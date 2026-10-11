كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: الشباب أصبح جاهزاً للقتال

أعرب البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار الأول في الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكداً أن التحسن الملحوظ في الجاهزية البدنية والروح القتالية للاعبين كان من أبرز العوامل التي أسهمت في ظهور الفريق بصورة مغايرة وتحقيق الفوز.

وقال كاراسكو في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «سعيد جداً بهذا الانتصار، وأتمنى ألا يكون الأخير لنا هذا الموسم».

وعن أبرز المتغيرات التي طرأت على الشباب عقب فترة التوقف، أوضح القائد البلجيكي أن الفريق بات يتمتع بطاقة أكبر وجاهزية بدنية أفضل، إلى جانب التحسن في الروح الجماعية والرغبة في القتال داخل الملعب.

️ | يانيك كاراسكو قائد #الشباب لـ«الشرق الأوسط»:- سعيد جداً بهذا الانتصار، وأتمنى ألا يكون الأخير لنا هذا الموسم.- تحسنت جاهزيتنا البدنية، إلى جانب ارتفاع الروح الجماعية والروح القتالية لدى اللاعبين#الشباب_التعاون | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/lUX1rSkqlv — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 11, 2026

وأضاف: «أصبحنا نمتلك طاقة أكبر، وتحسنت جاهزيتنا البدنية، إلى جانب ارتفاع مستوى الروح الجماعية والروح القتالية لدى اللاعبين، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية».

وفي رسالة وجهها إلى جماهير الشباب، شدد كاراسكو على أهمية استمرار الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اللاعبين عازمون على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تطلعات النادي وأنصاره.

وقال: «سنحاول الاستمرار على هذا النهج، والقتال معاً بوصفنا فريقاً واحداً، ونحتاج إلى دعم جماهيرنا ومساندتهم من أجل تحقيق أهدافنا».