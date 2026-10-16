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الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية: «أبو الشامات» يملك مقومات النجاح في «البريميرليغ»

بوريتش يعترف بمعضلة الفاعلية الهجومية في أبها

رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)
رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)
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مدرب القادسية: «أبو الشامات» يملك مقومات النجاح في «البريميرليغ»

رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)
رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)

أشاد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بلاعبه محمد أبو الشامات، مشيراً إلى أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً في الوقت ذاته على رغبته في استمرار اللاعب مع فريقه لمواصلة تطوره، فيما برر تراجع أداء بعض لاعبيه أمام أبها إلى الإرهاق وضيق الوقت بين المباريات.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز القادسية على أبها بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، إن فريقه واجه صعوبات بدنية بعد عودته من أوزبكستان، حيث خاض مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار مدرب القادسية إلى أن الإرهاق كان واضحاً على بعض عناصر فريقه خلال المواجهة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعن اعتلاء القادسية صدارة الترتيب، والضغوط التي قد ترافق الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال، شدد رودجرز على أهمية التعامل مع المباريات بصورة تدريجية، وعدم الانشغال بالمواجهات المقبلة قبل خوض الاستحقاقات الأقرب.

وقال: «من المهم أن نعمل على تدوير اللاعبين. غاب اليوم هداف الفريق كينيونيس وعدد آخر من اللاعبين، وسنمنح بعض العناصر الراحة قبل مواجهة الهلال».

وتابع: «لكننا نفكر في كل مباراة على حدة، ولن ننشغل بمواجهة الهلال قبل الاستعداد لمباراتنا أمام التعاون. علينا التركيز على كل مواجهة بشكل مستقل حتى نواصل السير في الاتجاه الصحيح».

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية انتقال محمد أبو الشامات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد رودجرز بالمستويات التي يقدمها اللاعب السعودي، مؤكداً امتلاكه المقومات اللازمة لخوض تجربة احترافية في أحد أقوى الدوريات العالمية.

وأوضح: «أبو الشامات لاعب ممتاز، ويتطور مع مرور الوقت، وأنا سعيد بوجوده معي في القادسية. بكل تأكيد، يمتلك فرصاً للنجاح في أقوى دوري في العالم، لكنني أريده أن يستمر معنا حتى ينمو ويتطور، ويقدم الكثير للكرة السعودية».

بدوره، أقر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، بأحقية القادسية في الفوز على فريقه، مشيراً إلى الفوارق الفنية بين الطرفين، وعدم قدرة لاعبيه على استثمار الفرص التي أتيحت لهم خلال المواجهة.

وقال بوريتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «القادسية استحق الفوز، فهو فريق يمتلك لاعبين مميزين جداً، ورغم ذلك نجحنا في صناعة بعض الفرص، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. أبارك للقادسية هذا الانتصار المستحق».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن مستوى أبها، أكد المدرب الكرواتي أن الفوارق الفنية كانت واضحة خلال المواجهة، لكنه رفض التقليل مما قدمه لاعبوه.

وأشار مدرب أبها إلى أن غياب الفاعلية الهجومية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فريقه، خصوصاً في ظل الفرص التي يصنعها اللاعبون دون النجاح في ترجمتها إلى أهداف.

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القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)
القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)
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القحطاني: «كأس الخليج» يدفعني لتقديم المزيد مع القادسية

القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)
القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)

أكد محمد القحطاني، لاعب القادسية، أن تتويجه بلقب كأس الخليج مع المنتخب السعودي منحه دافعاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل مع فريقه، مشيراً إلى أن الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات لم يؤثر في جاهزية اللاعبين ورغبتهم في مواصلة الانتصارات.

وقال القحطاني، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على أبها بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين: «أبارك لفريقنا هذا الفوز، وحظاً أوفر لنادي أبها. حققنا انتصاراً مهماً، لكن المشوار لا يزال طويلاً، وبإذن الله سنقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة».

وعن تأثير تتويجه مع المنتخب السعودي بكأس الخليج في مستواه وحماسه بعد العودة إلى ناديه، علّق قائلاً: «الحمد لله، حققنا كأس الخليج، وهذا يمنح اللاعب رغبة أكبر وحماساً إضافياً عندما يعود إلى ناديه، ويدفعه إلى تقديم المزيد».

وفيما يتعلّق بالإرهاق الذي يعاني منه الفريق بعد رحلته إلى أوزبكستان لخوض مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة، والحاجة إلى تدوير اللاعبين بين المنافسات المحلية والقارية، قال القحطاني: «صحيح أن هناك إرهاقاً، لكن الجميع جاهز، وأي لاعب يختاره المدرب سيقدم كل ما لديه داخل الملعب».

وأضاف: «الحمد لله، مستويات اللاعبين تتطور باستمرار، والجميع يسعى إلى تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب «الدرعية»: مباريات «الدوري السعودي» تتسم بالتنافسية

برونو لاج (نادي الدرعية)
برونو لاج (نادي الدرعية)
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مدرب «الدرعية»: مباريات «الدوري السعودي» تتسم بالتنافسية

برونو لاج (نادي الدرعية)
برونو لاج (نادي الدرعية)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، أن فريقه يواصل تحضيراته بصورة اعتيادية، وسط أجواء من الاستقرار والانتظام في البرنامج التدريبي، مشدداً على أن جميع الحصص التدريبية تُقام وفق الجدول المحدد، دون أي تغييرات أو إلغاءات.

وأشار لاج إلى أن جميع مباريات «الدوري السعودي» تتسم بالتنافسية، لافتاً إلى اختلاف الأساليب الفنية التي تعتمدها الفِرق، في ظل التغييرات التي قد تطرأ على طريقة اللعب من مباراة إلى أخرى.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي يسبق مباراة التعاون، السبت، ضِمن الجولة التاسعة من البطولة: «لديهم مدرب جديد خاض معهم مباراتين، لعب في الأولى بأربعة مدافعين، وفي الثانية بخمسة مدافعين، وجميع مباريات الدوري السعودي تنافسية».

وأضاف مدرب الدرعية: «أحب اللعب بأسلوب هجومي، بغض النظر عن أسلوب الفريق المنافس».

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الصدارة «قادسية»

ريتيغي محتفلاً بهدفه في مرمى أبها (تصوير: عبد العزيز النومان)
ريتيغي محتفلاً بهدفه في مرمى أبها (تصوير: عبد العزيز النومان)
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الدوري السعودي: الصدارة «قادسية»

ريتيغي محتفلاً بهدفه في مرمى أبها (تصوير: عبد العزيز النومان)
ريتيغي محتفلاً بهدفه في مرمى أبها (تصوير: عبد العزيز النومان)

تصدر القادسية جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «مؤقتاً»، وذلك بعد تغلبه على ضيفه أبها بنتيجة 2 - 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وأحرز الإيطالي ماتيو ريتيغي هدف التقدم للقادسية في الدقيقة 30، بعدما كان اللاعب نفسه قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة. ونجح محمد أبو الشامات في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، ثم قلص الفارق، الفرنسي أليمامي جوري، بهدف لأبها في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع هذا الفوز رصيد القادسية إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال الذي تأجلت مباراته في الجولة نفسها ضد الرياض إلى ديسمبر (كانون الأول) المُقبل، لأسباب لوجستية، حسبما ذكرت رابطة أندية دوري المحترفين السعودي.

أما أبها فبعد الخسارة تجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

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