترافية في أحد أقوى الدوريات العالمية.

وأوضح: «أبو الشامات لاعب ممتاز، ويتطور مع مرور الوقت، وأنا سعيد بوجوده معي في القادسية. بكل تأكيد، يمتلك فرصاً للنجاح في أقوى دوري في العالم، لكنني أريده أن يستمر معنا حتى ينمو ويتطور، ويقدم الكثير للكرة السعودية».

بدوره، أقر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، بأحقية القادسية في الفوز على فريقه، مشيراً إلى الفوارق الفنية بين الطرفين، وعدم قدرة لاعبيه على استثمار الفرص التي أتيحت لهم خلال المواجهة.

وقال بوريتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «القادسية استحق الفوز، فهو فريق يمتلك لاعبين مميزين جداً، ورغم ذلك نجحنا في صناعة بعض الفرص، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. أبارك للقادسية هذا الانتصار المستحق».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن مستوى أبها، أكد المدرب الكرواتي أن الفوارق الفنية كانت واضحة خلال المواجهة، لكنه رفض التقليل مما قدمه لاعبوه.

وأشار مدرب أبها إلى أن غياب الفاعلية الهجومية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فريقه، خصوصاً في ظل الفرص التي يصنعها اللاعبون دون النجاح في ترجمتها إلى أهداف.