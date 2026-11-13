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الرياضة رياضة سعودية

«ملف الإصابات» يشغل بال مسؤولي أبها

توقعات بعودة نبيل فقير وباتشواي قبل مواجهة الشباب

من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)
من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)
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«ملف الإصابات» يشغل بال مسؤولي أبها

من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)
من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)

يركز المسؤولون في نادي أبها على ملف اللاعبين المصابين، وذلك مع اقتراب استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، بعد بداية صعبة وضعته في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد عاد الظهير الأيسر خالد الشمراني إلى تدريبات الفريق، الجمعة، بعد فترة غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية استعادة خدمات الفرنسي نبيل فقير والبلجيكي ميتشي باتشواي قبل مواجهة الشباب المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي المقابل، لا يزال موقف الكاميروني جورج نكودو غير محسوم، في ظل استمرار متابعة حالته الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها في الكتف، بينما يخضع باسل السيالي لبرنامج تأهيلي بعد جراحة في الحوض.

وتكتسب التطورات الطبية أهمية إضافية بالنسبة إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي تيو بيريجا، الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه دامير بوريتش؛ إذ يحتاج الفريق إلى استعادة أكبر عدد من عناصره خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً على مستوى الخيارات الهجومية.

وكانت الفحوص الطبية قد أظهرت تعرض باتشواي لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مواجهة نيوم، فيما تعرض فقير لتمزق من الدرجة الأولى خلال مباراة الفيصلي. واستعاد المدافع السنغالي عبدو ديالو جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الظهر.

وتكشف أرقام أبها عن حجم التحدي الذي يواجهه الجهاز الفني؛ إذ يقبع الفريق في المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط فقط من 11 مباراة، لم يحقق خلالها أي انتصار، مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم.

وسجل أبها سبعة أهداف فقط، بمعدل يقل عن هدف واحد في المباراة، بينما استقبلت شباكه 19 هدفاً، بفارق أهداف يبلغ سالب 12. وجاءت نقاطه الثلاث من التعادل أمام الخليج والدرعية والاتحاد، ليظل بعيداً بفارق سبع نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس عشر.

ورغم أن بيريجا استهل مهمته بالتعادل أمام الاتحاد بنتيجة 1 - 1، فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى ترجمة التحسن الفني إلى انتصارات تعزز موقعه في جدول الترتيب، خصوصاً مع اقتراب المرحلة التالية من المنافسات.

واختار الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريبات والمناورات الداخلية خلال فترة التوقف الدولي، دون خوض مواجهات تجريبية، بهدف رفع الجاهزية البدنية وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

ويستضيف أبها نظيره الشباب، صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، في أول اختبار بعد التوقف، قبل خوض مواجهته المؤجلة أمام الخلود في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين انتظار اكتمال جاهزية المصابين والحاجة إلى تصحيح المسار، يواجه أبها تحدياً يتجاوز استعادة الأسماء الغائبة، ويتمثل في معالجة ضعف الفاعلية الهجومية وتحسين الأداء الدفاعي، من أجل تحويل فرص المباريات المقبلة إلى نقاط يحتاج إليها الفريق للابتعاد عن قاع الترتيب.

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الرياضة رياضة سعودية

«أخضر دونيس» يطرب عشاقه بثلاثية مثيرة في الشباك الكورية

فرحة سعودية بهدف كنو (المنتخب السعودي)
فرحة سعودية بهدف كنو (المنتخب السعودي)
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«أخضر دونيس» يطرب عشاقه بثلاثية مثيرة في الشباك الكورية

فرحة سعودية بهدف كنو (المنتخب السعودي)
فرحة سعودية بهدف كنو (المنتخب السعودي)

عاد المنتخب السعودي «بطل الخليج» ليصافح عشاقه بفوز مثير على نظيره الكوري الجنوبي (3-2)، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المباراة التي جرت على ملعب «جاسم بن حمد» بنادي السد القطري، تقدمت السعودية بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله مروان الصحفي، وهو أول هدف له بقميص المنتخب، ثم تعادلت كوريا الجنوبية بهدف عقب بداية الشوط الثاني سجله أوه هيون جيو.

وبعدها أضاف محمد كنو وعبد الإله العمري هدفين للسعودية، قبل أن يختتم لي جاي سونغ التسجيل بالهدف الثاني لكوريا الجنوبية.

مروان الصحفي سجل هدف «الأخضر» الأول (المنتخب السعودي)

وأُتيحت فرصة أمام كوريا الجنوبية في الدقيقة 24، لكن العمري تألّق في قطع تمريرة عرضية خطيرة من لي كانغ إن، فيما تألق حارس كوريا الجنوبية في التصدي لكرة قوية في الدقيقة 28 سدّدها الصحفي من خارج منطقة الجزاء.

وتألق محمد العويس حارس السعودية في التصدي لكرة خطيرة في الدقيقة 45، ثم افتتح الصحفي التسجيل للمنتخب السعودي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما تلقى تمريرة طولية لدى انطلاقه إلى منطقة الجزاء، ومر من الحارس ببراعة، ثم سدد الكرة في شباك خالية.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تعادل منتخب كوريا الجنوبية عن طريق أوه هيون جيو الذي تلقى تمريرة عرضية ووجه الكرة بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وتقدمت السعودية مجدداً في الدقيقة 55، إذ توغل سعود عبد الحميد ببراعة في منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية إلى كنو الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم وارتدت إلى داخل الشباك.

وبعدها بأربع دقائق، أضاف العمري الهدف الثالث للمنتخب السعودي بضربة رأس، إثر ركلة ركنية.

سعود عبد الحميد شارك في المباراة الودية للمنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

واختتم لي جاي سونغ التسجيل بالهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 68، وسجله بلمسة مهارية أمام المرمى، إثر تمريرة عرضية.

واختار دونيس قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ويستمر حتى 17 منه، ويشهد مواجهة ودية أخرى أمام أوزبكستان، الثلاثاء المقبل.

وشهدت القائمة وجود أسماء تمتلك خبرة دولية، يتقدمهم الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما غاب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر.

وكانت قرعة «كأس آسيا» قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين وعُمان والكويت، في حين أوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين والأردن.

المباراة الودية أخذت طابعاً رسمياً في الأداء بين المنتخبين (المنتخب السعودي)

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كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الميركاتو السعودي الشتوي: جولة استثنائية عنوانها «مصير سالم»

أحمد الغامدي (نادي الاتحاد)
أحمد الغامدي (نادي الاتحاد)
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الميركاتو السعودي الشتوي: جولة استثنائية عنوانها «مصير سالم»

أحمد الغامدي (نادي الاتحاد)
أحمد الغامدي (نادي الاتحاد)

يترقب الشارع الرياضي السعودي انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، المحددة في الفترة من 5 يناير (كانون الثاني) وحتى 2 فبراير (شباط) من العام الجديد 2027، إذ تتجه بعض الأندية لحسم عدد من الصفقات المحلية والأجنبية سواء لتقوية صفوفها أو الاحتفاظ بعدد من الأسماء التي ستدخل الفترة الحرة وسط احتمالات متزايدة برحيلها لأندية أخرى.

وحتى قبل دخول هذه الفترة فإن هناك تداولاً كبيراً للأخبار سواء المبنية على مصادر موثوقة أو تلك التي تعتمد على التوقعات وقراءة المشهد أو حتى الشائعات بشأن مصير عدد من النجوم في الدوري السعودي، واحتمالات أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية توقيع عدد من النجوم لأندية أخرى بعد أن تدخل الأشهر الستة الأخيرة في عقودها؛ مما يعني أنها ستذهب ابتداء من الصيف المقبل لأندية جديدة دون أي مكاسب مالية لأنديتها الحالية إلا في حال تعلق الأمر بشراء بقية العقد، وهو مستبعد إلا في حالات قليلة.

ويقف على هرم الأسماء التي يتم تداولها على نطاق واسع، النجم السعودي المخضرم سالم الدوسري الذي كان وقّع عقد التجديد مع الهلال في الصيف قبل الماضي 2025 لمدة موسمين فقط؛ مما يشير إلى أنه العقد الأخير له مع النادي، لكن المؤكد أنه حتى في حال التوافق على عقد جديد فلن يتخطى الموسمين وهذا يعتمد بشكل أساسي على اللاعب والنادي على حد سواء، خصوصاً أن سالم الدوسري ظل في الفترة الأخيرة أسير الإصابات وغاب في فترات حاسمة ومهمة نتيجة الإصابة، أو حتى نتيجة انخفاض المستوى الفني له، وهذا ما دعا الإدارة وبتوصية فنية للتعاقد مع أسماء أجنبية مؤثرة في المركز نفسه الذي يلعب فيه سالم، وتحديداً الهولندي الدولي سامرفيل.

ريان حامد (تصوير: علي خمج)

ولن يجد النجم السعودي الوحيد الذي حصل مرتين على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا والمرشح للقب الثالث الطريق سالكاً من ناحية فرض الرقم المالي الذي يريده للتجديد كما حصل في عقده السابق، بل إن المعطيات قد تجعل الخيارات صعبة أمامه في فرض رقم مالي أكبر من الذي يتقاضاه في عقده الحالي، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه بشأن تكهنات انتقاله إلى نادٍ يمكن أن يدفع له رقماً مالياً يفوق ما يمكن أن يقدمه نادي الهلال.

ويتم تداول اسم نادي القادسية كوجهة من المحتمل أن يختتم فيها اللاعب مسيرته في حال قرر الرحيل.

ولم يكن تداول اسم نادي القادسية كوجهة محتملة لسالم وليد اللحظة، بل إن النادي الذي استحوذت عليه كبرى شركات الطاقة في العالم (أرامكو السعودية) يملك من الإمكانيات المالية الضخمة والقدرة على دفع أي رقم مالي لأي لاعب يحتاج إليه فنياً أو حتى للمساهمة في رفع شعبيته، كما أن ربط سالم الدوسري بالقادسية كان منذ الأشهر الأولى للاستحواذ على النادي حينما كان اللاعب يتفاوض مع ناديه على عقد جديد ليختار البقاء في الهلال.

وكان القادسية الوجهة المفضلة لعدد من النجوم الذين لم يجدوا فرصة كافية في الهلال في العامين الأخيرين مثل مصعب الجوير الذي توج معه في الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب سعودي وكذلك محمد القحطاني الذي بدأ يكتشف نفسه من جديد مع القادسية عدا عودة اللاعب ياسر الشهراني للقادسية بعد سنوات طويلة قضاها مع الهلال ليقرر إنهاء مشواره مع القادسية؛ حيث يرجح أن يعتزل مع نهاية هذا الموسم.

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

وبالعودة إلى الوراء، فهناك لاعبون في الهلال اختاروا الرحيل رغم بصماتهم التاريخية مع الزعيم، ومنهم اللاعب سلمان الفرج الذي انتقل لنيوم منذ عامين.

ومن جملة الأسماء التي ستكون متاحة للانتقال المجاني مع دخول فترة الانتقالات الشتوية، اللاعبون ناصر الدوسري ومحمد كنو وحسان تمبكتي وحتى الحارس محمد الربيعي من الهلال، ومن الاتحاد صالح الشهري وأحمد الغامدي وسعد الموسى، ومن النصر هناك نواف بوشل، ومن الأهلي ريان حامد وزكريا هوساوي، ومن القادسية هناك علي هزازي وعبد الله آل سالم، ويبرز في نادي الاتفاق المدافع راضي العتيبي.

وأما الأسماء الأجنبية التي ستدخل الفترة الحرة فيتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وناتشو فيرنانديز وكوليبالي وجواو فيلكس عدا قائمة من الأسماء البارزة في الأندية الكبيرة المنافسة بقوة في الدوري السعودي.

ورغم أن توقيع العقود مع النجوم في فترة الانتقالات الشتوية لن يسمح لها بالرحيل إلا في الصيف المقبل، فإن حصول بعض الصفقات سيبقى حديث الشارع لسنوات مقبلة نظراً للقيمة الكبيرة التي يمتلكها عدد من النجوم والشعبية الجارفة التي يتمتعون بها.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«ملف الإصابات» يشغل بال مسؤولي أبها

من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)
من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)
TT
TT

«ملف الإصابات» يشغل بال مسؤولي أبها

من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)
من تدريبات أبها الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري (نادي أبها)

يركز المسؤولون في نادي أبها على ملف اللاعبين المصابين، وذلك مع اقتراب استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، بعد بداية صعبة وضعته في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد عاد الظهير الأيسر خالد الشمراني إلى تدريبات الفريق، الجمعة، بعد فترة غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية استعادة خدمات الفرنسي نبيل فقير والبلجيكي ميتشي باتشواي قبل مواجهة الشباب المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي المقابل، لا يزال موقف الكاميروني جورج نكودو غير محسوم، في ظل استمرار متابعة حالته الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها في الكتف، بينما يخضع باسل السيالي لبرنامج تأهيلي بعد جراحة في الحوض.

وتكتسب التطورات الطبية أهمية إضافية بالنسبة إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي تيو بيريجا، الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه دامير بوريتش؛ إذ يحتاج الفريق إلى استعادة أكبر عدد من عناصره خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً على مستوى الخيارات الهجومية.

وكانت الفحوص الطبية قد أظهرت تعرض باتشواي لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مواجهة نيوم، فيما تعرض فقير لتمزق من الدرجة الأولى خلال مباراة الفيصلي. واستعاد المدافع السنغالي عبدو ديالو جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الظهر.

وتكشف أرقام أبها عن حجم التحدي الذي يواجهه الجهاز الفني؛ إذ يقبع الفريق في المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط فقط من 11 مباراة، لم يحقق خلالها أي انتصار، مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم.

وسجل أبها سبعة أهداف فقط، بمعدل يقل عن هدف واحد في المباراة، بينما استقبلت شباكه 19 هدفاً، بفارق أهداف يبلغ سالب 12. وجاءت نقاطه الثلاث من التعادل أمام الخليج والدرعية والاتحاد، ليظل بعيداً بفارق سبع نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس عشر.

ورغم أن بيريجا استهل مهمته بالتعادل أمام الاتحاد بنتيجة 1 - 1، فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى ترجمة التحسن الفني إلى انتصارات تعزز موقعه في جدول الترتيب، خصوصاً مع اقتراب المرحلة التالية من المنافسات.

واختار الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريبات والمناورات الداخلية خلال فترة التوقف الدولي، دون خوض مواجهات تجريبية، بهدف رفع الجاهزية البدنية وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

ويستضيف أبها نظيره الشباب، صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، في أول اختبار بعد التوقف، قبل خوض مواجهته المؤجلة أمام الخلود في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين انتظار اكتمال جاهزية المصابين والحاجة إلى تصحيح المسار، يواجه أبها تحدياً يتجاوز استعادة الأسماء الغائبة، ويتمثل في معالجة ضعف الفاعلية الهجومية وتحسين الأداء الدفاعي، من أجل تحويل فرص المباريات المقبلة إلى نقاط يحتاج إليها الفريق للابتعاد عن قاع الترتيب.

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