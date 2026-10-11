مدرب التعاون: نستحق الخسارة أمام الشباب

أقرّ الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون، بأفضلية الشباب واستحقاقه الفوز بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبوه كانت أحد أبرز أسباب الخسارة، إلى جانب عدم ظهور الفريق بالمستوى المأمول على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أود أن أهنئ الشباب على الفوز، فقد كانوا الطرف الأفضل في المباراة، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، كما فرضوا سيطرتهم على فترات من المواجهة، في الوقت الذي ارتكبنا فيه أخطاء سهلة كلفتنا الكثير».

وأضاف:«استقبلنا أهدافاً بطريقة غير مقبولة، خصوصاً الهدفين الأول والثاني، وكان الهدف الثاني نقطة تحول مهمة في المباراة، ومن الصعب مواجهة فريق يمتلك جودة لاعبي الشباب عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء. علينا الاعتراف بأن المنافس كان الأفضل، وإذا أردنا أن نكون أكثر جدية وتنافسية، فلا بد من معالجة هذه الجوانب».

وأوضح مدرب التعاون أن فريقه حاول العودة إلى أجواء المباراة، إلا أن الإمكانات الفنية للاعبي الشباب صنعت الفارق، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر لتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء الجماعي، سواء في التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية.

وفي حديثه عن أداء بعض لاعبيه، أبدى رازوفيتش عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به الثنائي نديم وبارفي، قائلاً: «كنت أتوقع منهما تقديم مستوى أفضل، فأنا أشرف على تدريبهما وأعرف جيداً الإمكانات التي يمتلكانها، وانتظر منهما تقديم الإضافة المطلوبة للفريق».

وتابع: «لست من المدربين الذين يسارعون إلى إجراء التغييرات بمجرد تراجع مستوى أحد اللاعبين، إذ أؤمن بأهمية منحهم الفرصة والثقة لتصحيح أدائهم داخل الملعب».