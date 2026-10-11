مدرب الأهلي «حزين»... ويعد بالقتال على «النخبة»

أعرب مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، عن حزنه العميق إزاء اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي تعرضت لها السعودية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «نعلم أن الوصل فريق قوي، خصوصاً عندما يلعب على أرضه، وسنعمل على تقديم مباراة جيدة وتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها».

وأضاف: «وصلنا إلى هنا قبل يومين من أجل استكمال تحضيراتنا للمواجهة، ونسعى إلى الاستفادة من الوقت المتاح للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».

وتابع: «قدمنا مباراة قوية في المواجهة الماضية، ونتطلع إلى مواصلة الأداء بالمستوى نفسه. لدينا بعض الغيابات، لكن حالة الفريق جيدة، ونحن مستعدون لخوض المباراة».

وأوضح مدرب الأهلي أن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، مضيفاً: «نتعامل مع كل مواجهة على حدة، ونفكر دائماً في المباراة القادمة».

وقال: «نخوض مباريات متتالية في فترة زمنية قصيرة، لكن تركيزنا حالياً منصب على مواجهة الاثنين أمام الوصل، ونسعى لأن نكون في كامل جاهزيتنا».

واختتم بوسيتش تصريحاته قائلاً: «نحن أبطال هذه البطولة في آخر نسختين، وندرك جيداً قيمة المنافسة، وسنقاتل بكل قوة من أجل الحفاظ على اللقب ومواصلة المشوار نحو تحقيق أهدافنا».

فيما أعرب التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، عن تعاطفه مع أسر الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات التي شهدتها المملكة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقال ديميرال خلال المؤتمر الصحافي: «السعودية هي بلدي الثاني، ولذلك أشعر بحزن بالغ إزاء ما حدث، وأتضامن مع الجميع في هذه الظروف».

وأضاف: «نحن جاهزون لمواجهة الوصل، وندخل المباراة بثقة كبيرة بصفتنا أبطال آسيا، ونتطلع إلى تقديم أداء يليق بمكانة الأهلي».