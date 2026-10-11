أخيراً... فاز الشباب

بعد معاناة استمرت سبع جولات، نجح الشباب أخيراً في انتزاع فوزه الأول بدوري المحترفين السعودي، وذلك على حساب ضيفه التعاون 3-0 في مباراة جمعتهما بالرياض، وتحديداً على ملعب «إس إتش جي أرينا».

ورفع الشباب، الذي غاب عنه همام الهمامي أفضل لاعب في «خليجي 27» بسبب الإصابة، رصيده ‌إلى سبع ‌نقاط من ثماني مباريات ​في ‌المركز ⁠12.

ومنح ​عبد الله ⁠معتوق التقدم للشباب بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 18، قبل أن يتعرض صاحب الأرض لضربة بطرد المدافع علي البليهي. وطُرد البليهي بعد عرقلة محمد الكويكبي قبل خط منطقة ⁠الجزاء في الدقيقة 33 ‌عقب مراجعة حكم ‌الفيديو المساعد. ورغم النقص العددي، ​سجل ريكاردو ‌ماتياس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ‌للشوط الأول بعدما تابع تسديدة زميله يانيك كاراسكو المرتدة. واختتم البلجيكي كاراسكو ثلاثية الشباب في الدقيقة 85 بتسديدة من حافة ‌منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الضيقة.

وتجمد رصيد التعاون عند ثلاث ⁠نقاط ⁠في المركز 17، قبل الأخير.