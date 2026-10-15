منصور حمزي: اعتدنا اللعب تحت الضغط

منصور حمزي: اعتدنا اللعب تحت الضغطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330104-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7
حقق الخليج انتصاراً ثميناً أمام الفيحاء (نادي الخليج)
أكد منصور حمزي، لاعب فريق الخليج، استحقاق فريقه للفوز على الفيحاء، مشدداً على أهمية استثمار الفرص الهجومية ومواصلة حصد الانتصارات، في ظل امتلاك الفريق ثلاثة مهاجمين، إلى جانب الدور المؤثر الذي يؤديه البدلاء في المباريات.
وقال حمزي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «بدايةً، أبارك الفوز، وهارد لك لإخواننا في نادي الفيحاء. وضعنا أنفسنا تحت الضغط اليوم، ولدينا ثلاثة مهاجمين، ولله الحمد، لذلك لا عذر لنا، ولا بد من التسجيل في كل مباراة. وبإذن الله نستمر على هذا النهج، ومن فوز إلى فوز».
وصف البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، الانتصار على الفيحاء بأنه فوز بالغ الأهمية، مؤكداً أن النقاط الثلاث ستنعكس إيجاباً على أجواء الفريق.
علي القطان (الدمام )
السلامي: أبلغت اللاعبين أن كل مباراة بمثابة نهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330103-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
المغربي جمال السلامي مدرب فريق الفتح (تصوير: سعد العنزي)
أكّد المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح، أن انتصار فريقه على الحزم يمثل خطوة مهمة نحو استعادة التوازن والخروج من الوضع الصعب الذي يمر به الفريق، مشيداً بقوة شخصية لاعبيه وردة فعلهم بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بـ4 أهداف.
وقال السلامي، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الحزم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين: «حققنا فوزاً ثميناً، ونأمل أن يكون بداية انطلاقة جديدة للفريق، خصوصاً أننا واجهنا منافساً قوياً في مباراة لم تكن سهلة، واستقبلنا هدفاً مبكراً، لكن اللاعبين أظهروا ردة فعل إيجابية ونجحوا في العودة».
وأضاف: «ما زال أمامنا عمل كبير، خصوصاً على الجانب البدني، إذ منحنا الحزم في الشوط الثاني فرصاً للوصول إلى مرمانا، لكن حارسنا كان حاضراً في اللحظات الحاسمة، وبعد تسجيل الهدف الثاني أجرينا عدداً من التغييرات، ونجح اللاعبون البدلاء في تقديم الإضافة المطلوبة».
وأشاد المدرب المغربي بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه، مؤكداً أن الفريق نجح في تجاوز الآثار النفسية للخسارة السابقة أمام الأهلي، وقال: «أظهر اللاعبون قوة الشخصية وردة فعل قوية، فقد كانوا في وضع صعب بعد الخسارة برباعية أمام الأهلي، لكنهم أثبتوا اليوم قدرتهم على تجاوز الظروف الصعبة، وما زلنا ننتظر منهم الأفضل، ونتطلع إلى الخروج من هذا الوضع في أقرب وقت».
وعن الجوانب الفنية للمواجهة، أوضح السلامي أن فريقه افتقد الفاعلية الهجومية خلال الشوط الأول، في حين عانى الحزم من المشكلة ذاتها في الشوط الثاني، مضيفاً: «هذه طبيعة كرة القدم، ونحن ندرك أن بعض العناصر تفتقد مميزات معينة، لكننا نحاول تعويض ذلك بالعمل الجماعي وتقديم أفضل ما لدينا كمجموعة».
وكشف مدرب الفتح عن اجتماعه باللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة التعامل مع كل مواجهة باعتبارها مباراة نهائية، وقال: «اجتمعنا باللاعبين، وأكدنا لهم أن كل مباراة بالنسبة لنا بمثابة نهائي، وعلينا مواصلة العمل والقتال من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والخروج من هذا المأزق بأسرع وقت ممكن».
واختتم السلامي حديثه بالتأكيد على أن الانتصار، رغم أهميته المعنوية، لا يعني انتهاء التحديات التي تواجه الفريق، مشيراً إلى أن الفتح بحاجة إلى مواصلة التطور فنياً وبدنياً والبناء على هذا الفوز خلال المباريات المقبلة.
غوميز: إذا تابعت الشائعات ستُصاب بالجنون... رحيلي للزمالك قصة مُختلقة!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330102-%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A9
غوميز: إذا تابعت الشائعات ستُصاب بالجنون... رحيلي للزمالك قصة مُختلقة!
المدرب البرتغالي قال إن ما يُتداول في وسائل الإعلام المصرية بشأن مستقبله لا يستند إلى حقائق (نادي الخليج)
أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب فريق الخليج، أن لاعبيه استحقوا الانتصار عطفاً على الجهد الذي بذلوه خلال المباراة، مشيراً إلى أن التنظيم الدفاعي واستغلال الفرص أسهما في تحقيق نتيجة مثالية، وموجهاً شكره إلى جماهير النادي على دعمهم المتواصل.
وقال غوميز في تصريح لوسائل الإعلام: «كنا منظمين دفاعياً، وتمكنا من صناعة فرص خطرة وتسجيل هدفين. اللاعبون يستحقون هذا الانتصار نظير الجهد الذي بذلوه، وأتوجه بالشكر إلى الجماهير التي نسعى دائماً إلى إسعادها، والحمد لله كانت النتيجة مثالية».
وفي رده على الأنباء المتداولة بشأن عودته المحتملة إلى الزمالك المصري، نفى غوميز صحة تلك الأخبار، مؤكداً أن تركيزه ينصب بالكامل على مهمته الحالية مع الخليج، والعمل على بناء مجموعة قوية.
️| جوزيه غوميز مدرب فريق #الخليج في حديثه لوسائل الإعلام:-دفاعياً كنا منظمين جداً، وكان بإمكاننا صناعة فرص أكثر خطورة واليوم سجلنا هدفين، اللاعبون قاتلوا وقدموا جهداً كبيراً ويستحقون هذا الانتصار للتقدم في جدول الترتيب. pic.twitter.com/mYtRRCMoCb
وأوضح المدرب البرتغالي أن ما يُتداول في وسائل الإعلام المصرية بشأن مستقبله لا يستند إلى حقائق، قائلاً: «متابعة الأخبار ووسائل الإعلام المصرية والشائعات التي تتحدث عني تجعلني أتنقل من مكان إلى آخر، وهناك أمور جنونية. إذا طُرحت قصة الآن وانتقلت من شخص إلى آخر، فسنرى في كل مرة قصة مختلفة، فما بالك بوجود 120 مليون مصري؟!».
وأضاف: «هذه الشائعات غير صحيحة، والقصص كلها مختلقة، وتركيزي بالكامل مع نادي الخليج لبناء مجموعة قوية».
وعن المواجهة المقبلة أمام الفتح، وصف غوميز المباراة بالصعبة، مستحضراً تجربته السابقة مع الفريق، التي شهدت نجاحه في قيادته إلى البقاء وتحقيق المركز السادس، معتبراً ذلك إنجازاً.
وقال: «ستكون مباراة صعبة، وقدمت كل ما لديّ خلال وجودي هناك، وتمكنا من البقاء والوصول إلى المركز السادس، وهذا بمنزلة إنجاز».
واختتم مدرب الخليج حديثه بالتأكيد على سعيه إلى حصد المزيد من النقاط والعمل على تطوير الفريق بصورة مستمرة، مضيفاً: «في الخليج، أحاول الوصول إلى نقاط أكثر، وتطوير الفريق يوماً بعد يوم. اليوم حققنا الانتصار، وهذه النتيجة هدية لجماهير النادي، وأشكرهم على دعمهم المتواصل».
الدوري السعودي: القادسية لاقتناص نقاط الصدارة من شباك أبهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5330101-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
الدوري السعودي: القادسية لاقتناص نقاط الصدارة من شباك أبها
لاعبو أبها أظهروا معنويات عالية خلال التدريبات الأخيرة (نادي أبها)
يتطلع القادسية إلى اعتلاء صدارة الدوري السعودي للمحترفين «مؤقتاً»، وذلك عندما يستضيف نظيره أبها، مساء الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في مواجهة تجمع فريقين بطموحات متباينة في جدول الترتيب.
ويدخل القادسية المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بـ21 نقطة، إذ تبدو الفرصة مواتية أمام الفريق الشرقاوي لانتزاع الصدارة في حال تحقيق الانتصار، مستفيداً من غياب الهلال عن منافسات هذه الجولة، بعد تأجيل مواجهته أمام الرياض.
ويعيش القادسية فترة مميزة على مستوى نتائجه المحلية، بعدما حقق انتصاراً عريضاً على الخلود بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، مؤكداً قدرته على المنافسة في المراكز المتقدمة، ومواصلة الضغط على الهلال في سباق الصدارة.
ويعود الفريق إلى المنافسات المحلية بعد تعادله خارج أرضه مع باختاكور الأوزبكي بنتيجة 1 - 1، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة كان القادسية قريباً من حسمها لمصلحته، قبل أن يستقبل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.
ويتطلع القادسية، بقيادة مدربه الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، إلى تجاوز آثار التعادل الآسيوي سريعاً، واستعادة نغمة الانتصارات، مستفيداً من التفوق الفني الذي يتمتع به الفريق، إلى جانب عاملي الأرض والجمهور.
ويعوّل رودجرز على مجموعة من الأسماء البارزة التي أسهمت في النتائج الإيجابية للفريق، يتقدمها المكسيكي خوليان كينيونيس، والمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي، والهولندي تيجاني رايندرز، إلى جانب الثنائي السعودي مصعب الجوير ومحمد أبو الشامات.
وتمنح هذه الخيارات المدرب قدرة على تنويع الحلول الهجومية، سواء من خلال التحركات في عمق دفاع المنافس أو استثمار المساحات على الأطراف، خصوصاً أن القادسية أظهر فاعلية هجومية كبيرة خلال مواجهته الأخيرة في الدوري أمام الخلود.
ورغم الفوارق الفنية والترتيبية التي تصب في مصلحة أصحاب الأرض، فإن رودجرز يدرك أهمية التعامل بحذر مع المواجهة، وتجنب إهدار الفرص، خصوصاً بعد التعادل الآسيوي الأخير، الذي كشف عن حاجة الفريق إلى حسم المباريات مبكراً وعدم منح المنافسين فرصة العودة.
وفي المقابل، يعود أبها إلى أجواء المنافسات بعد غيابه عن الجولة الماضية، إثر تأجيل مباراته أمام الفيصلي، وسط آمال بأن تكون فترة التوقف قد منحت الفريق فرصة لإعادة ترتيب أوراقه ومعالجة الأخطاء التي لازمته منذ بداية الموسم.
ويقبع أبها في المركز الأخير برصيد نقطتين، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته السبع السابقة، ليجد نفسه أمام تحدٍّ صعب في مواجهة أحد أبرز الفرق المنافسة على صدارة الدوري.
وكان أبها قد أنهى مشواره قبل فترة التوقف بالتعادل السلبي أمام الدرعية، في نتيجة أوقفت سلسلة من التعثرات، لكنها لم تكن كافية لإحداث تحول ملموس في موقعه بجدول الترتيب.
ويدرك الفريق أن مواصلة الاكتفاء بالتعادلات لن تسعفه في الابتعاد عن قاع الترتيب، ما يجعله مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى لاعبيه، وتمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في الجولات المقبلة.
وسيكون التنظيم الدفاعي أحد أبرز التحديات أمام أبها، في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها القادسية، بينما يحتاج الفريق إلى استثمار الفرص القليلة التي قد تتاح له أمام أصحاب الأرض، إذا ما أراد الخروج بنتيجة إيجابية.
وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة للطرفين؛ فالقادسية يبحث عن ثلاث نقاط قد تمنحه صدارة الترتيب وتؤكد جديته في المنافسة على اللقب، فيما يتمسك أبها بأمل تحقيق مفاجأة تنهي صيامه عن الانتصارات، وتمنحه بداية مختلفة بعد فترة التوقف.