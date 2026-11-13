النصر يستأنف تدريباته بقيادة رونالدو... ويستنجد بلاعبي «الأولمبي»

استأنف النصر تدريباته، الجمعة، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، وذلك بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وشهدت التدريبات تطورات إيجابية بشأن جاهزية الفرنسيين محمد سيماكان وكينغسلي كومان، بعدما منح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعبين للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية واللياقية، عقب تجاوزهـما المرحلة الأولى من برنامجي العلاج والتأهيل من الإصابتين اللتين لحقتا بهما خلال الفترة الماضية، وأبعدتهما عن مواجهة باختاكور الأوزبكي الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

وينتظر أن تتواصل مشاركة الثنائي تدريجياً في التدريبات خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعودتهما إلى القائمة، وسط مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية جاهزيتهما لمواجهة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

من جانبه، استدعى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو عدداً من لاعبي فريق تحت 21 عاما للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وذلك لتعويض النقص العددي في ظل غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف.