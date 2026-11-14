تأجيل أول انتخابات في جنوب السودان إلى 11 فبراير

أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، اليوم (السبت)، إرجاء أول انتخابات في تاريخ الدولة الأحدث في العالم، إلى فبراير (شباط).

وكان موعد الانتخابات مقرراً في 22 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أرجئت مرتين في البلاد التي تشهد نزاعاً سياسياً وعرقياً واسع النطاق. ونشرت الهيئة الجدول الزمني الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددت فيه 11 فبراير موعداً جديداً للعملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن يبدأ السبت تسجيل الناخبين في البلاد التي أعلنت استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان.

واندلعت في جنوب السودان حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وأدت إلى تشريد 4 ملايين.

ونصّ اتفاق السلام لعام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيساً والثاني نائباً له، خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022، بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.

وأوقف مشار في مارس (آذار) 2025، ووُضع رهن الإقامة الجبرية، واستؤنفت المعارك بين الجيش الموالي لكير، والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نبّهت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إجراء أول انتخابات في جنوب السودان هذه السنة، قد يؤجج النزاع الذي اشتدت حدّته في الأشهر الأخيرة ويزيد خطر ارتكاب فظائع.

وتواجه السلطات صعوبات كبيرة على مستوى الانتخابات؛ أبرزها أن 90 في المائة من السكان لا يحملون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً، وفق تقرير للبنك الدولي.