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العالم أفريقيا

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
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تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم (السبت)، إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة الأحدث في العالم، إلى فبراير (شباط).

وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أرجئت مرتين في البلاد التي تشهد نزاعاً سياسياً وعرقياً واسع النطاق. ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت فيه 11 فبراير موعداً جديداً للعملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن يبدأ السبت تسجيل الناخبين في البلاد التي أعلنت استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان.

واندلعت في جنوب السودان حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد 4 ملايين.

ونصّ اتفاق السلام لعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيساً والثاني نائباً له، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022، بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.

وأوقف مشار في مارس (آذار) 2025، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، واستؤنفت المعارك بين الجيش الموالي لكير، والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نبّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إجراء أول انتخابات في جنوب السودان هذه السنة، قد يؤجج النزاع الذي اشتدت حدّته في الأشهر الأخيرة ويزيد خطر ارتكاب فظائع.

وتواجه السلطات صعوبات كبيرة على مستوى الانتخابات؛ أبرزها أن 90 في المائة من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً، وفق تقرير للبنك الدولي.

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العالم أفريقيا

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
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TT

تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)
أفراد من قوات الدفاع في جنوب السودان (رويترز)

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم (السبت)، إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة الأحدث في العالم، إلى فبراير (شباط).

وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أرجئت مرتين في البلاد التي تشهد نزاعاً سياسياً وعرقياً واسع النطاق. ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت فيه 11 فبراير موعداً جديداً للعملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن يبدأ السبت تسجيل الناخبين في البلاد التي أعلنت استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان.

واندلعت في جنوب السودان حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد 4 ملايين.

ونصّ اتفاق السلام لعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيساً والثاني نائباً له، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022، بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.

وأوقف مشار في مارس (آذار) 2025، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، واستؤنفت المعارك بين الجيش الموالي لكير، والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نبّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إجراء أول انتخابات في جنوب السودان هذه السنة، قد يؤجج النزاع الذي اشتدت حدّته في الأشهر الأخيرة ويزيد خطر ارتكاب فظائع.

وتواجه السلطات صعوبات كبيرة على مستوى الانتخابات؛ أبرزها أن 90 في المائة من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً، وفق تقرير للبنك الدولي.

مواضيع
انتخابات أفريقيا جنوب السودان
العالم أفريقيا

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
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مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)
مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)

قُتل 37 مدنياً على الأقل، الخميس، في كمين نصبه مسلّحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفق ما أفادت مصادر محلية «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مسؤول منتخب سابق إن الهجوم استهدف سكان قرية تيليم في أثناء توجههم إلى السوق الأسبوعية في تيرا، وهي مدينة ومقاطعة تحمل الاسم نفسه في منطقة تيلابيري (غرب)، مشيراً إلى أنهم كانوا يتنقلون بمواكبة عناصر من قوات الدفاع الذاتي المحلية عندما «وقعوا في كمين نصبه مسلحون مجهولون».

وتابع أن «37 شخصاً قُتلوا على الفور، وفي صباح الجمعة، توفي شخص آخر متأثراً بجروحه، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 38».

وشهدت البلاد مدى العقد الماضي هجمات دامية شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقد أخفق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يوليو (تموز) 2023 في احتواء العنف.

ومن بين القتلى، «11 عنصراً من مجموعة الدفاع الذاتي، و7 نساء، و20 رجلاً»، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، أفاد أحد سكان مدينة تيرا بأن الهجوم خلّف «37 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال»، مشيراً إلى أن «عدداً كبيراً من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى في تيرا».

وغالباً ما تشهد منطقة تيلابيري الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، هجمات إرهابية دامية.

وفي عام 2025، أصبحت المنطقة «الأكثر دموية في منطقة الساحل»، بينما كان المدنيون «الأكثر عرضة للاستهداف»، بحسب منظمة «مشروع بيانات النزاعات المسلحة» (ACLED).

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الإرهاب القاعدة داعش النيجر أفريقيا
العالم أفريقيا

«الصحة العالمية» تحذر من تفشّي فيروس «إيبولا» الفتاك في ريف الكونغو الديمقراطية

أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)
أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)
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«الصحة العالمية» تحذر من تفشّي فيروس «إيبولا» الفتاك في ريف الكونغو الديمقراطية

أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)
أحد العاملين في المجال الصحي يرتدي ملابس واقية ويحمل رضيعاً مصاباً بفيروس «إيبولا» في الكونغو (أ.ب)

رصدت منظمة الصحة العالمية انتشاراً مقلقاً لفيروس «إيبولا» الفتاك في المناطق الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال تشيكوي إيهيكويزو، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة في جنيف، إن عدد الإصابات تراجع في المناطق التي شهدت ظهور الحالات الأولى، بعد مرور ستة أشهر على بدء تفشي المرض. وأشار إلى أن بعض مراكز العلاج في مدينة بونيا لم تعد تشغل سوى نصف أسرتها. لكنه أوضح أن أعداد الإصابات ترتفع في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. وقال إيهيكويزو: «التقدم المحرز هش وغير كافٍ».

وأضاف أن الوصول إلى هذه المناطق كان صعباً بالفعل، حتى قبل اندلاع الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية. وأشار إلى صعوبة إنشاء مراكز علاج جديدة في تلك المناطق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تحاول تعزيز قدرتها على التحرك بمرونة وسرعة أكبر، حتى تتمكن من مساعدة السكان في وقت أقصر.

وقال جوليان هارنيه، منسق مكافحة «إيبولا» بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بونيا، إن التحدي الأكبر يتمثل في الأوضاع الأمنية الهشة.

وأضاف خلال حديثه في جنيف: «خلال الأيام القليلة الماضية، سقط عدد أكبر من القتلى جراء أعمال العنف التي ترتكبها (القوات الديمقراطية المتحالفة) مقارنة بعدد الوفيات بسبب (إيبولا)».

وطالب هارنيه بالتعامل بجدية أكبر مع التهديد الذي تشكله «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وباتخاذ إجراءات حازمة ضدها.

وكان 66 مدنياً، بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الصحي، قد قُتلوا الأسبوع الماضي في هجوم شنته هذه الجماعة. كما تعرضت ثلاث منشآت صحية للنهب والإحراق، وفقاً لـ«المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها».

وكانت أحدث بيانات لوزارة الصحة، الأربعاء، قد ذكرت أن 11 ألفاً و42 شخصاً أصيبوا بالفيروس المميت، الذي أودى حتى الآن بحياة 5387 شخصاً.

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