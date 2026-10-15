الدوري السعودي: الخليج يحلق بنقاط الفيحاء

فاز الخليج 2-صفر على الفيحاء، بفضل هدفي جوشوا كينغ وماتيو بينيغاس، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الخليج إلى المركز 11 بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط من تسع مباريات، فيما توقف رصيد الفيحاء عند سبع نقاط في المركز 14.

وافتتح كينغ التسجيل في الدقيقة 52، بعدما استغل كرة ارتدت من يد أورلاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء، ليسيطر عليها ويضعها بكعبه ببراعة في ​الشباك.

وقبل عشر دقائق ​على النهاية، استقبل بينيغاس تمريرة منصور حمزي العرضية ليودع الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.