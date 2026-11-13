النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5340979-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A
النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»
رونالدو خلال تدريبات النصر (نادي النصر)
استأنف النصر تدريباته، الجمعة، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، وذلك بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.
وشهدت التدريبات تطورات إيجابية بشأن جاهزية الفرنسيين محمد سيماكان وكينغسلي كومان، بعدما منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعبين للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية واللياقية، عقب تجاوزهـما المرحلة الأولى من برنامجي العلاج والتأهيل من الإصابتين اللتين لحقتا بهما خلال الفترة الماضية، وأبعدتهما عن مواجهة باختاكور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.
وينتظر أن تتواصل مشاركة الثنائي تدريجياً في التدريبات خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعودتهما إلى القائمة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية جاهزيتهما لمواجهة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
من جانبه، استدعى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو عدداً من لاعبي فريق تحت 21 عاما للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وذلك لتعويض النقص العددي في ظل غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف.
النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5340979-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A
النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»
رونالدو خلال تدريبات النصر (نادي النصر)
استأنف النصر تدريباته، الجمعة، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، وذلك بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.
وشهدت التدريبات تطورات إيجابية بشأن جاهزية الفرنسيين محمد سيماكان وكينغسلي كومان، بعدما منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعبين للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية واللياقية، عقب تجاوزهـما المرحلة الأولى من برنامجي العلاج والتأهيل من الإصابتين اللتين لحقتا بهما خلال الفترة الماضية، وأبعدتهما عن مواجهة باختاكور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.
وينتظر أن تتواصل مشاركة الثنائي تدريجياً في التدريبات خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعودتهما إلى القائمة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية جاهزيتهما لمواجهة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
من جانبه، استدعى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو عدداً من لاعبي فريق تحت 21 عاما للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وذلك لتعويض النقص العددي في ظل غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف.
فيصل بن بندر يتوج «تحزيم» بكأس الأمير محمد بن سعود الكبيرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5340974-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
فيصل بن بندر يتوج «تحزيم» بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير
الأمير فيصل بن بندر خلال تتويج الأسطبل الفائز بالسباق (الشرق الأوسط)
توّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الجواد «تحزيم»، العائد لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء»، عقب فوزه بالشوط العاشر من الحفل التاسع والعشرين لموسم سباقات الرياض، مساء الجمعة، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.
وجاء فوز «تحزيم» بالكأس المصنفة ضمن كؤوس الفئة الثانية محلياً، والمخصصة لخيل الإنتاج المحلي السعودي بعمر أربع سنوات فأكثر، بعد تفوقه في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر.
وعقب نهاية الشوط، سلّم أمير منطقة الرياض كأس البطولة إلى سعد بن مشرف، الرئيس التنفيذي لشركة نجد للسباقات، تتويجاً للإنجاز الذي حققه الجواد.
وشهد السباق حضور الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.
«أخضر دونيس» يطرب عشاقه بثلاثية مثيرة في الشباك الكورية
فرحة سعودية بهدف كنو (المنتخب السعودي)
عاد المنتخب السعودي «بطل الخليج» ليصافح عشاقه بفوز مثير على نظيره الكوري الجنوبي (3-2)، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي المباراة التي جرت على ملعب «جاسم بن حمد» بنادي السد القطري، تقدمت السعودية بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله مروان الصحفي، وهو أول هدف له بقميص المنتخب، ثم تعادلت كوريا الجنوبية بهدف عقب بداية الشوط الثاني سجله أوه هيون جيو.
وبعدها أضاف محمد كنو وعبد الإله العمري هدفين للسعودية، قبل أن يختتم لي جاي سونغ التسجيل بالهدف الثاني لكوريا الجنوبية.
وأُتيحت فرصة أمام كوريا الجنوبية في الدقيقة 24، لكن العمري تألّق في قطع تمريرة عرضية خطيرة من لي كانغ إن، فيما تألق حارس كوريا الجنوبية في التصدي لكرة قوية في الدقيقة 28 سدّدها الصحفي من خارج منطقة الجزاء.
وتألق محمد العويس حارس السعودية في التصدي لكرة خطيرة في الدقيقة 45، ثم افتتح الصحفي التسجيل للمنتخب السعودي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما تلقى تمريرة طولية لدى انطلاقه إلى منطقة الجزاء، ومر من الحارس ببراعة، ثم سدد الكرة في شباك خالية.
وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تعادل منتخب كوريا الجنوبية عن طريق أوه هيون جيو الذي تلقى تمريرة عرضية ووجه الكرة بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.
وتقدمت السعودية مجدداً في الدقيقة 55، إذ توغل سعود عبد الحميد ببراعة في منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية إلى كنو الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم وارتدت إلى داخل الشباك.
وبعدها بأربع دقائق، أضاف العمري الهدف الثالث للمنتخب السعودي بضربة رأس، إثر ركلة ركنية.
واختتم لي جاي سونغ التسجيل بالهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 68، وسجله بلمسة مهارية أمام المرمى، إثر تمريرة عرضية.
واختار دونيس قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ويستمر حتى 17 منه، ويشهد مواجهة ودية أخرى أمام أوزبكستان، الثلاثاء المقبل.
وشهدت القائمة وجود أسماء تمتلك خبرة دولية، يتقدمهم الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما غاب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر.
وكانت قرعة «كأس آسيا» قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين وعُمان والكويت، في حين أوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين والأردن.