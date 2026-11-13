«ملف الإصابات» يشغل بال مسؤولي أبها

يركز المسؤولون في نادي أبها على ملف اللاعبين المصابين، وذلك مع اقتراب استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، بعد بداية صعبة وضعته في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد عاد الظهير الأيسر خالد الشمراني إلى تدريبات الفريق، الجمعة، بعد فترة غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية استعادة خدمات الفرنسي نبيل فقير والبلجيكي ميتشي باتشواي قبل مواجهة الشباب المقررة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي المقابل، لا يزال موقف الكاميروني جورج نكودو غير محسوم، في ظل استمرار متابعة حالته الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها في الكتف، بينما يخضع باسل السيالي لبرنامج تأهيلي بعد جراحة في الحوض.

وتكتسب التطورات الطبية أهمية إضافية بالنسبة إلى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي تيو بيريجا، الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه دامير بوريتش؛ إذ يحتاج الفريق إلى استعادة أكبر عدد من عناصره خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً على مستوى الخيارات الهجومية.

وكانت الفحوص الطبية قد أظهرت تعرض باتشواي لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مواجهة نيوم، فيما تعرض فقير لتمزق من الدرجة الأولى خلال مباراة الفيصلي. واستعاد المدافع السنغالي عبدو ديالو جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الظهر.

وتكشف أرقام أبها عن حجم التحدي الذي يواجهه الجهاز الفني؛ إذ يقبع الفريق في المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط فقط من 11 مباراة، لم يحقق خلالها أي انتصار، مقابل ثلاثة تعادلات وثماني هزائم.

وسجل أبها سبعة أهداف فقط، بمعدل يقل عن هدف واحد في المباراة، بينما استقبلت شباكه 19 هدفاً، بفارق أهداف يبلغ سالب 12. وجاءت نقاطه الثلاث من التعادل أمام الخليج والدرعية والاتحاد، ليظل بعيداً بفارق سبع نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس عشر.

ورغم أن بيريجا استهل مهمته بالتعادل أمام الاتحاد بنتيجة 1 - 1، فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى ترجمة التحسن الفني إلى انتصارات تعزز موقعه في جدول الترتيب، خصوصاً مع اقتراب المرحلة التالية من المنافسات.

واختار الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريبات والمناورات الداخلية خلال فترة التوقف الدولي، دون خوض مواجهات تجريبية، بهدف رفع الجاهزية البدنية وتطوير الجوانب الفنية والتكتيكية.

ويستضيف أبها نظيره الشباب، صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، في أول اختبار بعد التوقف، قبل خوض مواجهته المؤجلة أمام الخلود في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وبين انتظار اكتمال جاهزية المصابين والحاجة إلى تصحيح المسار، يواجه أبها تحدياً يتجاوز استعادة الأسماء الغائبة، ويتمثل في معالجة ضعف الفاعلية الهجومية وتحسين الأداء الدفاعي، من أجل تحويل فرص المباريات المقبلة إلى نقاط يحتاج إليها الفريق للابتعاد عن قاع الترتيب.